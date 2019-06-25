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مينا مسعود يتخطى 800 مليون دولار بـAladdin

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
Aladdin
Aladdin
نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات تخطت 813 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتوني الشهير الحامل لنفس الاسم في نسخة سينمائية حية، والذي طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق أضعاف ميزانيته والتي تقدر بـ183 مليون دولار. وتعيد "ديزني" اكتشاف الأفلام التي قدمتها في التسعينيات من جديد، بتحويل النسخ الكرتونية إلى نسخ حية كما
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محمد-النجار (2)

وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج الكبير محمد النجار. حيث نشر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل آيات قرآنية، معلّقًا: "المخرج محمد النجار في ذمة الله". وكان المخرج محمد النجار قد نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وهو من مواليد 10 يوليو 1954م، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.
جورج-كلوني

جورج كلوني مخرج وممثل في أول تعاون مع نتفليكس

يستعد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، لبطولة وإخراج فيلم مأخوذ عن رواية "Good Morning..Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج شبكة "نتفليكس - Netflix" في أول تعاون بينهما، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وتدور أحداث العمل بعد نهاية العالم حول عالم يدعى "أوجسطين" يعيش في القطب الشمالي وحيدًا، يحاول الاتصال برائد فضاء على متن مركبة فضائية تسعى للعودة إلى كوكب الأرض.
محرم-فؤاد

محرم فؤاد.. مغنواتي «حسن ونعيمة» وصوت النيل

محرم فؤاد "صوت النيل"، الحنجرة الذهبية التي عبرت عن شخصيتها الفريدة في الغناء، وجعلت صاحبها يحفر اسمه وسط عمالقة جيله، بدأ نشاطه الفني في خمسينيات القرن الماضي، وسجل حضورًا قويا في الساحة الغنائية، التي كانت تعج آنذاك بالكبار؛ أمثال السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وغيرهم، ولكن اختلافه كان في قدرته على الجمع بين الغناء الكلاسيكي العاطفي، والشعبي، ما جعل وجوده بارزا، فرحل تاركا وراءه مئات الأغنيات، وعددا من الأعمال السينمائية، التي لا نزال نتذكرها.
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ريم-احمد

شقة ريم أحمد تتعرض للسرقة والنيران تلتهمها

أعلنت الفنانة والإعلامية الشابة ريم أحمد، عن تعرض شقتها للسرقة، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، ثم احتراقها أمس دون وقوع أي إصابات. وشاركت الفنانة صورة للشقة والنار مشتعلة بها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، الحمد لله إننا بخير"، بينما علق زوجها المخرج المسرحي طه خليفة: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرق تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض. الحمد لله إن محدش حصله حاجة".
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أحمد عز: لهذا السبب تغيبت عن الدراما وأنتظر ولاد رزق

قال الفنان أحمد عز المشارك بفيلم " الممر" فى موسم عيد الفطر الحالي، فى برنامج "عرب وود" المذاع على "روتانا سينما"، إنه يتمنى النجاح لكل الأفلام المتنافسة فى الموسم، وأن يحققوا جميعهم أعلى الإيرادات، منوها أنه بذل مجهودا كبيرا هو وكل صناع العمل، ولكن ما يحدث بعد ذلك لا يملكه بيده، وتحدث بعدها عن أعماله الجديدة، وقال إنه ينتظر عرض فيلم "ولاد رزق 2" فى عيد الأضحى، يليه فيلم "يونس"، وكذلك عمل مسرحي بعنوان "علاء الدين"، الذي نوه عنه قائلا: "مش عارف أعمل بروفات لحد دلوقتي، عملت مرة مسرح زمان في الهناجر بس كان حالة خاصة كده واتعرض أسبوعين".
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Aladdin.. كارتون التسعينيات المفضل يعود بأبطال جدد

ردود فعل إيجابية تلقاها فيلم ديزنى الأحدث Aladdin، الذى يشارك فى بطولته النجم ويل سميث بدور الجنى الأزرق، والممثل الكندى المصرى مينا مسعود الذى فتح له العمل أبواب الشهرة على مصراعيها، فالفيلم خصصت له ميزانية ضخمة، كما كفل تواجد نجم بحجم ويل سميث أن يحقق النجاح، وبالفعل حصد العمل إيرادات خيالية، إذ نجح فى تحقيق أكثر من 460 مليون دولار منذ طرحه فى مختلف دور العرض عالميا. قد تتساءل ما السبب الذى يدفعك لشراء تذكرة الفيلم، فى السطور التالية نجيب عن هذا السؤال.
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هل يخسر مينا مسعود جمهوره العربي بسبب إسرائيل؟

لم يكد الممثل الكندي المصري مينا مسعود يحتفل بنجاح فيلمه التجاري الأضخم في مسيرته Aladdin، حتى تورط في فضيحة يمكن أن تتسبب في خسارته جمهوره العربي بأكمله، إذ نشر مينا مؤخرًا عبر المدونة الخاصة به Evolving Vegan مقطع فيديو له في أحد المطاعم الإسرائيلية يتباهى بأكلهم النباتي، خاصةً أنه لا يجد أكل نباتي بسهولة، إلا أن هذا المطعم الذي يطلق عليه "أبيب" يقدم له بسهولة الأكل الذي كبر عليه وأحبه. تسبب الفيديو في موجات غضب بين العرب، الذين أخذوا يذكرونه بالصراع العربي الإسرائيلي، واحتلال تل أبيب للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى.
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