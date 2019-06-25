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انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
تعاطي المخدرات - صورة تعبيرية
تعاطي المخدرات - صورة تعبيرية
احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.
وقالت والي إن التقرير قارن نتائج هذا العام بالأعوام الثلاثة الماضية، مضيفة أن الدراما حققت في 2019 نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بعام 2018، إذ كشف مرصد الصندوق عن انخفاض نسب مشاهد التدخين إلى 3.7% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2019، بعدما كانت 6% عام 2018، وفي
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رؤساء-الكنائس البابا تواضروس-والبطريرك ابراهيم-اسحق والدكتور-القس-اندريه زكى

«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
لحوم الأضاحي تجذب المسلمين عقب صلاة عيد الأضحى-5

الأوقاف: 10 ملايين حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن أن هناك إقبالا كبيرا على شراء صكوك الأضاحي من قبَل قطاع عريض من المواطنين، وذلك فى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وداخل حسابات البنوك، مشددا على أنه من المتوقع أن تشهد نهاية هذا الأسبوع وصول إجمالي شراء صكوك الأضاحي إلى ما يزيد على عشرة ملايين جنيه. والصك عبارة عن توكيل وتفويض من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه وتوزيع الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وذلك بحسب ما أقرته الشريعة الإسلامية.
الصحف-و-الجرائد-المصرية (1)

بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟

خلال الساعات الماضية أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة للقراء، وذلك على الرغم من تراجع توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليا وخارجيا خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن مصير توزيع الصحف فى مصر بعد رفع أسعارها.
مكفوفة-تؤدي-امتحان-االلغة-العربية-بالثانوية-العامة-في-مطروح (4)

طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 191 طالبا من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة الاقتصاد، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وذلك للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

أقصاها 5550 جنيها.. تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
الملك-سلمان

الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (5)

انطلاق أعمال قمة «التعاون الخليجي» في مكة (بث مباشر)

انطلقت، قبل قليل، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان قد استقبل في وقت سابق اليوم - قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة. استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت بالسعودية. وشهد السيسي بقايا أسلحة وصواريخ اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (3)

السيسي يشاهد بقايا صواريخ اعترضتها السعودية في الجو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت على الأراضي السعودية مؤخرا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته بموقع "فيسبوك": إن الرئيس السيسي شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو. ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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