6 أشهر على نهاية العام.. هل تنخفض أسعار سيارات 2019؟

شهدت الفترة الأخيرة تحركا نسبيا في مبيعات السيارات في السوق المحلية، بعد تراجع أسعار غالبية السيارات في مصر بمتوسط 5%، فهل تنخفض أسعار موديلات 2019 من جديد؟
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل إلى 18.5%، فهل تنخفض أسعار موديلات العام الحالي 2019 تزامنًا مع طرح موديلات 2020؟
تخفيضات سعرية جديدة
يتوقع اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار موديلات العام الحالي 2019، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه كلما انخفض سعر صرف العملات الأجنبية، انخفضت أسعار السيارات، وانتعشت السوق وانحسر الركود.
وتابع عبد العاطي لـ«التحرير» أن الأسعار
تخفيضات سعرية جديدة
يتوقع اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار موديلات العام الحالي 2019، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه كلما انخفض سعر صرف العملات الأجنبية، انخفضت أسعار السيارات، وانتعشت السوق وانحسر الركود.
وتابع عبد العاطي لـ«التحرير» أن الأسعار تراجعت بشكل نسبي خلال الأسابيع الماضية بسبب تراجع سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه، ما أدى إلى تحريك المبيعات بشكل جيد.
ظهور موديلات 2020 كلمة السر
قال اللواء حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعى السيارات السابق، وخبير سوق السيارات المصرية، إنه كلما اقترب العام من النهاية، انخفضت أسعار موديلات 2019، مضيفا أن انخفاض أسعار السيارات موديلات 2019، سببه الأساسي بداية ظهور موديلات 2020 خلال النصف الأول من العام.
وتابع مصطفى لـ«التحرير»: «أتوقع نمو حركة السيارات خلال شهور فصل الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر، نتيجة العروض الترويجية التي تعلنها الشركات في هذه الفترة، بخلاف أن انخفاض سعر الدولار سوف يؤثر في تخفيض أسعار السيارات، وذلك بالنسبة للسيارات التي يتم استيرادها في ظل هذا الانخفاض».
تراجع الدولار يقود 2019 للانخفاض
أشار المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار سيارات موديل 2019 خلال الأسابيع المقبلة، رابطًا بين تراجع سعر الدولار وتسجيل انخفاضات سعرية جديدة.
وعلى صعيد مبيعات السوق، توقع نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انتعاش سوق السيارات وانحسار الركود في أوائل شهر سبتمبر المقبل، مع بداية طرح موديلات العام الجديد 2020، وبدء إقبال الراغبين في الشراء.
وأوضح درويش في تصريحات لـ«التحرير»، أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تسبب في خفض كل شركات ووكلاء السيارات للأسعار بنسبة 5%، موضحًا أن الأسعار مرتبطة بقيمة التكلفة، والتكلفة مرتبطة بسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأكد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية في الجيزة، أن تراجع سعر الدولار قد يخفض من أسعار موديلات 2019 و2020 لأن تكلفة الاستيراد ستقل بشكل كبير، ما يؤثر فى تسعير السيارات.
أرخص 10 سيارات في مصر
تسببت التخفيضات السعرية في احتلال السيارات التالية قائمة أرخص 10 سيارات في مصر، وهي «لادا جرانتا بسعر 147.000 جنيه، شيفروليه لانوس بسعر يبدأ من 162.400 جنيه حتى 167.600 جنيه، زوتي Z300 بسعر 174.990 جنيها للمانيوال و214.990 جنيها للأتوماتيك، شيري Envy بسعر 175.000 جنيه، بي واي دي F3 بسعر 177 ألف جنيه، بروتون ساجا مانيوال بسعر 185 ألف جنيه، والأتوماتيك بسعر 200 ألف جنيه، رينو لوجان 188 ألف جنيه للمانيوال و200 ألف جنيه للأتوماتيك، جيلي إيمجراند 7 بسعر 189 ألف جنيه، هيونداي فيرنا بسعر يبدأ من 197 ألف جنيه حتى 224.900 جنيه، شيفروليه أفيو بسعر يبدأ من 203.000 جنيه حتى 208.400 جنيه».
يذكر أن حملة "خليها تصدي" تسببت في ركود شديد بسوق السيارات، الأمر الذي اضطر عددا كبيرا من التجار والوكلاء إلى تخفيض الأسعار.