مكرم محمد أحمد: الإصلاح الإداري ضرورة.. وندعم خطواته

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تنظم وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الإصلاح الإداري.. الواقع والمستقبل"، والتي يشارك فيه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي صرح بأن "الإصلاح الإداري ضرورة حتمية، وبدونه لن تصل أفكارنا وجهودنا إلى الناس، والموضوع خطير ومهم ليس فقط لصعوبة الأمر أو الاحتياج الشديد له، لكن لأنه ليس من الممكن أن نقوم بإصلاح إداري دون أن نقوم بإصلاح اقتصادي وتطوير التشريعات بشكل يمهد الأرض أمام هذه الإصلاحات".

وأضاف مكرم: "ما أطلبه من وزيرة التخطيط ولديها الإمكانات، أن تضع التوصيف الصحيح لمشاكل الإعلام وأن تضع الحلول المناسبة لها، خاصة وأن محاولات كثيرة سابقة لم يكتب لها النجاح"، موضحا: "دورنا كصحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي مهم في مساندة هذه الخطوات الإصلاحية في الجهاز الإداري، والإعلام سيدعم هذه الخطوات بكل