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أيام بورما.. هكذا واجه «أورويل» الاستعمار البريطاني

أحداث «أيام بورما» تدور في مدينة صغيرة في بورما، حيث يقيم فيها سبعة من الأجانب، يعملون في تجارة أخشاب الغابات، ويتعامل معظمهم بتعالٍ مع السكان الأصليين
تحرير:كريم محجوب ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
جورج أورويل
جورج أورويل
في مثل هذا اليوم، 25 يونيو عام 1903، ولد جورج أورويل لعائلة بريطانية في مقاطعة "موتي هاري" في بنغال الهند، حيث كانت الهند تحت الاحتلال البريطاني، ومنها ذهب إلى إنجلترا ليقضي سنواته الدراسية الأولى، وهي الفترة التي كونت لديه شعور الكره نحو النظام الطبقي الحاكم بسبب الإحساس بعدم المساواة، حيث كان يعاني في المدرسة من تهكم واضطهاد زملائه لكونه من أسرة متواضعة، وتوطد هذا الشعور لديه حينما غادر ليعمل في صفوف البوليس البريطاني في الهند، وأيقن أنهم مستعمرون غير مرغوب فيهم على عكس ما يشاع، وأنهم ناهبون لثروات تلك البلاد.
جورج أورويل، الروائي الأشهر في العصر الحديث، ترك العمل في البوليس البريطاني وقرر أن يتفرغ للكتابة، وله العديد من الأعمال الخالدة، أشهرها على الإطلاق رواية «1984» التي تخيل فيها كيفية تحكم الحكومات في شعوبها والسيطرة عليهم، وروايته اللاذعة «مزرعة الحيوانات» التي أدان فيها بسخرية
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بوكو حرام

«المختطفات».. كتاب يروي قصص أسيرات داعش في «نيجيريا»

ينظم معهد جوته الثقافي بالدقي، ندوة في السابعة من مساء الخميس المقبل، لمناقشة كتاب "المختطفات"، للصحفي الألماني فولفجانج باور، وهو ترجمة علا عادل. يحتوى الكتاب على حوارات مع عدد من الفتيات والنساء اللااتي استطعن الهروب من قبضة تنظيم "بوكو حرام"، الإرهابي بنيجيريا، بعد اختطافهن. ويتتبع "فولفجانج" في الكتاب حكايتهن ليقدم صورة عن قرب للمجتمع النيجيري وتعدده العرقي والديني والتحديات التي يواجهونها. والكتاب موثق بصور التقطها المصور الفوتوغرافي "أندى سبيرا" للفتيات اللاتي قمن بإدلاء شهاداتهن عما حدث لهن داخل معسكرات الاختطاف.
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القومي للطفل يصدر كتابا وأغنية احتفالا بـ«كان 2019»

في إطار احتفالياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، أصدر المركز القومي للطفل كتابا خصص لهذه المناسبة يحمل عنوان "بطولة الأمم الإفريقية"، من إعداد إسلام الشامي، وفايزة فرج، كما أنتج أغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" من تأليف الشاعر أيمن حافظ، وألحان الموسيقار وائل عوض، وأقام المركز احتفاليته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأمين المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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يوسف زيدان يهاجم «أرطغرل»: كذب وتلفيق تاريخي

أثار احتفاء المشاهدين بمسلسل «أرطغرل» التركي، حفيظة الكاتب يوسف زيدان، إذ رأى أنه «مجرد حلقة جديدة من حلقات التآمر السلطوي المفضوح على عقول العرب والمسلمين»، وذلك عبر منشور له على "فيسبوك" قال فيه: «مسلسل أرطغرل الذي تم إنفاق ميزانية هائلة على إنتاجه كذب وتلفيق تاريخي وخرافات، والهدف المعتاد تمجيد القتلة والسفاحين في تراثنا، لتمهيد الذهنية المعاصرة لقبول حكم القتلة والسفاحين المعاصرين، وأما من أراد معرفة شخصية أرطغرل وجماعته، فعليه أن ينظر مثلا للوقائع الفعلية التي ذكرها ابن بطوطة بحياد، في كتابه الشهير (الرحلة تحفة النُّظار)".
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