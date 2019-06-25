ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.

بتقنين الإجراءات، تم التأكد من صحة البلاغ، وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد العجوز رئيس المباحث، من ضبط "ع. ع. م"، 54 عاما، مدير الجمعية الزراعية، و "ج. م. ع"، 58 عاما، رئيس مكتب خدمات منشأة السلام وفنى شئون هندسية بالوحدة المحلية، لتقاضيهما مبلغ 50 ألف جنيه رشوة من "م. ا. س" 44 عاما،