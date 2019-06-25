6 أشهر على نهاية العام.. هل تنخفض أسعار سيارات 2019؟

شهدت الفترة الأخيرة تحركا نسبيا في مبيعات السيارات في السوق المحلية، بعد تراجع أسعار غالبية السيارات في مصر بمتوسط 5%، فهل تنخفض أسعار موديلات 2019 من جديد؟

تحرير:كريم ربيع ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

هل تنخفض أسعار سيارات موديل 2019؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل إلى 18.5%، فهل تنخفض أسعار موديلات العام الحالي 2019 تزامنًا مع طرح موديلات 2020؟

تخفيضات سعرية جديدة يتوقع اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار موديلات العام الحالي 2019، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه كلما انخفض سعر صرف العملات الأجنبية، انخفضت أسعار السيارات، وانتعشت السوق وانحسر الركود. وتابع عبد العاطي لـ«التحرير» أن الأسعار