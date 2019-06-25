السيسي: مستمرون في دعم جنوب السودان

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفا كير رئيس جنوب السودان - صورة أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن جلواك سلم السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية، مضيفا أن مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان استعرض -خلال اللقاء- آخر تطورات الأوضاع السياسة