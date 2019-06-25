رياضة

مدرب بوروندي: نأمل في تحقيق الفوز أمام مدغشقر للتأهل

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
بوروندي
بوروندي
يأمل أوليفيه نجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، في تحقيق الفوز أمام مدغشقر، يوم الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، وقال مدرب بوروندي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "نأمل في تحقيق الفوز لأنه سيضع أمام الفريق فرصة للتأهل، ونضع هدفا واحدا هو تحقيق الفوز والتركيز على تقديم مستوى جيد، كما حدث في المباراة الافتتاحية، ورغم الخسارة أمام نيجيريا لكننا اكتسبنا الثقة، ولدينا الآمال في التأهل في حال تحقيق الفوز بالمباراتين المقبلتين، ونحن جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام مدغشقر، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".
وأردف مدرب بوروندي: "نعمل علي تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأولى أمام نيجيريا، ولكن أظن أن الأداء التكتيكي والخطة أمام منتخب مدغشقر ستكون قريبة من المباراة الافتتاحية". واستكمل أوليفيه نجيكو: "مدغشقر وبوروندي منتخبات تتأهل لأول مرة، ولكن لا أرغب في المقارنه بينهما، ولكن سنخوض مباراة قوية
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افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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