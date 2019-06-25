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6 أشهر على نهاية العام.. هل تنخفض أسعار سيارات 2019؟

شهدت الفترة الأخيرة تحركا نسبيا في مبيعات السيارات في السوق المحلية، بعد تراجع أسعار غالبية السيارات في مصر بمتوسط 5%، فهل تنخفض أسعار موديلات 2019 من جديد؟
تحرير:كريم ربيع ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
هل تنخفض أسعار سيارات موديل 2019؟
هل تنخفض أسعار سيارات موديل 2019؟
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل إلى 18.5%، فهل تنخفض أسعار موديلات العام الحالي 2019 تزامنًا مع طرح موديلات 2020؟
تخفيضات سعرية جديدة يتوقع اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار موديلات العام الحالي 2019، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه كلما انخفض سعر صرف العملات الأجنبية، انخفضت أسعار السيارات، وانتعشت السوق وانحسر الركود. وتابع عبد العاطي لـ«التحرير» أن الأسعار
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البنك-المركزى

تفاصيل الحصول على قرض دراسي من البنوك بفائدة 11%

يرغب الآباء والأمهات في تقديم خدمة تعليمية مميزة لأطفالهم، إلا أن ارتفاع أسعار مصروفات الدراسة بالمدارس، خاصة الدولية منها، قد يقف عائقا أمام تحقيق هذا الحلم، لذلك تتنافس البنوك على تقديم قروض تعليمية لسداد المصروفات الدراسية لموظفي القطاعين العام والخاص. وتختلف قيمة القرض من بنك لآخر، كما تتباين فترات السداد ومعدلات الفائدة على القروض. وتتراوح معدلات الفائدة بين 11% و20% متناقصة، وفترات سداد تبدأ من 12 شهرا وتصل إلى 12 سنة. وتتفاوت قيمة التمويل من بنك إلى آخر، ويقدم بنك الإسكندرية أعلى قيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

تراجع الفائدة على أدوات الدين بعد صعود الاستثمارات

سجلت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات خزانة تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي والجاري، كما انخفض معدل تغطية الطروحات إلى 1.6 مرة فى المتوسط، من نحو مرتين الأسبوع قبل الماضى. وتراجع عائد سندات الخزانة إلى أقل من 16% في العطاء الذى طرحه البنك المركزي أمس، الاثنين، ليسجل متوسط 15.987% لأجل 3 سنوات، كما سجل متوسط سعر العائد على سندات أجل 7 سنوات نحو 15.943%، كما انخفض متوسط الفائدة على أذون الخزانة 266 يوماً بنحو 0.052% ليصل إلى 17.598% الأسبوع الماضى، مقابل 17.65% فى آخر طرح.
ذهب

أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1427 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
جلوفو-كريم

تعهدت الالتزام بالقانون.. جلوفو تعود للسوق المصري

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقيه إخطارًا رسميًّا من قِبَل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، عن طريق استئناف شركة جلوفو نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصري وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بها، والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة، وقيام شركة دليفيري هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة جلوفو بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.
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