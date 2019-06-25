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راجح داوود يحكي قصة تأليف النشيد الوطني الموريتاني

لأول مرة، عزف نشيد موريتانيا في كأس إفريقيا، حيث سجل «المرابطون» أول حضور لهم في البطولة.. وما لا يعرفه الكثيرون أن النشيد من تأليف الموسيقار المصري الكبير راجح داوود
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
راجح داوود
راجح داوود
عدة مفاجآت حملتها النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، لعل من أهمها المشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني في تاريخه بـ"كان"، والذي أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي، وكانت أولى مبارياته في البطولة أمس الإثنين أمام نظيره المالي، ورغم خسارته بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فإن مقطع فيديو كان علامة مميزة للمباراة ولاقى تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية في مصر.
شهدت انطلاقة المباراة، عزف النشيد الوطني الموريتاني لأول مرة في الملاعب المصرية، وهو النشيد الذي أعاد تأليف موسيقاه لجمهورية موريتانيا عام 2017، الموسيقار الكبير راجح داوود، في مشهد يدعو للفخر. ما قصة هذا النشيد؟ وكيف جاء ترشيح الموسيقار الكبير له؟ وما المدة التي استغرقها؟ في البداية حكى لنا راجح داوود،
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ميريام-فارس

«الموسيقيين» ترد على اتهامها بالانحياز لميريام فارس

ردت نقابة المهن الموسيقية على ما أثير حول انحيازها للفنانة اللبنانية ميريام فارس رغم تصريحاتها المسيئة لمصر، في حين كان رد الفعل مناقضا تماما لما حدث مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "ميريام أساءت التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدون، وبعد ساعات من الجدل اعتذرت للنقابة وللمصريين عمومًا، على الرغم من أنها ليست عضوًا بالنقابة المصرية، لذلك فلا مجال مطلقا لمقارنة هذا الموقف بالموقف من أزمة شيرين التي أساءت لوطنها مصر أكثر من مرة بمفردات صريحة لا يحتمل معها التأويل".
أحمد سعد

أحمد سعد: أغنية جديدة هتكون سبب اكتئاب ناس كتير

نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» عددا من الصور في أثناء تسجيل أغنيته الجديدة، المقرر طرحها فى الألبوم المنتظر إعلانه للجمهور قريبا، وكتب "سعد" لجمهوره: "إن شاء الله.. غنيت أغنية النهارده هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير. آسف مش بإيدي. من ألبوم صيف 2019". أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب مؤخرا، وحل ضيفا فى رمضان الماضي على برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس"، وكشف عن العديد من الأسرار بشأن حياته الخاصة والفنية.
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كأس الأمم الإفريقية يؤثر على الفن.. تأجيل 5 ألبومات

خلال الساعات الماضية طرحت شركة «مزيكا وعالم الفن» ألبوم «قصة حب» للمطرب اللبناني رامي عياش، والذى يضم 10 أغانٍ، هي: «قصة حب، وصفولى عيونك، حابيب، بعقلين، بالأفراح، أم الدنيا، ساعة الغروب، لو أحلامي، عمر جديد وياسكاكر السكر».. وربما هذا يجعلنا نتساءل عن ألبومات المطربين المصريين، ولماذا لم تطرح بعد؟ خاصة أن الصيف يعد موسما غنائيا، إذ ينتظر الجمهور موعد طرح ألبومات نجومهم المفضلين، ولكن بسبب انطلاق كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» فضل بعض النجوم تأجيل طرح ألبوماتهم إلى ما بعد انتهاء المباريات، حتى يأخذ كل ألبوم حقه فى الاستماع ولا يضيع مجهودهم.
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القومي للطفل يصدر كتابا وأغنية احتفالا بـ«كان 2019»

في إطار احتفالياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، أصدر المركز القومي للطفل كتابا خصص لهذه المناسبة يحمل عنوان "بطولة الأمم الإفريقية"، من إعداد إسلام الشامي، وفايزة فرج، كما أنتج أغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" من تأليف الشاعر أيمن حافظ، وألحان الموسيقار وائل عوض، وأقام المركز احتفاليته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأمين المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام فارس

هاجم الشاعر أمير طعيمة، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب تصريح لها تكشف خلاله عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت في مؤتمر عُقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر، بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته بهذه الطريقة

حرص الفنان هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته التى رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان، ونشر صورة معها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب"، وقام عدد من الفنانين والإعلاميين بمواساته منهم الإعلامية بوسي شلبي.
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أمير كرارة في الاستاد.. يردد النشيد الوطني (فيديو)

حرص الفنان أمير كرارة على الحضور في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب زيمبابوي، ونشر فيديو له من استاد القاهرة الدولي عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يرتدي "تيشيرت" المنتخب، والحضور حوله في المدرجات، ويردد معهم النشيد الوطني، وظهر معه في الفيديو مدرب اللياقة علي مظهر، وعلق "كرارة" على الفيديو قائلا: "تحيا مصر"، ولم يكن هو الفنان الوحيد الذي حرص على الحضور فى الاستاد لتشجيع المنتخب.
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