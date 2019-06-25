رياضة

مدرب تونس السابق لعلي معلول: «سبت فراغ كبير»

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
علي معلول
علي معلول
أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، مضيفا في تصريحات لبرنامج «نجوم إفريقيا» على إذاعة نجوم «إف إم» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «معلول عندما يكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لأنه يتمتع بخبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي» موضحًا: «علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما»، ويرى مدرب تونس السابق أن "معلول" يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.
وتابع: «علي معلول سايب فراغ كبير في الجبهة اليسرى.. عندما يكون في فورمته يصنع فارقا كبيرا مع منتخب تونس». وعن استبعاد حمدي النقاز، أكد نبيل معلول، أن الحلول في الجبهة اليمنى للمنتخب التونسي مرضية بشكل كبير، لذلك استبعاد النقاز غير مؤثر مثل علي معلول، بالإضافة إلى أن النقاز يمتاز بالنزعة
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منتخب-بوروندي‎ (2)

مدرب بوروندي: نأمل في تحقيق الفوز أمام مدغشقر للتأهل

يأمل أوليفيه نجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، في تحقيق الفوز أمام مدغشقر، يوم الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، وقال مدرب بوروندي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "نأمل في تحقيق الفوز لأنه سيضع أمام الفريق فرصة للتأهل، ونضع هدفا واحدا هو تحقيق الفوز والتركيز على تقديم مستوى جيد، كما حدث في المباراة الافتتاحية، ورغم الخسارة أمام نيجيريا لكننا اكتسبنا الثقة، ولدينا الآمال في التأهل في حال تحقيق الفوز بالمباراتين المقبلتين، ونحن جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام مدغشقر، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".
رمضان-صبحى (5)

نادر شوقي: رمضان صبحي سيرحل اليوم عن الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو ينفي محادثات نيمار في جروب الواتس آب

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، وبدوره قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إنه تمنى له عيد ميلاد سعيدا عبر "جروب" الواتس آب الخاص بلاعبي برشلونة، وعلى الرغم من وجود احتمالية لأن يواجه فيليب كوتينيو رفقة منتخب بلاده البرازيل، نظيره ليونيل ميسي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث تواجه البرازيل قبلها في ربع النهائي باراجواي بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها فنزويلا، إلا أنه يقدر كثيرًا صداقته مع ميسي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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تونس

مدرب تونس ينتقد لاعبيه: الجميع خارج الخدمة

يرى الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، أن التعادل أمام أنجولا، هو النتيجة الطبيعية لما قدمه فريقه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الأداء لم يعكس التحضيرات التي أجراها قبل انطلاق البطولة. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
على-معلول

كيف تأثر أداء تونس أمام أنجولا بسبب غياب علي معلول؟

يبدو أن قرار آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي باستبعاد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ونسور قرطاج، من قائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، قد يكلف المنتخب التونسي الكثير خاصة بعد أن سقط في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة المشاركة في كان 2019، بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقطتي التعادل، في انتظار مباراة منتخب مالي وموريتانيا التي ستجمعهما في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين.
على-معلول (3)

نجم تونس يفتح النار على جيريس: تأثرنا بغياب معلول

انتقد نبيل معلول، محلل قنوات beIN SPORTS، الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بعد تعادل نسور قرطاج أمام أنجولا مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه لم يُدِر اللقاء بالشكل المطلوب. سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
الاهلى وصن داونز تصوير سامح ابو حسن‎ (6)

أول تعليق لعلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

علق الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لأول مرة على قرار استبعاده من قائمة نسور قرطاج النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وقال معلول خلال تصريحات على إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "أتمنى التوفيق لمنتخب تونس في بطولة إفريقيا، والتعاطف الذي رأيته من المصريين والتوانسة خاصة من جماهير الصفاقس كبير وإن شاء الله خير".
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