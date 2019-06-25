التعليم تحسم جدل تجديد عقود المعلمين المؤقتين

تحرير:أمينة محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

معلم - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، إن المسابقة المؤقتة التي أعلنتها الوزارة خلال شهر فبراير الماضي، حُسم أمرها، وأُعلن من اليوم الأول وفي أثناء فترة المسابقة وبعد إعلان نتائجها، أنها غير قابلة للتجديد ومستحيل تجديد العقد لأسباب كثيرة، وكان الأمر واضحا، مطالبا المعلمين بالعمل على تأهيل أنفسهم والاستعداد لأي مسابقة مقبلة قد تعلن عنها الوزارة، وستكون بشروط ميسرة للمتقدمين لها، كما طالبهم بعدم الالتفاف وراء الحسابات الشخصية الوهمية لبعض مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعوهم للخروج عن الإطار التنظيمي والقانوني.

وأضاف عمر، اليوم الثلاثاء، ردا على استفسارات المعلمين عبر جروب واتساب "ادعم طارق شوقي"، عن المسابقة وهل للعقود المؤقتة والمتطوعين الأولوية في المسابقة المقبلة، أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد جدا مع من يخرج عن ذلك الإطار، ومن ضمن ذلك عدم السماح لمن يشارك في هذا الأمر المخل بالتقدم للمسابقات المقبلة، وتم