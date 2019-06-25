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تراجع الفائدة على أدوات الدين بعد صعود الاستثمارات

تراجعت أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة الحكومية إلى أقل من 16%، وذلك عقب ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين لتصل إلى مستوى 265 مليار جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أموال
أموال
سجلت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات خزانة تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي والجاري، كما انخفض معدل تغطية الطروحات إلى 1.6 مرة فى المتوسط، من نحو مرتين الأسبوع قبل الماضى. وتراجع عائد سندات الخزانة إلى أقل من 16% في العطاء الذى طرحه البنك المركزي أمس، الاثنين، ليسجل متوسط 15.987% لأجل 3 سنوات، كما سجل متوسط سعر العائد على سندات أجل 7 سنوات نحو 15.943%، كما انخفض متوسط الفائدة على أذون الخزانة 266 يوماً بنحو 0.052% ليصل إلى 17.598% الأسبوع الماضى، مقابل 17.65% فى آخر طرح.
ما أدوات الدين الحكومية؟ وهي عبارة عن أدوات تطرحها وزارة المالية أسبوعيًا، متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع
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البنك-المركزى

تفاصيل الحصول على قرض دراسي من البنوك بفائدة 11%

يرغب الآباء والأمهات في تقديم خدمة تعليمية مميزة لأطفالهم، إلا أن ارتفاع أسعار مصروفات الدراسة بالمدارس، خاصة الدولية منها، قد يقف عائقا أمام تحقيق هذا الحلم، لذلك تتنافس البنوك على تقديم قروض تعليمية لسداد المصروفات الدراسية لموظفي القطاعين العام والخاص. وتختلف قيمة القرض من بنك لآخر، كما تتباين فترات السداد ومعدلات الفائدة على القروض. وتتراوح معدلات الفائدة بين 11% و20% متناقصة، وفترات سداد تبدأ من 12 شهرا وتصل إلى 12 سنة. وتتفاوت قيمة التمويل من بنك إلى آخر، ويقدم بنك الإسكندرية أعلى قيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه.
السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

6 أشهر على نهاية العام.. هل تنخفض أسعار سيارات 2019؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل إلى 18.5%، فهل تنخفض أسعار موديلات العام الحالي 2019 تزامنًا مع طرح موديلات 2020؟
ذهب

أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1427 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
جلوفو-كريم

تعهدت الالتزام بالقانون.. جلوفو تعود للسوق المصري

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقيه إخطارًا رسميًّا من قِبَل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، عن طريق استئناف شركة جلوفو نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصري وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بها، والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة، وقيام شركة دليفيري هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة جلوفو بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.
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الجنيه-الاسترليني (2)

أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني

تسعى البنوك إلى تقديم أنماط متعددة من حسابات التوفير، والودائع، وشهادات الادخار، بهدف جذب أكبر قدر من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي، كما تتنافس البنوك على طرح أوعية ادخارية جديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بعائد مرتفع، ومنها شهادات الادخار بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، ويتم إصدارها بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وتسهم هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع.
الجنية-المصري

بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الاقتصاد-المصري

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
اليورو (2)

بعائد 3.5%| أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو

تطرح البنوك شهادات ادخار بعملات أجنبية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وذلك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتعد هذه الشهادات من أبرز الأوعية الادخارية التى يقبل عليها المواطنون من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد ثابت جيد منها، يستطيع الأفراد الاستفادة منه من خلال المساهمة فى سداد بعض النفقات الشهرية. ويساهم إصدار هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع، نظرا لاتجاه المواطنين إلى الادخار.
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