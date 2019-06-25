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5 نجوم اعتذروا للجمهور.. محمود العسيلي: أنا مش عنصري

محمود العسيلي كغيره من المصريين، الذين لم تعجبهم تصريحات ميريام فارس الأخيرة عن مصر، رد عليها في لحظة غضبه، لكنه سقط في الخطأ أيضًا، ليجبره الجمهور على الاعتذار
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
حياة المشاهير ليست كما تبدو للجميع، مريحة ومرفهة، بالعكس هم من أكثر الأشخاص تعرضًا للضغوط النفسية، فهم مجبرون طوال الوقت على الظهور بشكل «معين»، بداية من المكياج الذي إن تخلوا عنه يومًا، يستغرب الجمهور ملامحهم ويصفوهم بالقبح، مرورًا بتصريحاتهم وأحاديثهم مع الميديا أو حتى الصور والكلمات التي يتداولونها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصولا إلى حياتهم الشخصية التي يتدخل فيها الجمهور، دون مراعاة فكرة الخصوصية. وبالمثل، تكون الأنظار مسلطة عليهم حين يخطئون، ولذا يكونون مضطرين للاعتذار، أو تقبل غضب الجمهور.
وشهدت الفترة الماضية وقوع عدد من الفنانين فى أخطاء كبيرة، دفعهم الجمهور للاعتذار عنها: 1- محمود العسيلي.. أنا مش عنصري يأتي على رأسهم الفنان محمود العسيلي، والبداية كانت برفضه تصريحات الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن عدم إحيائها حفلات فى مصر، ووصفها بـ«الكارتة»، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»:
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الإعلامية-دانيا-الشافعي-بفستان-الزفاف (2)

مذيعة MBC 3 تثير ضجة بـ«فستان الزفاف»

نشرت الإعلامية في قناة MBC 3 دانيا الشافعي، صورًا لها بفستان الزفاف، التي تناقلتها الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت قصير، فرواد تلك المواقع شاركوا الصور، وتحدثوا عن ذكرياتهم مع قناة MBC 3 التي تقدم محتوى للأطفال فقط، وأيضًا تحدثوا عن الإعلامية التي ارتبطت في أذهانهم ببرامج الصغار فقط. وقالت "دانيا"، تعليقًا على صورها: "هذه كانت بروفة وجلسة تصوير لـ(لوك) العروسة، ومع أنها مجرد بروفة، إلا أن شعوري كان غريبا ومختلفا وأنا أرتدي الفستان الأبيض.. يمكن لأنه ما نلبس هذا اللبس كل يوم، ويمكن لأن الفستان بسيط".
ريهام-عبد-الغفور

ريهام عبد الغفور ترد على مهاجمي صورتها مع ابنها

اعتادت الفنانة ريهام عبد الغفور على إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا تنشر أبدا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت أن تفاجئ الجمهور مؤخرًا بالكشف عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، إذ نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورتها مع نجلها الذي ظهر شابا يفوقها طولا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.
عادل-امام

تأجيل عودة عادل إمام إلى لوكيشن تصوير «فلانتينو»

كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير مطلع الأسبوع الجاري، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019، ويستأنف المخرج رامي إمام التصوير داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلام بوجود الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، وأن يتواصل التصوير لمدة أسبوع ومن ثم يحصلون على إجازة، على أن يعود مع بداية الشتاء، لأن المشاهد المتبقية خاصة بفضل الشتاء؛ ولكن أعلن صناع المسلسل، عن تأجيل التصوير لمدة 3 شهور حتى شهر سبتمبر المقبل، ولم توضح الجهة المنتجة سبب التأجيل مرة أخرى.
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محمود-العسيلى

محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".
ياسمين صبري

لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
ريهام-سعيد

ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب متلازمة دوان

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، قبل قليل، صورة من تعليق الفنانة ياسمين صبري، عن متلازمة داون، الذي قامت بحذفه، بعد تعرضها للهجوم، وكتبت عليه: «الداون سندروم اسمهم ميتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب»، ويأتي ذلك على خلفية قيام «ياسمين» بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الأربعاء، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إن فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
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