إعادة محاكمة غادة إبراهيم في قضية «شقة الدعارة»

تحرير:يونس محمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

غادة إبراهيم

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي. وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمة وقضت بإعادة محاكمتها مرة أخرى، بعدما ذكر محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع عن الفنانة في مذكرة النقض التي جرى قبولها شكلا، وفي الموضوع، بنقض الحكم الصادر في واقعة إدارة شقة منافية للآداب بمنطقة المعادي.

وفى عام 2016 اتهمت النيابة العامة الممثلة غادة إبراهيم بإدارة شقة منافية للآداب، بينما دافع المحامون عنها بأنها كانت موجودة خارج البلاد في هذا الوقت وأن الشقة كانت مؤجرة لمستأجر لمدة 5 سنوات وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة فإن نيابة دار السلام استأنفت ضد حكم البراءة وأعادت القضية، وقضت المحكمة