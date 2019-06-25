إيران تعلن موعد تخفيض التزامات الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

حسن روحاني الرئيس الإيراني

أعلن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يوم 7 يوليو المقبل، فيما صرح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بايدنجاد، بأن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الأسبوع الماضي، في خليج عمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت تهديدات إيران.

وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».وأكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى»