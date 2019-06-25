تأجيل محاكمة «خاطف الطائرة المصرية» إلى 24 أغسطس
تحرير:أحمد الزغبي
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
المتهم بخطف الطائرة - صورة أرشيفية
أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود محمد سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبد الكريم شامخ زقيم، وسكرتير الجلسة أحمد عبد الوهاب، محاكمة المتهم "سيف الدين. م. م" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خاطف طائرة مصر للطيران»، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وذلك إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 مارس 2016، حين خطف المتهم الطائرة بعد إقلاعها في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب في طريقها إلى قبرص.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ«اختطاف طائرة مصر للطيران»، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه ركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي،
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ«اختطاف طائرة مصر للطيران»، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه ركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي، فضلا عن ترويجه أفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي، والاطلاع على المضبوطات، عن قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران -رحلة رقم 181- التي أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 في الساعة السادسة والنصف صباحًا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في طريقها إلى قبرص.