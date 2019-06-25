البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

واصلت مؤشرات البورصة أداءها الباهت خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.6 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13831.23 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 598.14 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1523.12 نقطة. وبلغت أحجام التداول 862.91 مليون جنيه، بالتداول على 128.67 ألف سهم عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية منفذة.

وبنهاية التعاملات تم التداول على 165 سهما، ارتفع منها 27 سهما، وانخفض 83 سهما، فيما استقرت أسعار 55 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي بيع 39.34 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 12.60 مليون جنيه 26.73 مليون جنيه. الأسهم الأكثر انخفاضا: تصدر



وبنهاية التعاملات تم التداول على 165 سهما، ارتفع منها 27 سهما، وانخفض 83 سهما، فيما استقرت أسعار 55 سهما دون تغيير.

ومالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي بيع 39.34 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 12.60 مليون جنيه 26.73 مليون جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا:

تصدر سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، قائمة الأسهم المتراجعة، تلاه سهم الألومنيوم العربية ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ). .

الأسهم الأكثر ارتفاعا:

جاء سهم "العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير" على قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - إيكون، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.



