التعليم تحسم جدل تجديد عقود المعلمين المؤقتين
تحرير:أمينة محمود
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
معلم - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، إن المسابقة المؤقتة التي أعلنتها الوزارة خلال شهر فبراير الماضي، حُسم أمرها، وأُعلن من اليوم الأول وفي أثناء فترة المسابقة وبعد إعلان نتائجها، أنها غير قابلة للتجديد ومستحيل تجديد العقد لأسباب كثيرة، وكان الأمر واضحا، مطالبا المعلمين بالعمل على تأهيل أنفسهم والاستعداد لأي مسابقة مقبلة قد تعلن عنها الوزارة، وستكون بشروط ميسرة للمتقدمين لها، كما طالبهم بعدم الالتفاف وراء الحسابات الشخصية الوهمية لبعض مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعوهم للخروج عن الإطار التنظيمي والقانوني.
وأضاف عمر، اليوم الثلاثاء، ردا على استفسارات المعلمين عبر جروب واتساب "ادعم طارق شوقي"، عن المسابقة وهل للعقود المؤقتة والمتطوعين الأولوية في المسابقة المقبلة، أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد جدا مع من يخرج عن ذلك الإطار، ومن ضمن ذلك عدم السماح لمن يشارك في هذا الأمر المخل بالتقدم للمسابقات المقبلة، وتم
وأضاف عمر، اليوم الثلاثاء، ردا على استفسارات المعلمين عبر جروب واتساب "ادعم طارق شوقي"، عن المسابقة وهل للعقود المؤقتة والمتطوعين الأولوية في المسابقة المقبلة، أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد جدا مع من يخرج عن ذلك الإطار، ومن ضمن ذلك عدم السماح لمن يشارك في هذا الأمر المخل بالتقدم للمسابقات المقبلة، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات ضدهم، قائلا للمعلمين: "أتمنى لكم العمل والتأهيل الجيد الذي تحتاجه الوزارة في إطار خطتها لبناء الإنسان المصري، وأن تكونوا من ضمن جنود الدولة في هذا الميدان الهام الذي تضع آمالها عليكم فيه".
وأكد: "نحن حذرنا كثيرا من الحسابات الوهمية التي تريد تضليل البعض من الشباب المحترم الذي يبحث عن مستقبل أفضل له ولعائلته الكريمة، وأفيد المعلمين أنه ولا مليون وقفة احتجاجية ستؤتي بما يدعيه أي شخص".
وفيما يخص الملفات الخاصة والموجودة في الإدارات التعليمية، أوضح نائب الوزير لشؤن المعلمين، أن المخطط له عند طرح المسابقات المقبلة أنها ستكون إلكترونية بشكل كامل، أي أنه يجب على المتقدم أن يرفع كافة المستندات الأصل صورة ملونة على الموقع الذي سيعد لذلك، ومن لا يكتمل ملف تسجيله لن يقبله الموقع.
وتابع نائب الوزير أن الإخطار المرسل للمدارس نهاية شهر مايو، أوضح أن الإدارة التعليمية لن تكون مسئولة عن أصول المستندات بعد الفترة المحددة لذلك، وبناءً عليه ستتخذ الاجراءات القانونية ضدها، وسيكون من يرغب في التقديم مضطرا لاستخراج مستندات جديدة، ما سيكلفه مبالغ ليس في حاجة إليها.
واختتم: "هذا توضيح للموقف العام والكل حر في اتخاذ ما يراه مناسبا له، لكن أرجو ألا تُقدم التماسات في أي قرار ضد ما سيتخذ من إجراءات لأنه لا استثناء في تطبيق القانون حاليا ومستقبلا".