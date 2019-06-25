راجح داوود يحكي قصة تأليف النشيد الوطني الموريتاني
لأول مرة، عزف نشيد موريتانيا في كأس إفريقيا، حيث سجل «المرابطون» أول حضور لهم في البطولة.. وما لا يعرفه الكثيرون أن النشيد من تأليف الموسيقار المصري الكبير راجح داوود
تحرير:محمد عبد المنعم٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
راجح داوود
عدة مفاجآت حملتها النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، لعل من أهمها المشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني في تاريخه بـ"كان"، والذي أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي، وكانت أولى مبارياته في البطولة أمس الإثنين أمام نظيره المالي، ورغم خسارته بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فإن مقطع فيديو كان علامة مميزة للمباراة ولاقى تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية في مصر.
شهدت انطلاقة المباراة، عزف النشيد الوطني الموريتاني لأول مرة في الملاعب المصرية، وهو النشيد الذي أعاد تأليف موسيقاه لجمهورية موريتانيا عام 2017، الموسيقار الكبير راجح داوود، في مشهد يدعو للفخر.
ما قصة هذا النشيد؟ وكيف جاء ترشيح الموسيقار الكبير له؟ وما المدة التي استغرقها؟
في البداية حكى لنا راجح داوود،
شهدت انطلاقة المباراة، عزف النشيد الوطني الموريتاني لأول مرة في الملاعب المصرية، وهو النشيد الذي أعاد تأليف موسيقاه لجمهورية موريتانيا عام 2017، الموسيقار الكبير راجح داوود، في مشهد يدعو للفخر.
ما قصة هذا النشيد؟ وكيف جاء ترشيح الموسيقار الكبير له؟ وما المدة التي استغرقها؟
في البداية حكى لنا راجح داوود، كيف تم ترشيحه لتلك المهمة، وقال إن الرئاسة الموريتانية طلبت من مصر أن تقوم بترشيح أحد الموسيقيين ليؤلف موسيقى السلام الجمهوري الجديد، فقامت الحكومة المصرية بترشيحه، موضحا أن الدولة الموريتانية كانت قد اتفقت مع 4 موسيقيين آخرين من دول مختلفة كتونس والسودان، ولكن في النهاية حين عرضت كل الأعمال عليها، اختارت السلام الوطني الذي قدّمه لهم.
لم يأخذ النشيد الوطني وقتا طويلا من الموسيقار الكبير راجح داوود، فقد استغرق شهرًا ليخرج إلى النور، حيث كان مطالبًا بالانتهاء منه في أسرع وقت، إذ كانت الدولة الموريتانية آنذاك في مرحلة تغيير كبيرة، طالت الدستور والنظام السياسي كاملًا، بالإضافة إلى السلام الجمهوري لا سيما أن السلام القديم للبلاد كان من تنفيذ المستعمر الفرنسي.
وحول ردة فعله بعدما عُزف النشيد الوطني الموريتاني لأول مرة في الملاعب المصرية أمس، فاجأنا راجح داوود بأنه لم يتابع المباراة وبالتالي لم يشاهد اللحظة التي وصفها بالتاريخية، حيث كشف أنه ليس متابعًا جيدًا لكرة القدم، وعقب الانتهاء من المباراة تلقى ردود فعل جيدة على "فيسبوك"، مؤكدًا أنه بالطبع سيقوم بمتابعة المباراة القادمة للمنتخب الموريتاني الشقيق ليستمتع بلحظة عزف النشيد الذي قام بتأليفه.
وطلب راجح داوود إيصال صوته لمعلقي مباريات المنتخب الموريتاني، بأن لا يغفلوا الإشارة إلى أنه من قام بتأليف موسيقى السلام الوطني للمرابطين، حيث إن الأمر يدعو للفخر بشكل شخصي له، فضلًا عن أنه مواطن مصري في المقام الأول وهذا النجاح يُنسب لبلاده، منوهًا بأن مباريات موريتانيا بمثابة فرصة جيدة ليستمع الجمهور المصري ويعرف أن النشيد من تأليفه.
وبسؤاله عما إذا كان عُرض عليه تأليف موسيقى النشيد الوطني لدول أخرى؛ قال راجح داوود ساخرًا: "الأمن مستتب في إفريقيا، وكل دولة محافظة على السلام الخاص بها"، ونوّه بأنه حصل على وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني عام 2017.
وعن سبب غيابه خلال الفترة الماضية، قال الموسيقار المصري إن هذا يعود للمنتجين، منوّها بأن بعضهم لا يملك الأموال الكافية لينتج، وبعضهم يريد أن يقدم لهم موسيقاه مجانًا دون الحصول على أجر، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لتلك الأزمة يعود للإنتاج الفني المصري بشكل عام.
وبالنسبة لحفلاته الموسيقية القادمة في مصر؛ قال راجح داوود إنه يستعد لحفل في دار الأوبرا المصرية يوم 23 سبتمبر المقبل.
راجح داوود واحد من أهم المؤلفين الموسيقيين في مصر، صنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال المهمة منها "الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، ورسائل البحر" وغيرها.
وحصل راجح داوود على العديد من الجوائز المهمة، منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، وأيضًا جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2003، وجائزة من المهرجان القومي للسينما الروائية، وأخرى من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وغيرها.