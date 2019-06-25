5 نجوم اعتذروا للجمهور.. محمود العسيلي: أنا مش عنصري

محمود العسيلي كغيره من المصريين، الذين لم تعجبهم تصريحات ميريام فارس الأخيرة عن مصر، رد عليها في لحظة غضبه، لكنه سقط في الخطأ أيضًا، ليجبره الجمهور على الاعتذار

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

حياة المشاهير ليست كما تبدو للجميع، مريحة ومرفهة، بالعكس هم من أكثر الأشخاص تعرضًا للضغوط النفسية، فهم مجبرون طوال الوقت على الظهور بشكل «معين»، بداية من المكياج الذي إن تخلوا عنه يومًا، يستغرب الجمهور ملامحهم ويصفوهم بالقبح، مرورًا بتصريحاتهم وأحاديثهم مع الميديا أو حتى الصور والكلمات التي يتداولونها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصولا إلى حياتهم الشخصية التي يتدخل فيها الجمهور، دون مراعاة فكرة الخصوصية. وبالمثل، تكون الأنظار مسلطة عليهم حين يخطئون، ولذا يكونون مضطرين للاعتذار، أو تقبل غضب الجمهور.

وشهدت الفترة الماضية وقوع عدد من الفنانين فى أخطاء كبيرة، دفعهم الجمهور للاعتذار عنها: 1- محمود العسيلي.. أنا مش عنصري يأتي على رأسهم الفنان محمود العسيلي، والبداية كانت برفضه تصريحات الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن عدم إحيائها حفلات فى مصر، ووصفها بـ«الكارتة»، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»:

وشهدت الفترة الماضية وقوع عدد من الفنانين فى أخطاء كبيرة، دفعهم الجمهور للاعتذار عنها:

1- محمود العسيلي.. أنا مش عنصري

يأتي على رأسهم الفنان محمود العسيلي، والبداية كانت برفضه تصريحات الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن عدم إحيائها حفلات فى مصر، ووصفها بـ«الكارتة»، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «كارتة وخانفة.. عشان كدا إنتى تقيلة على مصر»، وهو ما أغضب الجمهور منه، وتساءل هل كل من لديه شعر أكرت، ثقيل على مصر! وطالبه بالخروج والاعتذار وأن مثل هذه الكلمات لا يصح أن تأتي على لسان فنان مشهور، وبالفعل ما كان له سوى الاستجابة لجمهوره، وكتب: «‏إلى كل البني آدمين اللي شعرهم كيرلي أو أكرت، أحب أقولكو إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، بأعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كده».

وتابع: «أنا بأحب الشعر الكيرلي، وأول حب في حياتي كان شعرها كيرلي، وممكن اعمل أغنية عن الشعر الكيرلي.. الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي.. كلنا بني آدمين سواسية، ربنا خلقنا كلنا زي بعض فينا من جماله وخلقه واختلافنا قي الشكل وفي الفكر وفي الدين وفي الثقافة بيحلينا أكتر مش بيوحشنا».

وبرر «العسيلي» موقفه من الكلمات التى كتبها فى حق ميريام فارس، قائلا: «كل ما في الأمر إن واحدة كارتة وخاانفة نسيت نفسها واتريقت على مصر والناس اللي بيشتغلوا في مصر فقلت أرد عليها بالطريقة البلدي بتاعتنا اللي احنا كلنا عارفينها والموضوع مالوش دعوة بشعر أو خنافة حضراتكو خالص.. أنا آسف مرة تانية».





2- مريام فارس: خاني التعبير

فيما خرجت اللبنانية ميريام فارس، تعلن أسفها للشعب المصري، عما قالته في مؤتمر مهرجان موازين بالمغرب، حيث صرحت بأنها لم تعد تحيي حفلات في مصر بعد ثورة 25 يناير لأنها «صارت تقيلة على مصر»، لتتعرض بعدها إلى حملة هجوم وساعة.

وأكدت المطربة أنه خانها التعبير، قائلة فى مكالمة هاتفية لنقيب الموسيقيين، هانى شاكر، «أنا لم أتعالَ على الشعب المصري ونجوميتي منحتني إياها مصر، أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لمصر وشعبها الحبيب، أعتذر إلى الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني، وتحيا مصر».

3- ياسمين صبري.. لم أتعمد الإساءة

خلال الأيام الماضية شغل الخطأ الذي ارتكبته الفنانة ياسمين صبري فى أصحاب «متلازمة داون» الرأى العام؛ ما دفعها إلى الاعتذار ثلاث مرات، حتى لا تخسر جمهورها، وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضى، حيث نشرت «ياسمين» صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».

هو ما أغضب الجمهور وخاصة أهالي «متلازمة داون» الذين تقدموا بشكاوى إلى المجلس القومى للمرأة، بسبب الأذى النفسي الذي تعرضوا له، مما جعلها تخرج وتؤكد أن ما كتبته كان مجرد مزحة مع شقيقها، غير مقصودة وأنها فى الطبيعي لا تقوم بتعليق أو الرد على أى تعليقات سوى شقيقها، وكتبت: «أحب وأقدر إخوتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي لإنجازاتهم وقدراتهم، لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير».





بيلا حديد.. لم أقصد هذا المعنى

وقبل ثلاثة أيام شن السعوديون هجومًا عنيفًا على عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد، بسبب قيامها بنشر صور لها على «إنستجرام»، تظهر فيها وهي تضع حذاءها أعلى طائرتين تحمل أعلام دولتي السعودية والإمارات، وذلك أثناء انتظارها بالمطار، هو ما جعل الجمهور يتهمها بالعنصرية ويطالبها بالاعتذار، وبالفعل حذفت «بيلا» الصورة بعد أن تداركت الموقف، وخرجت ببيان عن الواقعة.

جاء البيان كالتالي: «لن أقبل أبدا أن تستخدم صفحتي ومنشوراتي للتعبير عن الكراهية تجاه الآخر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأصولي العربية والإسلامية لعائلتي»، وأوضحت: «إن الصورة لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلحظ وجود علمي السعودية والإمارات في خلفية الصورة»، ولكن يبدو أن اعتذارها لم يمنع سحب شركة عالمية ملصقاتها الإعلانية التي تظهر فيها العارضة بمول الإمارات، خوفًا من تراجع المبيعات.





5- شيماء سيف.. الموضوع اتفهم غلط

وتنضم إلى القائمة الفنانة شيماء سيف فقد فتحت إحدى حلقات برنامج «الشقلباظ» الذي عرض على قناة mbc مصر2، خلال شهر رمضان، النار عليها بعد تنكرها فى زى امرأة سودانية، هو مع جعل البعض يتهمها بالتنمر، ولكنها أكدت فى لقاء لها مع برنامج «مجموعة إنسان» الذى يعرض على قناة mbc، أن كل التعليقات السيئة التي تم الرد فيها على الجمهور السوداني، كانت من صفحة مزيفة نسبت إليها، وأنها قامت بإغلاقها، ومن ثم توجهت بالاعتذار إلى الشعب السوداني مؤكدة أنها لم تقصد أى إساءة أو تنمر ضد السودانين وأن البرنامج كوميدي وأنها لعبت كل الأدوار.





فى النهاية الجميع معرضون للخطأ ولهذا وجد الاعتذار الذي لا يقلل من شأن أحد.. ولكن على المشاهير والفنانين أن يكونوا أكثر حذرًا من ذلك، ويحسبوا كل كلمة قبل أن تخرج من ألسنتهم.