أرخص هاتف مزود بـ6 جيجا رام.. طرح Realme3 Pro في مصر

كشفت شركة realme عن أحدث هواتفها realme 3 Pro في الفئة السعرية المتوسطة، الموجهة خصيصاً لفئة الشباب، وطرحتهما بإصدارين مختلفين بأقل من 5 آلاف جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

Realme 3 Pro

خلال مؤتمر صحفي أمس، كشفت شركة Real me عن هاتفها realme 3 Pro، الذي يأتي بمعالج ثماني النواة snapdragon 710 AIE ومعالج رسوميات 616 لأداء ألعاب أقوى وصور رائعة، وكذلك بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير في الساعة، وشاحن VOOC سريع يُمكنك من استخدام الهاتف لمدة 5 ساعات عند شحنه لمدة 10 دقائق فقط. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فهو مزود بشاشة dewdrop بحجم 6.3 بوصة، وإطار نحيف بحجم 1.55 مللي، ويأتي حجم الشاشة للهاتف بنسبة 90.8%، كما أنها تأتي محمية بزجاج corning gorilla الجيل الخامس، حيث تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بعرض مرئي كامل.

فيما يتعلق بالتصوير، يقدم realme 3 Pro تجربة ممتازة لالتقاط الصور من خلال تحسين الـhardware وضبط خوارزمية الـsoftware، كما تم إضافة أوضاع مثل Nightscape وChrome Boost وUltra HD للكاميرا التي قد تم ترقيتها بالكامل عن الإصدارات السابقة لهواتف realme، مما أدى إلى تجربة تصوير رائعة للغاية. لا يقتصر الأمر