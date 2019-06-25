جريمة

سقط في الملعب.. من أطلق الرصاص على الطفل عمار؟

شاهد: «كنا بنلعب كورة مرة واحدة وقع على الأرض ونافورة دم خرجت من راسه».. وصديق المجني عليه: «افتكرنا الأول طوبة اللي عورته وعرفنا إنها رصاصة في المستشفى»
تحرير:محمد رشدي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
الطفل عمار
الطفل عمار
في مايو من العام قبل الماضي، سقط «الطفل يوسف» فجأة وسط أصدقائه أمام أحد المحال بمدينة 6 أكتوبر، وظلت إصابته برصاصة مجهولة استقرت في رأسه محل جدل مع الجهل بالجاني، وحديث السوشيال ميديا حتى حلت المباحث اللغز، وتبين أن أحد الأشخاص أطلق النار ابتهاجا في حفل عرس، وأصابت رصاصة الطفل فقتلته.. سيناريو مشابه تكرر مؤخرا في عين شمس بالقاهرة، حينما سقط «الطفل عمار» وسط أقرانه على أرضية ملعب هربوا إليه ليستمتعوا بالإجازة وانتهاء الامتحانات، لكن «رصاصة مجهولة» نامت في راسه غيرت مصيره.
«التحرير» انتقل إلى مساكن عين شمس للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث الذي أفجع الأهالي. ملامح حزن بادية بوضوح على وجوه أصدقاء «عمار» غير مصدقين ما حدث، وبدأ الطفل «أدهم محمود»، شاهد عيان على الواقعة، حديثه قائلا: «إحنا متعودين ننزل نلعب كورة كل يوم مع بعض،
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القبض-على-متهم

ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
طعن-بالسكين

طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة وتفرق شملهما الأيام، بعد سنين ليست بالقليلة حزم الرجل حقائبه عائدا للقاهرة بعد رحلة من العمل والكفاح والشقاء، استقر الرجل في شقة قام بشرائها في شارع إسماعيل بك دائرة قسم الزيتون، منذ أن وطئت قدم الرجل وزوجته المكان، حتى حصد حب واحترام الجميع، يدخل قلوب الناس بدون استئذان، طيلة أربعين عاما عاشها الرجل مرت كأيام حتى صار كبير المنطقة وشيخها وحكيمها.
محافظ-المنوفية-المتهم-بقضية-الرشوة-داخل-القفص

السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
خاطف-الطائرة-المصرية

تأجيل محاكمة «خاطف الطائرة المصرية» إلى 24 أغسطس

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود محمد سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبد الكريم شامخ زقيم، وسكرتير الجلسة أحمد عبد الوهاب، محاكمة المتهم "سيف الدين. م. م" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خاطف طائرة مصر للطيران»، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وذلك إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 مارس 2016، حين خطف المتهم الطائرة بعد إقلاعها في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب في طريقها إلى قبرص.
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طعنات-سكين-جريمة

«كان بينا مشاكل».. القبض على قاتل سائق ميدان المطرية

شهد ميدان المطرية بالقاهرة، مشاجرة عنيفة بين عامل وسائق وسط ذهول المواطنين وخلال محاولاتهم للتدخل لفضها سقط السائق غارقا فى دمائه عقب تلقيه عدة طعنات قاتلة من غريمه، وحاول المواطنون الإمساك بالمتهم ولكنه هرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض عليه عقب هروبه من المنطقة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع المجني عليه، ورفض الأخير تسويتها فيما بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات بالواقعة.
حريق-دمياط (3)

6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق شقتين بالجيزة والقاهرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريقين بمنطقتي عين شمس بالقاهرة، والصف بالجيزة، ونجحوا فى السيطرة على الحريقين دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية، وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابهما وانتقل فريق من النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فى البداية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
إطلاق-نار

رصاصة في رأس «هند».. مأساة هزت أبشواي

"هند" شابة في العقد الثاني من عمرها، اعتادت على أداء واجباتها الزوجية على أكمل وجه، كما أنّها تحترم الكبير والصغير في عائلة زوجها، ويتحاكى الجميع بأدبها وأخلاقها، لم يمهلها القدر لتعيش طويلًا وكما يقول المثل "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه" نشبت مشادة كلامية بين زوجها وشقيقه تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وعندما رأت زوجها يحمل سلاحًا تدخلت بسرعة لتفض المشاجرة وتمنع وقوع كارثة فخرجت طلقة من السلاح الناري بحوزة زوجها واستقرت في رأسها فسقطت قتيلة غارقة في دمائها على مرأى ومسمع من أهالي قريتهم الصغيرة.
ورشة-سلاح

الشرطة تكشف مصدرا للسلاح في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة بعين شمس؛ لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع والتحفظ عليها وعرض المتهمين على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وذلك بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة حول قيام 3 أشخاص من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء.
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