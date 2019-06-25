أرخص هاتف مزود بـ6 جيجا رام.. طرح Realme3 Pro في مصر
كشفت شركة realme عن أحدث هواتفها realme 3 Pro في الفئة السعرية المتوسطة، الموجهة خصيصاً لفئة الشباب، وطرحتهما بإصدارين مختلفين بأقل من 5 آلاف جنيه
تحرير:أحمد البرماوي
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
Realme 3 Pro
خلال مؤتمر صحفي أمس، كشفت شركة Real me عن هاتفها realme 3 Pro، الذي يأتي بمعالج ثماني النواة snapdragon 710 AIE ومعالج رسوميات 616 لأداء ألعاب أقوى وصور رائعة، وكذلك بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير في الساعة، وشاحن VOOC سريع يُمكنك من استخدام الهاتف لمدة 5 ساعات عند شحنه لمدة 10 دقائق فقط. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فهو مزود بشاشة dewdrop بحجم 6.3 بوصة، وإطار نحيف بحجم 1.55 مللي، ويأتي حجم الشاشة للهاتف بنسبة 90.8%، كما أنها تأتي محمية بزجاج corning gorilla الجيل الخامس، حيث تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بعرض مرئي كامل.
فيما يتعلق بالتصوير، يقدم realme 3 Pro تجربة ممتازة لالتقاط الصور من خلال تحسين الـhardware وضبط خوارزمية الـsoftware، كما تم إضافة أوضاع مثل Nightscape وChrome Boost وUltra HD للكاميرا التي قد تم ترقيتها بالكامل عن الإصدارات السابقة لهواتف realme، مما أدى إلى تجربة تصوير رائعة للغاية.
لا يقتصر الأمر
فيما يتعلق بالتصوير، يقدم realme 3 Pro تجربة ممتازة لالتقاط الصور من خلال تحسين الـhardware وضبط خوارزمية الـsoftware، كما تم إضافة أوضاع مثل Nightscape وChrome Boost وUltra HD للكاميرا التي قد تم ترقيتها بالكامل عن الإصدارات السابقة لهواتف realme، مما أدى إلى تجربة تصوير رائعة للغاية.
لا يقتصر الأمر على تطوير وضع Chrome Boost عن السابق، ولكن أيضًا تم تطوير الكاميرا بشكل كبير لتلبية احتياجات المستخدمين من تأثيرات التصوير ولون ونمط الصورة، يستخدم وضع Ultra HD المكون حديثا تقنية تركيب الإطارات المتعددة، مما يسمح بتوليف صور متعددة بدقة 16 مليون بكسل لكل منها في صورة واحدة ذات وضوح فائق بدقة 64 ميجا بكسل، للحصول على صور أكثر جمالا بجودة أفضل.
تم تزويد realme 3 Pro بنظام التشغيل 6.0Color OS بمفهوم التصميم بلا حدود، ويتميز هذا النظام بجمالية ألوانه الفريدة بفضل توليفات ألوان عالية التباين وعالية التشبع، ويقدم realme 3 Pro عناصر جمالية ذات لون مخصص بشكل استثنائي، كما يتوفر realme 3 Pro باللون البنفسجي البرقي والأزرق النيترو.
ومن المقرر أن يتم طرح هاتف realme 3 Pro نسخة 4+64 جيجا أونلاين على موقع جوميا بداية من يوم 26 يونيو حتى 2 يوليو القادم بسعر 3890 جنيها مصريا، بينما سيتوفر في المتاجر بسعر 3990 جنيها.
أما نسخة 6+128 جيجابايت، سيبدأ الحجز المسبق لها على موقع Btech بداية من يوم 26 يونيو، وسيبدأ البيع يوم 4 يوليو بسعر 4990 جنيها مصريا.
وقال أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة realme Egypt، أصبح لدى realme أكثر من 80 ألف مستخدم في مصر، شهدوا وشاركوا في تطوير realme وسيواصلون النمو معنا.
وأعلن نبيل عن حصول شركة realme على تراخيص استخدام تقنية الجيل الخامس، وتعتزم الشركة طرح هاتف بتقنية 5G لتصبح realme من أوائل العلامات التجارية التي تطلق الهواتف الذكية بتقنية الـ5G في الصين.
Realme C2
كما كشفت عن C2 للمستخدمين. ما يجعل هذا الهاتف مختلفًا وفريدًا هو أنه يتمتع بتصميمات بصرية وتفاعلية وحيوية غير مسبوقة، ويحتوي C2 الجديد على شاشة Dewdrop التي تتيح للمستخدم الحصول على تجربة أكثر انغماسا أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو الألعاب. وقد تم إضافة موادAPCF على الشاشة لزيادة نسبة الاستخدام المرئي، وبالتالي يتم تحسين السطوع بنسبة 35%، يمكن للمستخدم أن يرى بوضوح المحتوى على الشاشة حتى تحت أشعة الشمس، وبالتالي يتم توفير تجربة مرئية أكثر راحة.
بالإضافة إلى قوة البطارية، فإن بطارية C2 تأتي بسعة 4000 مللي أمبير، وذلك لضمان يوم كامل للاستخدام دون شحن، يأتي C2 بمعالج 22Helio P، بالإضافة إلى 3 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و32 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعر 2990 جنيها وسيبدأ الـFlash sale الخاص به يوم 12 يوليو على منصة التجارة الإلكترونية جوميا.
منذ إطلاقها مطلع هذا العام، حققت شركة realme Egypt مبيعات غير مسبوقة في فترة وجيزة بالسوق المصرية، فقد حققت نمواً في المبيعات بنسبة 30% فى شهر مايو وارتفعت مبيعاتها مؤخرا فى شهر يونيو بنفس النسبة.