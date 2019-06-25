مدرب بوروندي: نأمل في تحقيق الفوز أمام مدغشقر للتأهل

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

بوروندي

يأمل أوليفيه نجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، في تحقيق الفوز أمام مدغشقر، يوم الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، وقال مدرب بوروندي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "نأمل في تحقيق الفوز لأنه سيضع أمام الفريق فرصة للتأهل، ونضع هدفا واحدا هو تحقيق الفوز والتركيز على تقديم مستوى جيد، كما حدث في المباراة الافتتاحية، ورغم الخسارة أمام نيجيريا لكننا اكتسبنا الثقة، ولدينا الآمال في التأهل في حال تحقيق الفوز بالمباراتين المقبلتين، ونحن جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام مدغشقر، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".

وأردف مدرب بوروندي: "نعمل علي تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأولى أمام نيجيريا، ولكن أظن أن الأداء التكتيكي والخطة أمام منتخب مدغشقر ستكون قريبة من المباراة الافتتاحية". واستكمل أوليفيه نجيكو: "مدغشقر وبوروندي منتخبات تتأهل لأول مرة، ولكن لا أرغب في المقارنه بينهما، ولكن سنخوض مباراة قوية

وأردف مدرب بوروندي: "نعمل علي تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأولى أمام نيجيريا، ولكن أظن أن الأداء التكتيكي والخطة أمام منتخب مدغشقر ستكون قريبة من المباراة الافتتاحية".



واستكمل أوليفيه نجيكو: "مدغشقر وبوروندي منتخبات تتأهل لأول مرة، ولكن لا أرغب في المقارنه بينهما، ولكن سنخوض مباراة قوية ونعمل جيدًا وبتركيز عال واللاعبون بحالة جيدة".



من جانبه قال براهينو ساعيدو، كابتن منتخب بوروندي: "يجب احترام منتخب مدغشقر، لأنهم لعبو جيدًا أمام غينيا، ونستعد بشكل قوي للحصول على الثلاث نقاط والمنافسة على التأهل".



وواصل قائد بوروندي: "لدينا الحماس والرغبة في إظهار المهارات، وإن حالفنا الحظ سننجح في تحقيق الفوز، خاصة أن منتخب مدغشقر قدم أداء متميزا أمام غينيا والمباراة متكافئة".

