مينا مسعود يتخطى 800 مليون دولار بـAladdin

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

Aladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات تخطت 813 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.

فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتوني الشهير الحامل لنفس الاسم في نسخة سينمائية حية، والذي طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق أضعاف ميزانيته والتي تقدر بـ183 مليون دولار. وتعيد "ديزني" اكتشاف الأفلام التي قدمتها في التسعينيات من جديد، بتحويل النسخ الكرتونية إلى نسخ حية كما