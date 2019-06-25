سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

تحرير:أمينة محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
الثانوية العامة للمكفوفين - صورة أرشيفية
الثانوية العامة للمكفوفين - صورة أرشيفية
أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 191 طالبا من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة الاقتصاد، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وذلك للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الحادي عشر بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.يذكر أن غدا
اقرأ المزيد
المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير مجلس النواب: حريصون على «تعويض أهالي النوبة»

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم وبشكل منظم ودقيق. جاء ذلك خلال زيارته إلى أسوان لمتابعة عمل لجان التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للنظر فى رغبات النوبيين من المتضررين من إنشاء مشروع السد العالي وخزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية، والذين لم يسبق لهم التعويض خلال القرن الماضي. وأشاد "مروان"، بالجهود المبذولة من محافظة أسوان للاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقي رغبات التعويضات.
السيسى-وسيلفاكير

السيسي: مستمرون في دعم جنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

مكرم محمد أحمد: الإصلاح الإداري ضرورة.. وندعم خطواته

تنظم وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الإصلاح الإداري.. الواقع والمستقبل"، والتي يشارك فيه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي صرح بأن "الإصلاح الإداري ضرورة حتمية، وبدونه لن تصل أفكارنا وجهودنا إلى الناس، والموضوع خطير ومهم ليس فقط لصعوبة الأمر أو الاحتياج الشديد له، لكن لأنه ليس من الممكن أن نقوم بإصلاح إداري دون أن نقوم بإصلاح اقتصادي وتطوير التشريعات بشكل يمهد الأرض أمام هذه الإصلاحات".
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (3)

التعليم تحسم جدل تجديد عقود المعلمين المؤقتين

قال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، إن المسابقة المؤقتة التي أعلنتها الوزارة خلال شهر فبراير الماضي، حُسم أمرها، وأُعلن من اليوم الأول وفي أثناء فترة المسابقة وبعد إعلان نتائجها، أنها غير قابلة للتجديد ومستحيل تجديد العقد لأسباب كثيرة، وكان الأمر واضحا، مطالبا المعلمين بالعمل على تأهيل أنفسهم والاستعداد لأي مسابقة مقبلة قد تعلن عنها الوزارة، وستكون بشروط ميسرة للمتقدمين لها، كما طالبهم بعدم الالتفاف وراء الحسابات الشخصية الوهمية لبعض مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعوهم للخروج عن الإطار التنظيمي والقانوني.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (6)

التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

التعليم توضح حقيقة توزيع درجات أسئلة الإنجليزي

نفى مسؤولو امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة توزيع درجات نموذج إجابة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وأنه لا يوجد أيضا تعديل في نموذج الإجابة، كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَ أي شكاوى حول صعوبة الامتحان، موضحة أن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ويتسم بالوضوح. يذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد حالات حزن وبكاء وإغماء بين الطلاب، نتيجة لصعوبة بعض جزئيات الامتحان خاصة سؤال الترجمة والاختيار من متعدد والمحادثة.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون

لجان الغش والشغب في امتحانات الثانوية العامة أزمة كل عام، إذ لا يزال الغش الجماعي يسيطر على لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري، وحسن مصطفى للتعليم الأساسي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستغاث عدد من المراقبين المنتدبين بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة، رغم تواجد وتأمين قوات الشرطة خارج أبواب اللجان. وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (2)

595 ألف طالب امتحنوا الاقتصاد.. ورصد 7 غشاشين

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 595 ألفا و344 طالبا داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org