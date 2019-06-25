انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

تعاطي المخدرات - صورة تعبيرية

احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.

وقالت والي إن التقرير قارن نتائج هذا العام بالأعوام الثلاثة الماضية، مضيفة أن الدراما حققت في 2019 نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بعام 2018، إذ كشف مرصد الصندوق عن انخفاض نسب مشاهد التدخين إلى 3.7% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2019، بعدما كانت 6% عام 2018، وفي