كُتاب يرفضون حجب «التحرير»: المهنة فى خطر

السناوي: لا يمكن أن يكون «اللهو الخفي» وراء حجب الموقع.. يحيى قلاش: جريمة تنتهك الدستور وتضر بالوطن ككل

تحرير:أمين طه ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

حالة من الغضب صاحبت إعلان إدارة مؤسسة التحرير للطباعة والنشر عن غلق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بعد استنفاد كل المحاولات مع الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب حجب الموقع، وعدم معرفة الأسباب الحقيقية وراءه، والذى توقفت خدمته فى 9 - 5 - 2019، دون أي سابق إنذار أو إخطار من أي جهة، الأمر الذى استنكره عدد من الكُتاب الصحفيين، معتبرين أن ما يحدث مضر بالمجتمع والمهنة وعلى كل الأصعدة، لأن التضييق على حرية التعبير يعتبر خارج الشرعية القانونية والدستورية.

نتائج كارثية من جانبه يقول الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، إن حجب المواقع والتدخل فى الرقابة على الصحف أصبحا حقيقة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن كل هذه الممارسات لا علاقة لها بالدستور والقانون، لأنها خارج أي شرعية ويجرمها الدستور والقانون. وأضاف فهمي، فى تصريح لـ«التحرير»

نتائج كارثية

من جانبه يقول الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، إن حجب المواقع والتدخل فى الرقابة على الصحف أصبحا حقيقة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن كل هذه الممارسات لا علاقة لها بالدستور والقانون، لأنها خارج أي شرعية ويجرمها الدستور والقانون.

وأضاف فهمي، فى تصريح لـ«التحرير» أن هذه الممارسات تساهم فى التضييق على المناخ العام، ليصل إلى حد الإغلاق.

وتابع: «نتائج ما يحدث مضرة وكارثية على المجتمع وعلى المهنة وعلى من يحكمون على كل الأصعدة بسبب تلك السياسة الخاطئة، لأنها تلحق بالمجتمع أبلغ الضرر».

وأوضح وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، أن الحكومة تفقد قدرتها على أن ترى الواقع بسبب التضييق على حرية الصحافة، وبالتالي تفرض على نفسها نوعا من العمى الاختياري، وتتسبب فى إنهاء المهنة.

عقاب جماعي للمؤسسات الصحفية

بينما استنكر الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي، حجب موقع جريدة «التحرير» الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع.

وأضاف السناوي، فى تصريح لـ«التحرير» أنه وفقا لنصوص صريحة بالدستور المصري يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه فى حال وقع خطأ من بعض الأشخاص، فإن العقاب يقع على المخالف وليس على الأداة الإعلامية.

وتابع: «لا يجب تنفيذ عقاب جماعي على المؤسسات الصحفية، من خلال وقف طباعة الصحف أو حجب المواقع الإخبارية من أجل الحفاظ على الصحفيين والعاملين بالمؤسسات المختلفة».

وأوضح الكاتب الصحفي أن ما يحدث من حجب للمواقع الإخبارية ليس موجودا بالدول الأخرى، مضيفا: «نحن بلد تشيع به البدع ولا أظن أن يكون هناك حجب فى الدول الأخرى خارج القانون، وانظروا إلى وضع البلاد فى سلم الحريات الصحفية».

واستطرد: «من آداب احترام القانون والحريات العامة معرفة من وراء حجب موقع التحرير الإخباري، ولا يمكن أن يكون اللهو الخفي هو من وراء حجب الموقع».

ما يحدث يضر الوطن ككل

فى حين قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن حجب الصحف يعد جريمة تنتهك الدستور بشكل واضح وصريح، وليس له أي سند قانوني، لافتًا إلى أن ما يحدث لا يضر مهنة الصحافة فقط، بل يضر الوطن ككل.

