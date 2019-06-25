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جورج كلوني مخرج وممثل في أول تعاون مع نتفليكس

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
جورج كلوني
جورج كلوني
يستعد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، لبطولة وإخراج فيلم مأخوذ عن رواية "Good Morning..Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج شبكة "نتفليكس - Netflix" في أول تعاون بينهما، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وتدور أحداث العمل بعد نهاية العالم حول عالم يدعى "أوجسطين" يعيش في القطب الشمالي وحيدًا، يحاول الاتصال برائد فضاء على متن مركبة فضائية تسعى للعودة إلى كوكب الأرض.
وقال جورج كلوني: "متحمس للغاية للمشاركة في هذا المشروع المذهل، كما يسعدني العمل مع أصدقائي في Netflix". ومن جانبه، قال سكوت ستوبر رئيس قسم الأفلام في شبكة Netflix: "بعد أن عرفت جورج وعملت معه لأكثر من عقدين، لا أستطيع التفكير في أي شخص أفضل لتقديم هذه القصة المدهشة، التي تتطرق في جوهرها إلى الطبيعة
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محرم فؤاد.. مغنواتي «حسن ونعيمة» وصوت النيل

محرم فؤاد "صوت النيل"، الحنجرة الذهبية التي عبرت عن شخصيتها الفريدة في الغناء، وجعلت صاحبها يحفر اسمه وسط عمالقة جيله، بدأ نشاطه الفني في خمسينيات القرن الماضي، وسجل حضورًا قويا في الساحة الغنائية، التي كانت تعج آنذاك بالكبار؛ أمثال السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وغيرهم، ولكن اختلافه كان في قدرته على الجمع بين الغناء الكلاسيكي العاطفي، والشعبي، ما جعل وجوده بارزا، فرحل تاركا وراءه مئات الأغنيات، وعددا من الأعمال السينمائية، التي لا نزال نتذكرها.
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مؤلف «ولاد رزق» يعلن عن تحضيره لـ«الشايب»

أعلن المؤلف صلاح الجهيني عن تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم «الشايب»، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "فيلم الشايب يا جماعة قصتي وتأليفي بالاشتراك مع السيناريست الجامد كريم أسامة اللي هتسمعوا عنه كلام كتير الفترة الجاية". وينتظر صلاح الجهيني عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي طرح الإعلان التشويقي له، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم" وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، كما يظهر الفنان محمد ممدوح، والنجمان خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان انضما للفيلم.
كازابلانكا (1)

إيرادات أفلام العيد|كازابلانكا أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الحادي عشر على التوالي، إذ حقق أمس الإثنين، إيرادا بلغ مليونا و138 ألفا و737 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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«موسى بيه».. أشهر 7 أدوار ليوسف داوود في السينما

ملامحه وحدها كفيلة بأن تجعلك تضحك، بالإضافة إلى بحة صوته المميزة التي لا تشبه أحدًا، إنه الفنان يوسف داوود، الطالب المجتهد والمتفوق الذى نجح فى أن يأتي بمجموع كلية الهندسة، ويلتحق بجامعة القاهرة ويتخرج بتقدير عال؛ ليلتحق بوزارة الكهرباء، وحمل من الجامعة حبا كبيرا للفن، وهو ما دفعه للمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، ليرضى رغبته الملحة، ولكن النقاد اعتبروا بدايته الحقيقية من فيلم «زوج تحت الطلب» مع الزعيم عادل إمام، الذى جمعته به صداقة قوية وأعمال كثيرة فى السينما والمسرح.
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نتفليكس تتعاون مع WWE لإنتاج فيلم The Main Event

تستعد شركة WWE للمصارعة الحرة، للدخول في تعاون جديد مع شبكة "Netflix" لعرض الأفلام والمسلسلات مدفوعة الأجر، وذلك لتقديم فيلم جديد من نوعية أفلام الـLive-Action، بعنوان The Main Event، على أن يتم طرحه العام المقبل، ومن المقرر أن يكون من إخراج جاي كاراس، وينتمي لنوعية الأفلام العائلية، وتأليف لاري بوستل، ومشرفو إنتاج شركة WWE هم كل من سوزان ليفيسون، وماجي مالينا، وريتشارد لويل، وسيبدأ تصويره هذا الأسبوع بمدينة فانكوفر بولاية بريتش كولومبيا الكندية، من أجل اللحاق بعرضه على شبكة نتفليكس في 2020.
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WWE تقدم فيلمًا جديدًا عبر شاشة Netflix

سيقدم اتحاد المصارعة الحرة WWE فيلم The main Event، على شاشة الشبكة الأمريكية Netflix، العام المقبل، وسينتمي لنوعية الأفلام العائلية، وهو تأليف لاري بوستل وإخراج جاي كاراس. وسيبدأ تصوير الفيلم الأسبوع الحالي، بمدينة فانكوفر بولاية بريتش كولومبيا الكندية، للحاق بعرضه على شبكة قنوات نتفليكس في 2020. تدور أحداث الفيلم حول فتى في الحادية عشرة من عمره، يحلم أن يصبح أحد نجوم المصارعة الحرة، حتى يعثر على قناع سحري يمكنه من االاشتراك في بطولة لاتحاد WWE.
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«نتفليكس» تستعين بـ«أبلة فاهيتا» للترويج لـ«جن»

استعانت شبكة "نتفليكس" العالمية، لمسلسلها الأردني المثير للجدل "جن"، بالدمية "أبلة فاهيتا" والتي تغيب عن الظهور منذ أكثر من عام بعد إيقاف برنامجها "لايف من الدوبلكس" عبر فضائية CBC. ونشرت الشبكة العالمية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تظهر فيه "أبلة فاهيتا" وهي تحمل جهاز "لاب توب"، وتبحث عن مسلسل لمشاهدتها، وحينما ترى إعلانات مسلسل "جن" تقرر مشاهدة حلقاته، وبعدما تبدأ بالفعل في مشاهدته، تفاجأ بعد مرور ساعتين بدخول أحد أبطاله عليها غرفة نومها.
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