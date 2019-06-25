جريمة

السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
محافظ المنوفية السابق- أرشيفية
محافظ المنوفية السابق- أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
وفي وقت سابق أحال جهاز الكسب غير المشروع محافظ المنوفية السابق إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت إليه التحقيقات التي أجراها رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأوضحت أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن
اقرأ المزيد
القبض-على-متهم

ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
طعن-بالسكين

طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة وتفرق شملهما الأيام، بعد سنين ليست بالقليلة حزم الرجل حقائبه عائدا للقاهرة بعد رحلة من العمل والكفاح والشقاء، استقر الرجل في شقة قام بشرائها في شارع إسماعيل بك دائرة قسم الزيتون، منذ أن وطئت قدم الرجل وزوجته المكان، حتى حصد حب واحترام الجميع، يدخل قلوب الناس بدون استئذان، طيلة أربعين عاما عاشها الرجل مرت كأيام حتى صار كبير المنطقة وشيخها وحكيمها.
خاطف-الطائرة-المصرية

تأجيل محاكمة «خاطف الطائرة المصرية» إلى 24 أغسطس

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود محمد سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبد الكريم شامخ زقيم، وسكرتير الجلسة أحمد عبد الوهاب، محاكمة المتهم "سيف الدين. م. م" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خاطف طائرة مصر للطيران»، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وذلك إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 مارس 2016، حين خطف المتهم الطائرة بعد إقلاعها في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب في طريقها إلى قبرص.
غادة إبراهيم ملثمة بجلسة الحكم عليها

إعادة محاكمة غادة إبراهيم في قضية «شقة الدعارة»

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي. وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمة وقضت بإعادة محاكمتها مرة أخرى، بعدما ذكر محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع عن الفنانة في مذكرة النقض التي جرى قبولها شكلا، وفي الموضوع، بنقض الحكم الصادر في واقعة إدارة شقة منافية للآداب بمنطقة المعادي.
اقرأ المزيد من الأخبار
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

مد أجل للحكم في «هجوم فندق الهرم» لـ30 يوليو

قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل للنطق بحكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لاعتبارات أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
صلاح-هلال-وزير الزراعة-السابق (3)

كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
محمد-مرسي (1)

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org