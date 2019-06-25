جريمة

طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة قبل أن تنتهي حياتهما مقتولين بسكين
تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
شقة المجني عليهما
شقة المجني عليهما
قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة وتفرق شملهما الأيام، بعد سنين ليست بالقليلة حزم الرجل حقائبه عائدا للقاهرة بعد رحلة من العمل والكفاح والشقاء، استقر الرجل في شقة قام بشرائها في شارع إسماعيل بك دائرة قسم الزيتون، منذ أن وطئت قدم الرجل وزوجته المكان، حتى حصد حب واحترام الجميع، يدخل قلوب الناس بدون استئذان، طيلة أربعين عاما عاشها الرجل مرت كأيام حتى صار كبير المنطقة وشيخها وحكيمها.
تفاصيل يوم الرجل المسن الذي تخطى الثمانين من عمره بعامين روتينية متكررة، يخرج في السابعة صباحا حاملا طلبات منزله ويعود برفقة زوجته التي تمتلك نفس خصاله وتقاسمه محبة الناس. ولكن دوام الحال من المحال، اعتادت «مروة» أن تمر على والديها لتطمئن عليهما بعد انتهاء مواعيد عملها وبعدها تغادر إلى
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محكمة

3 سنوات سجنا لأب و15 مشددا لنجله| يتاجران في البانجو

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما لنجله، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 5153 جنايات صان الحجر لسنة 2016، بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد «خرطوش»، بقصد الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة المركز.
القبض-على-متهم

ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
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السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
خاطف-الطائرة-المصرية

تأجيل محاكمة «خاطف الطائرة المصرية» إلى 24 أغسطس

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود محمد سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبد الكريم شامخ زقيم، وسكرتير الجلسة أحمد عبد الوهاب، محاكمة المتهم "سيف الدين. م. م" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خاطف طائرة مصر للطيران»، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وذلك إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 مارس 2016، حين خطف المتهم الطائرة بعد إقلاعها في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب في طريقها إلى قبرص.
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طفل-يصاب-برصاصة-برأسه-أثناء-لعب-الكرة-في-عين-شمس (1)

سقط في الملعب.. من أطلق الرصاص على الطفل عمار؟

في مايو من العام قبل الماضي، سقط «الطفل يوسف» فجأة وسط أصدقائه أمام أحد المحال بمدينة 6 أكتوبر، وظلت إصابته برصاصة مجهولة استقرت في رأسه محل جدل مع الجهل بالجاني، وحديث السوشيال ميديا حتى حلت المباحث اللغز، وتبين أن أحد الأشخاص أطلق النار ابتهاجا في حفل عرس، وأصابت رصاصة الطفل فقتلته.. سيناريو مشابه تكرر مؤخرا في عين شمس بالقاهرة، حينما سقط «الطفل عمار» وسط أقرانه على أرضية ملعب هربوا إليه ليستمتعوا بالإجازة وانتهاء الامتحانات، لكن «رصاصة مجهولة» نامت في راسه غيرت مصيره.
جثة-مدفونة-فى-حفرة

«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
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عتاب وسكين في الرقبة.. ماذا جرى في شقة المرج؟

أصوات عالية، شد وجذب طوال الوقت، خلافات ومشكلات، حتى ضاق الجيران من كثرة سماعها واعتادوا عليها، هذا هو المشهد الذي يتكرر في شقة «أحمد» مشاحنات مع زوجته ولا أحد يتدخل من الجيران يأتي والد الزوجة من وقت لآخر للصلح بينهما، مع كلمات من النصح والوصايا لابنته بالتحمل من أجل تربية أطفالها، وتعود «المياه لمجاريها» إلا أن ثمة خلافات جديدة عصفت بالبيت الذي لا يعرف الهدوء، دعت الرجل المسن للتدخل مرة أخرى، ولكنها لم تمر بسلام، وانتهت بجريمة قتل كان ضحيتها والد الزوجة بعدما طعنه زوج ابنته في رقبته ليسقط غارقا في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة بالشارع.
المجني-عليه

ليلة دم.. شهود يروون مشاهد جريمة الرعب بالسلام (صور)

"محمد فاضل" شاب في مقتبل العمر، يعمل في مهن بسيطة مثل (جمع الكرتون، شيّال، الخُردة)، بسبب حظه القليل من التعليم؛ إذ لم يكمل تعليمه بعد انفصال والديه، وزواج كل منهما واستقلاله بحياته، بينما انتقل "محمد" وهو صغير في السن للعيش مع عمته بمساكن الإيواء بمنطقة النهضة في حي السلام.. تربّى مثل اليتيم بعد أن ترعرع بعيداً عن أبيه ووالدته، حظي بحب المقربين منه بسبب جدعنته وشهامته الملحوظة ودفاعه المتكرر عن الضعفاء، حتى أنه لقى حتفه وتم التمثيل بجثته (قُطعت أذنيه وقدميه) بسبب دفاعه عن سيدة قعيدة لا يعرفها.
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