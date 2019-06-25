أيام بورما.. هكذا واجه «أورويل» الاستعمار البريطاني

أحداث «أيام بورما» تدور في مدينة صغيرة في بورما، حيث يقيم فيها سبعة من الأجانب، يعملون في تجارة أخشاب الغابات، ويتعامل معظمهم بتعالٍ مع السكان الأصليين
في مثل هذا اليوم، 25 يونيو عام 1903، ولد جورج أورويل لعائلة بريطانية في مقاطعة "موتي هاري" في بنغال الهند، حيث كانت الهند تحت الاحتلال البريطاني، ومنها ذهب إلى إنجلترا ليقضي سنواته الدراسية الأولى، وهي الفترة التي كونت لديه شعور الكره نحو النظام الطبقي الحاكم بسبب الإحساس بعدم المساواة، حيث كان يعاني في المدرسة من تهكم واضطهاد زملائه لكونه من أسرة متواضعة، وتوطد هذا الشعور لديه حينما غادر ليعمل في صفوف البوليس البريطاني في الهند، وأيقن أنهم مستعمرون غير مرغوب فيهم على عكس ما يشاع، وأنهم ناهبون لثروات تلك البلاد.
جورج أورويل، الروائي الأشهر في العصر الحديث، ترك العمل في البوليس البريطاني وقرر أن يتفرغ للكتابة، وله العديد من الأعمال الخالدة، أشهرها على الإطلاق رواية «1984» التي تخيل فيها كيفية تحكم الحكومات في شعوبها والسيطرة عليهم، وروايته اللاذعة «مزرعة الحيوانات» التي أدان فيها بسخرية
جورج أورويل، الروائي الأشهر في العصر الحديث، ترك العمل في البوليس البريطاني وقرر أن يتفرغ للكتابة، وله العديد من الأعمال الخالدة، أشهرها على الإطلاق رواية «1984» التي تخيل فيها كيفية تحكم الحكومات في شعوبها والسيطرة عليهم، وروايته اللاذعة «مزرعة الحيوانات» التي أدان فيها بسخرية فائقة، الحكم "الستاليني".
أول أعمال "أورويل" الأدبية كان يحكي عن الفترة التي قضاها في بورما (الهند) كشرطي مستعمر، ويحمل عنوان "أيام بورما" أو "أيام بورمية"، وفيه أدان بشكل واضح حكومة بلاده المستعمرة والاستعمار بشكل عام، والمتخاذلين، والمنبطحين من أبناء البلاد المستعمرة.
"أيام بورما" كتبها أورويل عام 1934، ولضمان نشرها طلب الناشر أن يستبدل بأسماء الأشخاص الحقيقية الموجودة في الرواية، أسماء مستعارة أخرى، فكانت أقرب إلى فيلم وثائقي، يوثق الفترة التي قضاها هناك، وفيها أظهر الوجه القبيح للاستعمار، والأقبح للمواطنين الخاضعين المتخاذلين.
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تدور أحداث "أيام بورما" في مدينة صغيرة، في بورما، حيث يقيم فيها سبعة من الأجانب، يعملون في تجارة أخشاب الغابات، ويتعامل معظمهم بتعالٍ مع السكان الأصليين، ويبرز أورويل في الرواية شخصية تاجر الأخشاب "فلوري"، وهو بريطاني الأصل لكنه أحب بورما وعدّها وطنًا له، وعلى النقيض يبرز شخصية طبيب هندي يدعى "فيراسوامي" يرى أن الاحتلال جيد لبلاده، وبدونه لا تستطيع الهند أن تستمر في الوجود، ويدحض فيها فكرة الاستعمار الإنساني الذي يأتي بمبررات وهمية؛ مثل إنقاذ البلاد من الفقر والجهل، وفيها يظهر بعض السكان المحليين من المتخاذلين مثل "فيراسوامي"، وأقصى طموح لديهم هو التشبه بالمستعمرين وتقليدهم والانضمام إليهم في جلساتهم ومصادقتهم، وكذلك يُظهر فيها الوطنيين "أصحاب النفَس القصير".
وفي هذا الحوار الذي دار بين التاجر البريطاني والطبيب الهندي لخص "أورويل" فكرة الرواية وفحواها، فيرد "فلوري" على صديقه الطبيب الهندي، الذي يصف المحتلين بـ«حاملي المشاعل على طريق التقدم"، بقوله: «إني لا أعدّهم كذلك، بل أعدّهم نوعا من القمل الحديث الخالي من الجراثيم والمغتبط بنفسه، فهم يزحفون حول العالم، ويشيّدون السجون ويطلقون عليها التقدم العصري، فيبرر الدكتور: إنهم تغلبوا على المجاعات وشيدوا المدارس والمستشفيات وكافحوا الأمراض. فيرد عليه فلوري: بعدما أدخلوها بأنفسهم».
وفي الرواية يقول "فلوري": "يا عزيزي الدكتور، كيف نستطيع ادعاء أننا موجودون في هذا البلد لأي غرض إلا النهب، الموضوع بسيط جدا، فالمسؤول يمسك البورمي ورجل الأعمال ينشل من جيوبه، هل تعتقد أن شركتي تستطيع توقيع عقودها للأخشاب لو لم يكن هذا البلد في أيدي البريطانيين، أو شركات الأخشاب الأخرى أو شركات النفط، أو شركات التعدين وأصحاب المزارع والتجار؟ كيف يمكن لحلقة الأرز مواصلة نهب الفلاح المسكين دون مساندة الحكومة؟".
ويأتيه الرد من صديقه الهندي: «يا صديقي، يحزنني أن أسمعك تتكلم هكذا، تقول إنك موجود هنا من أجل التجارة وهو كذلك، هل يستطيع البورميون أن يتاجروا لأنفسهم؟ إنهم عاجزون من دونكم. ماذا سيحدث لغابات بورما لو لم يكن الإنجليز موجودين هنا، فحكومتكم تهدف لتحضُّرنا ورفعنا إلى مستوى راقٍ".
فيرد عليه بسخرية: «بالفعل، إننا نعلّم الشباب شرب الويسكي، ولعب كرة القدم، لكننا لم نعلم الهنود حرفة يدوية واحدة مفيدة، ولن نتجرأ ونفعل ذلك خوفا من منافستنا في التجارة".