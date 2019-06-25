جريمة

تأجيل محاكمة «خاطف الطائرة المصرية» إلى 24 أغسطس

تحرير:أحمد الزغبي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
المتهم بخطف الطائرة - صورة أرشيفية
المتهم بخطف الطائرة - صورة أرشيفية
أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود محمد سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبد الكريم شامخ زقيم، وسكرتير الجلسة أحمد عبد الوهاب، محاكمة المتهم "سيف الدين. م. م" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خاطف طائرة مصر للطيران»، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وذلك إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 مارس 2016، حين خطف المتهم الطائرة بعد إقلاعها في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب في طريقها إلى قبرص.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ«اختطاف طائرة مصر للطيران»، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه ركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي،
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ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
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طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

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السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

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إعادة محاكمة غادة إبراهيم في قضية «شقة الدعارة»

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تأجيل محاكمة «هراس» في الكسب غير المشروع

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إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.
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سقوط عصابة لسرقة الهواتف في البساتين

تخصص تشكيل عصابي يضم 3 أفراد في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة في منطقة البساتين بالقاهرة، وذلك بعد تعدد بلاغات السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية، أكدتها التحريات أن 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
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تفاصيل إحالة متهمين سقطوا بـ250 «كيس» حشيش للجنايات

عقب انتهاء التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي متخصص في تهريب المواد المخدرة، وبحوزته 25 كيلو حشيش مخبأة داخل سيارات بمنطقة المعادى، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي متخصص فى تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربي للبلاد، وترويجها بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأفادت التحريات أن التشكيل يتكون من 3 أفراد، وتم ضبطهم وتبين اتهام أحدهم فى 18 قضية متنوعة وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم في أثناء وجودهم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، مستقلين 3 سيارات.
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