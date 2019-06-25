وزير مجلس النواب: حريصون على «تعويض أهالي النوبة»

تحرير:عوض سليم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم وبشكل منظم ودقيق. جاء ذلك خلال زيارته إلى أسوان لمتابعة عمل لجان التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للنظر فى رغبات النوبيين من المتضررين من إنشاء مشروع السد العالي وخزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية، والذين لم يسبق لهم التعويض خلال القرن الماضي. وأشاد "مروان"، بالجهود المبذولة من محافظة أسوان للاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقي رغبات التعويضات.

وقال أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه تم تشكيل 10 لجان لتلقي رغبات تعويضات أهالي النوبة، لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين من أجل استكمال حصولهم على التعويضات. وأشار إلى أن المحافظة قامت الفترة الماضية بتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها التنفيذية لتنفيذ التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى