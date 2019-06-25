23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

حزب المحافظين البريطاني - صورة أرشيفية

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.

وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.ويذكر أنه كان 3 من أصل 4 مرشحين لرئاسة حزب المحافظين درسوا في جامعة أوكسفورد، والمرشح المستثنى هو ساجد جافيد، ومن بين المتنافسين الـ11 الأوائل درس 8 منهم في أوكسفورد وتخرج