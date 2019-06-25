رؤساء تحرير الصحف عن قرار رفع الأسعار: متوقع

كرم جبر يعلن رفع أسعار بيع الصحف القومية ابتداء من يوليو.. ورؤساء تحرير الصحف لـ«التحرير»: كنا نتوقع القرار.. وهذه هى التحديات التى تواجه الصحف القومية

تحرير:باهر القاضى ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

«الصحف القومية»، شكل قرار رفع اسعار الصحف القومية جنيها واحدا ابتداء من يوليو المقبل، حالة من الجدل والترقب داخل الشارع المصرى، وذلك بعدما كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن كواليس أزمة ملف الصحف القومية خلال الفترة الحالية، وما ينتظر الصحف في الفترة المقبلة. وقال كرم جبر، إن قرار زيادة أسعار الصحف القومية جنيهًا واحدا جرى الاستقرار عليه منذ 3 أشهر، موضحا أن العدد اليومي الواحد يتكلف 8 جنيهات بينما يتكلف العدد الأسبوعي 12 جنيهًا، وهو ما يكبد هذه الصحف خسائر طائلة.

رفع سعر الورق.. كلمة السر وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "الزيادة الأخيرة مش هتحل المشكلة، لأن أسعار الورق زادت بنسبة تقترب من 80%، وهذا أدى إلى زيادة الخسائر". وتابع، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية،

رفع سعر الورق.. كلمة السر

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "الزيادة الأخيرة مش هتحل المشكلة، لأن أسعار الورق زادت بنسبة تقترب من 80%، وهذا أدى إلى زيادة الخسائر".

وتابع، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أنه من الصعوبة بمكان، أن تستمر في الحصول على الدعم من الحكومة، التي تقلص الدعم عاما بعد آخر، وأنه جرى الاتفاق على أن تنفذ المؤسسات خطة لتقليل خسائرها، منها أن تقدم كل مؤسسة صحفية بيانا تفصيليا بما لديها من أصول، مؤكدًا أن هذه الأصول ضخمة وستمكن نصف هذه المؤسسات من الوقوف على قدميها في غضون سنوات قليلة.

قرار متوقع وليس مفاجئا

وفسر الكاتب الصحفى هانى عبدالله، رئيس تحرير مجلة رزواليوسف، قرار رفع أسعار الصحف الورقية ابتداء من يوليو المقبل، بأنه قرار مرتبط ومرهون فى المقام الأول بأسعار منظومة الورق عالميا، مشددا على أن أسعار الورق مع فارق العملات باتت تشكل ضغطا اقتصاديا إلى حد كبير على سوق الصحافة الورقية بشكل عام، سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية.. اقرأ أيضا.

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وأوضح هانى عبدالله لـ«التحرير»، أن سعر تكلفة طبع الصحيفة سواء كانت يومية أو أسبوعية أو دورية، أكبر من سعر البيع بأضعاف مضاعفة، فعلى سبيل المثال سعر تكلفة طباعة المجلات يزيد على سعر البيع بضعفين أو ثلاثة، فضلا عن أن سعر بيع الجورنال الورقي أقل من التكلفة بما يزيد على خمسة أضعاف، منوها إلى أن رفع سعر الصحف القومية جنيها واحد لن يغطي خسارة التكلفة، ولكنها مجرد محاولة لتقليل حجم الخسائر بقدر المستطاع وبشكل لا يؤثر على القارئ بشكل عام.

وتابع: أن قرار رفع أسعار بيع الصحف القومية، لم يكن مفاجئا، بل سبق أن طرح أكثر من مرة فى اجتماعات سابقة مع المؤسسات المعنية، وسبق دراسته من كافة الجوانب، الأمر الذى أسفر إلى ضرورة وحتمية اللجوء إليه للحد من حجم الخسائر فى سوق الصحافة القومية".

وأضاف عبدالله إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام سوق الصحافة الورقية فى مصر والعالم بشكل عام، منها السوشيال ميدا والمواقع الإلكترونية، وغيرها من وسائل المعرفة الرقمية، فكل تلك الأمور تهدد عرش الصحافة الورقية، وتمثل تحديات صارخة أمام منظومة العمل داخل الصحف الورقية.

وطالب عبدالله، بضرورة إدخال فنون جديدة داخل المطبوعات الورقية لمواكبة التكنولوجيا وللخروج عن القوالب وفنون الصحافة التقليدية، كالصحافة الاستقصائية، وغيرها، فضلا عن تطوير المحتوى الصحفى حتى تستطيع تلك الصحف أن تجذب القارئ إليها مرة أخرى، والاستعانة بالتجارب الناجحة فى مجال الصحافة الورقية داخل مؤسساتنا الصحفية.

تحركات لتطوير الصحف القومية

وعن رؤية المؤسسات المعنية لتطوير منظومة الصحف القومية، علق جبر قائلا: هناك عدد من المشروعات المشتركة التي ستجمع المؤسسات، كما ستكون هناك مشروعات خاصة بكل مؤسسة، وأن الهيئة عقدت اجتماعا مع إحدى كبريات الشركات القومية الوطنية لتطوير المواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبرم عقودًا معها في غضون الأيام المقبلة لتأمين المواقع الإلكترونية، حيث إنها معرضة للاختراق من الجهات المعادية، كما أنه جرى إبرام اتفاقات بين المؤسسات الصحفية لدخول الشبكة القومية الموحدة، وأن الصحف القومية بدأت في تحضير المحتوى الذي سيُضخ على الشبكة، حيث سيكون الجزء الأكبر منه مدفوع الأجر.

وشدد "جبر"، على ضرورة تطوير العمالة، حيث جرى إعداد البرامج الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار القرارات المتعلقة بذلك خلال أيام، وهي لائحة نموذجية موحدة لبدلات السفر لأول مرة، وأنه سيتم بحث شروط التعيينات في المؤسسات الصحفية، حتى تكون العمالة قادرة على تطوير المؤسسات.

وأكد الكاتب الصحفى، محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أن صناعة الوعى والفكر يحتاج إمكانيات ضخمة، فصناعة الرأى مكلفة للغاية، ولا تقاس بمنطق الشركات وبيزنس الأعمال بمنظور المكسب والخسارة، فمن النادر أن تجد وسيلة إعلامية أو صحفية تحقق مكاسب مالية، وإنما المعيار الرئيسى فى الحكم على نجاح المطبوعة من عدمها هو مدى تأثيرك فى تشكيل الوعى والفكر لدى المواطن.

تشكيل الوعي والفكر

وأضاف رئيس تحرير مجلة أكتوبر لـ«التحرير»، أن قرار رفع أسعار الصحف القومية لن يحل الأزمة، فالتكلفة عالية، وأسعار الورق فى ارتفاع من حين لآخر، ولكن علينا جميعا ألا ننظر لمشاكل الصحف القومية والصحافة الورقية بشكل عام، بمنطق موضوعي، وليس بمنهج المكسب والخسارة.

وتابع: تطوير المحتوى شيء أساس، وعلينا العمل عليه بشكل كبير، فضلا عن أن التطوير يتطلب وجود إمكانيات، وهذه الأمور تغيب عن أذهان الكثير.

وأشار أمين، إلى أنه يتعين على الجميع والمؤسسات المعنية ضرورة الانتباه إلى التحديات التى تواجه الصحف والعمل على تذليها بتوفير الإمكانيات من أجل تطوير المحتوى والحفاظ على القارئ.