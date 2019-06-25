سقط في الملعب.. من أطلق الرصاص على الطفل عمار؟

شاهد: «كنا بنلعب كورة مرة واحدة وقع على الأرض ونافورة دم خرجت من راسه».. وصديق المجني عليه: «افتكرنا الأول طوبة اللي عورته وعرفنا إنها رصاصة في المستشفى»

تحرير:محمد رشدي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

الطفل عمار

في مايو من العام قبل الماضي، سقط «الطفل يوسف» فجأة وسط أصدقائه أمام أحد المحال بمدينة 6 أكتوبر، وظلت إصابته برصاصة مجهولة استقرت في رأسه محل جدل مع الجهل بالجاني، وحديث السوشيال ميديا حتى حلت المباحث اللغز، وتبين أن أحد الأشخاص أطلق النار ابتهاجا في حفل عرس، وأصابت رصاصة الطفل فقتلته.. سيناريو مشابه تكرر مؤخرا في عين شمس بالقاهرة، حينما سقط «الطفل عمار» وسط أقرانه على أرضية ملعب هربوا إليه ليستمتعوا بالإجازة وانتهاء الامتحانات، لكن «رصاصة مجهولة» نامت في راسه غيرت مصيره.

«التحرير» انتقل إلى مساكن عين شمس للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث الذي أفجع الأهالي. ملامح حزن بادية بوضوح على وجوه أصدقاء «عمار» غير مصدقين ما حدث، وبدأ الطفل «أدهم محمود»، شاهد عيان على الواقعة، حديثه قائلا: «إحنا متعودين ننزل نلعب كورة كل يوم مع بعض،