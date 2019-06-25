مدرب تونس السابق لعلي معلول: «سبت فراغ كبير»

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

علي معلول

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، مضيفا في تصريحات لبرنامج «نجوم إفريقيا» على إذاعة نجوم «إف إم» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «معلول عندما يكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لأنه يتمتع بخبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي» موضحًا: «علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما»، ويرى مدرب تونس السابق أن "معلول" يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.

وتابع: «علي معلول سايب فراغ كبير في الجبهة اليسرى.. عندما يكون في فورمته يصنع فارقا كبيرا مع منتخب تونس». وعن استبعاد حمدي النقاز، أكد نبيل معلول، أن الحلول في الجبهة اليمنى للمنتخب التونسي مرضية بشكل كبير، لذلك استبعاد النقاز غير مؤثر مثل علي معلول، بالإضافة إلى أن النقاز يمتاز بالنزعة

وتابع: «علي معلول سايب فراغ كبير في الجبهة اليسرى.. عندما يكون في فورمته يصنع فارقا كبيرا مع منتخب تونس».



وعن استبعاد حمدي النقاز، أكد نبيل معلول، أن الحلول في الجبهة اليمنى للمنتخب التونسي مرضية بشكل كبير، لذلك استبعاد النقاز غير مؤثر مثل علي معلول، بالإضافة إلى أن النقاز يمتاز بالنزعة الهجومية، وذلك يؤثر على الشكل الدفاعي للمنتخب التونسي.



وتعادل منتخبا تونس وأنجولا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، على استاد مدينة السويس، في أولى مباريات المجموعة الخامسة في بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.



وبهذه النتيجة، يحتل منتخبا تونس وأنجولا المركز الثاني في المجموعة بنفس الرصيد (نقطة واحدة)، بينما يأتي منتخب مالي في صدارة المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه برباعية على موريتانيا الوافد الجديد لكأس أمم إفريقيا.



