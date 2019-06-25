راجح داوود يحكي قصة تأليف النشيد الوطني الموريتاني

لأول مرة، عزف نشيد موريتانيا في كأس إفريقيا، حيث سجل «المرابطون» أول حضور لهم في البطولة.. وما لا يعرفه الكثيرون أن النشيد من تأليف الموسيقار المصري الكبير راجح داوود

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

راجح داوود

عدة مفاجآت حملتها النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، لعل من أهمها المشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني في تاريخه بـ"كان"، والذي أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي، وكانت أولى مبارياته في البطولة أمس الإثنين أمام نظيره المالي، ورغم خسارته بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فإن مقطع فيديو كان علامة مميزة للمباراة ولاقى تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية في مصر.

شهدت انطلاقة المباراة، عزف النشيد الوطني الموريتاني لأول مرة في الملاعب المصرية، وهو النشيد الذي أعاد تأليف موسيقاه لجمهورية موريتانيا عام 2017، الموسيقار الكبير راجح داوود، في مشهد يدعو للفخر. ما قصة هذا النشيد؟ وكيف جاء ترشيح الموسيقار الكبير له؟ وما المدة التي استغرقها؟ في البداية حكى لنا راجح داوود،