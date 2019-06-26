ضغط دم طبيعي.. تعرف على فوائد عصير القصب

يمد عصير القصب الجسم بالبوتاسيوم الذي يتيمز بفاعلية في التقليل من ضغط الدم المرتفع، والتوتر في الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى التقليل من خطورة أمراض القلب.

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

فوائد عصير القب

عصير القصب من المشروبات الترفيهية المنتشرة في مصر بشكل كبير، فعندما ترتفع درجات الحرارة تجد كثير من الأشخاص يقبلون عليه للحصول على أكبر معدلات من الترطيب والانتعاش، فتناول كوب واحد من عصير القصب سيقدم لك كثير من الفوائد الصحية التي تحتاجها، وذلك لإنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات الهامة. فاستهلاك قصب السكر الخام يعمل على التقليل من ضغط الدم وتقوية العظام والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والمساعدة في فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى، نقلًا عن "organicfacts".

قصب السكر يعتبر شائع بشكل كبير في البلاد المشهورة بإنتاج قصب السكر مثل البرازيل أو الهند وتايلاند، فهو يعتبر أحد العصائر الطبيعية التي تحتوي على معدلات كبيرة من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والمنجنيز، إضافة إلى مجموعة من الأحماض الأمينية والزنك، علاوة على ذلك فهو غني بالألياف