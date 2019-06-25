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السيسي: مستمرون في دعم جنوب السودان

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفا كير رئيس جنوب السودان - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفا كير رئيس جنوب السودان - صورة أرشيفية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن جلواك سلم السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية، مضيفا أن مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان استعرض -خلال اللقاء- آخر تطورات الأوضاع السياسة
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انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.
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طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

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وزير مجلس النواب: حريصون على «تعويض أهالي النوبة»

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مكرم محمد أحمد: الإصلاح الإداري ضرورة.. وندعم خطواته

تنظم وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الإصلاح الإداري.. الواقع والمستقبل"، والتي يشارك فيه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي صرح بأن "الإصلاح الإداري ضرورة حتمية، وبدونه لن تصل أفكارنا وجهودنا إلى الناس، والموضوع خطير ومهم ليس فقط لصعوبة الأمر أو الاحتياج الشديد له، لكن لأنه ليس من الممكن أن نقوم بإصلاح إداري دون أن نقوم بإصلاح اقتصادي وتطوير التشريعات بشكل يمهد الأرض أمام هذه الإصلاحات".
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