وأوضح قلاش، فى تصريح لـ«التحرير» أن وجود صحافة بها هامش حرية تعبر عن المواطن ضرورة، لأنها تخلق نوعا من التوازن فى الدولة يجنبها من أي انزلاق أو أي مخاطر، ولا يمكن مصادرة الكتابة وحق الناس فى المعرفة، لافتًا إلى أنها تبصر صاحب القرار بنبض الرأي العام.

وتابع: «استمرار هذا الوضع خطر كبير يتجاوز المهنة ويصل لمقتضيات متعلقة بالأمن القومي للبلد، وسنقاومه بكل الطرق المشروعة، لذلك يجب مطالبة المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بالعمل على حل تلك الأزمات».

السيطرة على الصحف

أبدى الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الوفد السابق، انزعاجه من حجب موقع جريدة «التحرير» الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، لافتًا إلى أن هذا الخبر أدخل على قلبه خوفا شديدا على مستقبل الصحافة سواء الورقية أو الإلكترونية، وأنه ضد حرية الصحافة.

وأضاف عبد العاطي، فى تصريح لـ«التحرير» أن الصحافة المصرية أصبحت تعاني خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير من سيطرة الأجهزة عليها، لأن ما يحدث ضد مصلحة الدولة، ويكرس لفكرة الديكتاتورية، مطالبا المسئولين برفع أيديهم من على المواقع التى تقدم خدمات للمواطنين وتوعيهم من الأخطار، خاصة المواقع التى تعمل لصالح الدولة وليست ضدها.

ودعا المسئولين إلى التكاتف من أجل حل أزمة الصحافة بشكل عام والصحف الورقية بشكل خاص والتى تزداد تدهورا خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن المواقع الخبرية أصبحت هى وسيلة المواطنين لمعرفة الأخبار فى ظل التطور التكنولوجي.

الصحافة والمواطن

وفى نفس السياق أدان الكاتب الصحفى مدحت الزاهد، حجب موقع جريدة «التحرير» الإخباري دون أي سبب من القانون، لافتًا إلى أن ما يحدث يعتبر حلقة ضمن توجه عام فى الدولة مؤخرا، ولكنها تضر بالدولة والشعب والصحافة والأمن.

وأوضح الزاهد، فى تصريح لـ«التحرير» أن وجود منافذ حرة يتنفس منها الناس وتعبر عن رأيهم تكون بمثابة فرامل للمواطنين حقنا لأي انفجارات قد تضر بالمجتمع ككل.

نقابة الصحفيين وموقع التحرير

وفى سياق متصل أبدى مجلس نقابة الصحفيين، كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع «التحرير» الذي أعلنت إدارته، رغبتها في إغلاقه على خلفية «حجب» غير مُفسر ولا مُبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين.

وأعلن المجلس فى بيان أصدره مساء أول من أمس، رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين وهو يُعيد التشديد على دعمه لحرية الصحافة، وللزملاء في "التحرير" يود التأكيد على الآتي:

أولا: اتخاذا للإجراءات القانونية المتعلقة بحجب موقع «التحرير»، سيخاطب النقيب فوريا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام بوصف المجلس هو المسئول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علنا بحقيقة الأمر.

ثانيا: سيظل المجلس داعما لبقاء واستمرار صحيفة وموقع التحرير وللحقوق القانونية للزملاء العاملين بهما، وأنه سيتخذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن استمرارهما بالتعاون مع إدارتهما وكل الجهات المعنية، وتحول دون اللجوء لإغلاقه وتشريد الزملاء العاملين فيه، وهو دور طبيعي للنقابة ومجلسها، فالإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجابي يساعد في حل أزمات الصحف والمواقع لتمارس عملها دون عوائق أو قيود.

طرقنا كل الأبواب

مؤسسة «التحرير» كانت قد أعلنت منذ يومين أنها ستتوقف عن العمل بعد شهرين من الآن لعدم تمكنها من الوفاء باحتياجات العاملين بها.

وذكرت إدارة المؤسسة: «فوجئنا جميعا بأنه بتاريخ 9-5-2019 تم حجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة، وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه».

وأوضحت أنها أرسلت خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب.