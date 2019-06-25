جريمة

إعادة محاكمة غادة إبراهيم في قضية «شقة الدعارة»

تحرير:يونس محمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي. وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمة وقضت بإعادة محاكمتها مرة أخرى، بعدما ذكر محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع عن الفنانة في مذكرة النقض التي جرى قبولها شكلا، وفي الموضوع، بنقض الحكم الصادر في واقعة إدارة شقة منافية للآداب بمنطقة المعادي.
وفى عام 2016 اتهمت النيابة العامة الممثلة غادة إبراهيم بإدارة شقة منافية للآداب، بينما دافع المحامون عنها بأنها كانت موجودة خارج البلاد في هذا الوقت وأن الشقة كانت مؤجرة لمستأجر لمدة 5 سنوات وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة فإن نيابة دار السلام استأنفت ضد حكم البراءة وأعادت القضية، وقضت المحكمة
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القبض-على-متهم

ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
طعن-بالسكين

طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة وتفرق شملهما الأيام، بعد سنين ليست بالقليلة حزم الرجل حقائبه عائدا للقاهرة بعد رحلة من العمل والكفاح والشقاء، استقر الرجل في شقة قام بشرائها في شارع إسماعيل بك دائرة قسم الزيتون، منذ أن وطئت قدم الرجل وزوجته المكان، حتى حصد حب واحترام الجميع، يدخل قلوب الناس بدون استئذان، طيلة أربعين عاما عاشها الرجل مرت كأيام حتى صار كبير المنطقة وشيخها وحكيمها.
محافظ-المنوفية-المتهم-بقضية-الرشوة-داخل-القفص

السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
خاطف-الطائرة-المصرية

تأجيل محاكمة «خاطف الطائرة المصرية» إلى 24 أغسطس

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود محمد سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبد الكريم شامخ زقيم، وسكرتير الجلسة أحمد عبد الوهاب، محاكمة المتهم "سيف الدين. م. م" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خاطف طائرة مصر للطيران»، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وذلك إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 مارس 2016، حين خطف المتهم الطائرة بعد إقلاعها في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب في طريقها إلى قبرص.
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حشيش

حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.
طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
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