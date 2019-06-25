جورج كلوني مخرج وممثل في أول تعاون مع نتفليكس

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

جورج كلوني

يستعد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، لبطولة وإخراج فيلم مأخوذ عن رواية "Good Morning..Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج شبكة "نتفليكس - Netflix" في أول تعاون بينهما، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وتدور أحداث العمل بعد نهاية العالم حول عالم يدعى "أوجسطين" يعيش في القطب الشمالي وحيدًا، يحاول الاتصال برائد فضاء على متن مركبة فضائية تسعى للعودة إلى كوكب الأرض.

وقال جورج كلوني: "متحمس للغاية للمشاركة في هذا المشروع المذهل، كما يسعدني العمل مع أصدقائي في Netflix". ومن جانبه، قال سكوت ستوبر رئيس قسم الأفلام في شبكة Netflix: "بعد أن عرفت جورج وعملت معه لأكثر من عقدين، لا أستطيع التفكير في أي شخص أفضل لتقديم هذه القصة المدهشة، التي تتطرق في جوهرها إلى الطبيعة