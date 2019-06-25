أيام بورما.. هكذا واجه «أورويل» الاستعمار البريطاني

أحداث «أيام بورما» تدور في مدينة صغيرة في بورما، حيث يقيم فيها سبعة من الأجانب، يعملون في تجارة أخشاب الغابات، ويتعامل معظمهم بتعالٍ مع السكان الأصليين

تحرير:كريم محجوب ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

جورج أورويل

في مثل هذا اليوم، 25 يونيو عام 1903، ولد جورج أورويل لعائلة بريطانية في مقاطعة "موتي هاري" في بنغال الهند، حيث كانت الهند تحت الاحتلال البريطاني، ومنها ذهب إلى إنجلترا ليقضي سنواته الدراسية الأولى، وهي الفترة التي كونت لديه شعور الكره نحو النظام الطبقي الحاكم بسبب الإحساس بعدم المساواة، حيث كان يعاني في المدرسة من تهكم واضطهاد زملائه لكونه من أسرة متواضعة، وتوطد هذا الشعور لديه حينما غادر ليعمل في صفوف البوليس البريطاني في الهند، وأيقن أنهم مستعمرون غير مرغوب فيهم على عكس ما يشاع، وأنهم ناهبون لثروات تلك البلاد.

جورج أورويل، الروائي الأشهر في العصر الحديث، ترك العمل في البوليس البريطاني وقرر أن يتفرغ للكتابة، وله العديد من الأعمال الخالدة، أشهرها على الإطلاق رواية «1984» التي تخيل فيها كيفية تحكم الحكومات في شعوبها والسيطرة عليهم، وروايته اللاذعة «مزرعة الحيوانات» التي أدان فيها بسخرية