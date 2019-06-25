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إيران تعلن موعد تخفيض التزامات الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
حسن روحاني الرئيس الإيراني
حسن روحاني الرئيس الإيراني
أعلن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يوم 7 يوليو المقبل، فيما صرح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بايدنجاد، بأن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الأسبوع الماضي، في خليج عمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت تهديدات إيران.
وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».وأكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى»
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حزب المحافظين

23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
خامنئي

بعد حادث الطائرة..العقوبات تطال رأس الدولة الإيرانية

تواصل الإدارة الأمريكية تجديد ضغوطها على إيران من أجل ردعها، من خلال فرض المزيد من العقوبات المتواصلة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إلا أن العقوبات الأخيرة طالت القيادات الإيرانية وفي مقدمتها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قراراً تنفيذياً يفرض عقوبات جديدة "صارمة" على إيران، استهدفت هذه المرة بشكل مباشر المرشد الأعلى علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد إدارته موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
جامعة-أوكسفورد. (2)

جامعة أوكسفورد تفوز.. من يرأس حكومة بريطانيا؟

نشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.
زواج-ملكة-جمال-موسكو-السابقة-من-ملك-ماليزيا (1)

أول صور لملك ماليزيا وملكة جمال موسكو بعد زواجهما

قبل نحو 6 أشهر، عقد ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس قرانه على ملكة جمال روسيا السابقة ريهانا روكسانا، إلا أنه لم تظهر أي صورة رسمية للملك والملكة سويا، منذ زواجهما. وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن «الملكة» نشرت مؤخرا أول صور لها مع زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكسر 6 شهور من الشائعات المتعلقة بزفافهما الذي انتشر حول العالم عندما تخلى السلطان البالغ من العمر 49 عاما عن العرش في يناير الماضي. ونشرت "أوكسانا" البالغة من العمر 25 عاما عبر حسابها في إنستجرام، صورا للزفاف المزدوج في كل من روسيا وماليزيا.
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وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

بريطانيا: لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران

علق جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني، اليوم الإثنين، على الأزمة الإيرانية الأمريكية، قائلا: "لا يوجد أي طرف يريد الحرب معها، ونشعر بقلق بالغ من احتمال نشوب حرب عرضية غير مقصودة مع إيران، نحن قلقون للغاية، ولا نعتقد أن أيا من الجانبين يريد حربا، لكننا قلقون من أننا قد ندخل في حرب عرضية، ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد"، مضيفا: "بريطانيا كانت على اتصال وثيق بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع الخطير في الخليج"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز".
ايران

إيران تهدد أمريكا: يمكننا إسقاط طائرة أخرى في الخليج

في تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك، العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
مفاعل نووي إيراني

دبلوماسي إيراني: تقليص التزامات الاتفاق النووي

استقبل رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية البريطاني أندرو موريسون. وقال خرازي إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين، وذلك عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق، مضيفا: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم، وإيران لن تتراجع عن هذا القرار، والمسؤولون الإيرانيون جادون في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي"، وذلك بحسب نقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.
أنور قرقاش

الإمارات تعلق على أزمة الخليج: الحل سياسي فقط

كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أنه لا يمكن معالجة التوترات في منطقة الخليج إلا سياسيا، إذ قال: "الأزمة تتطلب عملا مشتركا للتهدئة وإيجاد حلول سياسية عبر حوار ومفاوضات، الشراكة مع الأصوات الإقليمية ضرورية لتحقيق حلول مستدامة"، ويأتي ذلك بعد تصريحه في وقت سابق بأن التطورات الأخيرة تستدعي تحرك المجتمع الدولي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان ومطار أبها تطور مقلق.
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