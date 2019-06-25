سقط في الملعب.. من أطلق الرصاص على الطفل عمار؟
شاهد: «كنا بنلعب كورة مرة واحدة وقع على الأرض ونافورة دم خرجت من راسه».. وصديق المجني عليه: «افتكرنا الأول طوبة اللي عورته وعرفنا إنها رصاصة في المستشفى»
تحرير:محمد رشدي
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
الطفل عمار
في مايو من العام قبل الماضي، سقط «الطفل يوسف» فجأة وسط أصدقائه أمام أحد المحال بمدينة 6 أكتوبر، وظلت إصابته برصاصة مجهولة استقرت في رأسه محل جدل مع الجهل بالجاني، وحديث السوشيال ميديا حتى حلت المباحث اللغز، وتبين أن أحد الأشخاص أطلق النار ابتهاجا في حفل عرس، وأصابت رصاصة الطفل فقتلته.. سيناريو مشابه تكرر مؤخرا في عين شمس بالقاهرة، حينما سقط «الطفل عمار» وسط أقرانه على أرضية ملعب هربوا إليه ليستمتعوا بالإجازة وانتهاء الامتحانات، لكن «رصاصة مجهولة» نامت في راسه غيرت مصيره.
«التحرير» انتقل إلى مساكن عين شمس للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث الذي أفجع الأهالي.
ملامح حزن بادية بوضوح على وجوه أصدقاء «عمار» غير مصدقين ما حدث، وبدأ الطفل «أدهم محمود»، شاهد عيان على الواقعة، حديثه قائلا: «إحنا متعودين ننزل نلعب كورة كل يوم مع بعض،
«التحرير» انتقل إلى مساكن عين شمس للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث الذي أفجع الأهالي.
ملامح حزن بادية بوضوح على وجوه أصدقاء «عمار» غير مصدقين ما حدث، وبدأ الطفل «أدهم محمود»، شاهد عيان على الواقعة، حديثه قائلا: «إحنا متعودين ننزل نلعب كورة كل يوم مع بعض، خصوصا إن إحنا خلصنا امتحانات وأخدنا الإجازة».
وتابع صديق الضحية: «يوم التلات اللي فات نزلنا نلعب كورة زي كل يوم، وعمّار متعود يقف جون، وهو حريف في الحتة دي جدا، وبعد ما بدأنا لعب بشوية وبيضحك على حركة عملها حمزة صاحبنا برجليه في الكورة، مرة واحدة وقع على الأرض ودم كتير نزل من راسه».
والتقط طرف الحديث الطفل «حمزة»، أحد شهود العيان على الواقعة: «بعد ما عمار وقع على الأرض، ولاقينا دم كتير نازل من راسه، افتكرنا إن فيه طوبة وقعت على دماغه من فوق وهي اللي عورته جامد، فشلناه بعيد شوية عشان كنا مفكرين إن فيه حد بيرمي طوب من فوق علينا وطوبة منه هي اللي عورت عمار».
وأضاف شاهد العيان: «حاولنا نصحيه لكنه ماكنش بينطق، وكان جسمه بيترعش جامد وعمال ينتفض، والدم كان نازل كتير أوي من راسه، فشلناه وطلعنا نجري على البيت عنده، وأهله خدوه وطلعوا بيه على المستشفى».
في حين أوضح الحاج مصطفى الراوي، جار الضحية، أن «ياسر» والد عمار، انتقل للعيش بمساكن عين شمس بصحبة زوجته منذ 10 أعوام، و«عمار» هو الابن الأكبر له بخلاف بنتين أخريين، ويحظى والده بحب واحترام الجيران، بسبب أخلاقه واحترامه الجمين.
وعن يوم الواقعة يقول الجار: «بعد ما عمار اتصاب إحنا كنا في الأول مفكرين إصابته سببها طوبة، لكن لما أبوه وداه المستشفى اكتشف إن فيه رصاصة استقرت في دماغه من جوه، وإنه مضروب برصاصة، مع إننا ماسمعناش صوت ضرب نار، ولا أي حد من العيال اللي كانت بتلعب معاه سمعت صوت إطلاق نار».
وتابع: «بعد ما راحوا بعمار للمستشفى، المباحث جات وحققت وعرفنا بعد كده إن كان فيه خناقة في مكان قريب، واتضرب رصاصة في الخناقة، والمباحث ضبطت 3 من أطراف الخناقة اللي ضربوا نار، لكن لسه مش معروف مين اللي ضرب الرصاصة، وهل الخناقة دي ليها علاقة بالرصاصة اللي جات في دماغ عمار ولا إيه السبب تحديدا».
وفي نفس السياق، كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.
وأوضحت التحقيقات الأولية أنه بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية، تصادف وجود المجني عليه "عمار" بالقرب من المشاجرة فأصيب بطلق ناري بالرأس، ونقله الأهالي للمستشفى لتلقي العلاج، وتم إخطار قسم شرطة عين شمس.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مطلق النار على الطفل مجهول حتى الآن، لذلك قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هويته وتوجيه التهم إليه،
وذكر والد المجني عليه في أقواله، أنه في أثناء وجوده في المنزل ورد إليه اتصال هاتفي بإصابة نجله بطلق ناري بالرأس فتوجه للمستشفى للاطمئنان عليه، وأخبره عدد من الأهالي بأنه في أثناء لعب نجله كرة القدم أصيب بطلق ناري في رأسه.