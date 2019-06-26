صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

ضغط دم طبيعي.. تعرف على فوائد عصير القصب

يمد عصير القصب الجسم بالبوتاسيوم الذي يتيمز بفاعلية في التقليل من ضغط الدم المرتفع، والتوتر في الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى التقليل من خطورة أمراض القلب.
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
فوائد عصير القب
فوائد عصير القب
عصير القصب من المشروبات الترفيهية المنتشرة في مصر بشكل كبير، فعندما ترتفع درجات الحرارة تجد كثير من الأشخاص يقبلون عليه للحصول على أكبر معدلات من الترطيب والانتعاش، فتناول كوب واحد من عصير القصب سيقدم لك كثير من الفوائد الصحية التي تحتاجها، وذلك لإنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات الهامة. فاستهلاك قصب السكر الخام يعمل على التقليل من ضغط الدم وتقوية العظام والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والمساعدة في فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى، نقلًا عن "organicfacts".
قصب السكر يعتبر شائع بشكل كبير في البلاد المشهورة بإنتاج قصب السكر مثل البرازيل أو الهند وتايلاند، فهو يعتبر أحد العصائر الطبيعية التي تحتوي على معدلات كبيرة من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والمنجنيز، إضافة إلى مجموعة من الأحماض الأمينية والزنك، علاوة على ذلك فهو غني بالألياف
اقرأ المزيد
الاناناس

فوائد الأناناس.. يعزز المناعة ويقي من السرطان

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول العصائر الطبييعة والفواكه للحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش مع فقدان للوزن، ومن أفضل هذه الفواكه الأناناس، فهو لم يعمل فقط على منحك شعورا بالانتعاش، ولكن أيضًا يساعد في فقدان الوزن، بجانب أنه يتميز بأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات، على سبيل المثال فيتامين C والمغنسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، ويحتوي على كميات معقولة من الألياف الغذئية التي يحتاجها الجسم في عملية الهضم، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
نظام-غذائي-لارتفاع-ضغط-الدم

توقف عن شرب الكافيين.. طرق لتخفيض ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي عاني منها كثير من الأشخاص، لذلك ستجد الكثير في حالة قلق دائم، من أجل معرفة أفضل نظام غذائي للمساعدة في التعايش معه، فإذا تزايد ضغط الدم بشكل كبير، فإنه يضع ضغطًا كبيرًا على الأعضاء الحيوية، لا يوجد سن معينة لضغط الدم المرتفع، ولكنه يصيب أي شخص مهما اختلف العمر، فضغوط الحياة اليومية وضعت الكثير تحت رحمة هذا المرض، فإذا نظرت حول العالم، ستجد أن ضغط الدم المرتفع هو ثالث العوامل الخطرة لكثير من الأمراض بعد التدخين واتباع نظام غذائي سيئ، وذلك نقلًا عن "express".
-حبة-البركة

تساعد على علاج العقم.. فوائد حبة البركة

الحبة السوداء أو حبة البركة من النباتات التي لها العديد من الاستخدامات في الطب التقليدي القديم، وما زالت تحمل أهمية كبيرة نظرًا للفوائد الموجودة فيها، كما يطلق عليها في بعض الدول "الكمون الأسود" أو "الكراوية السوداء". حبة البركة تحتوي على الكثير من الزيوت التي يمكن الحصول عليها سواء من خلال تناولها بشكلها المعروف أو على شكل كبسولات أو استخدامها موضعيا في بعض الأحيان، ونظرا لاستخداماتها المتعددة في الطبخ والعناية بالبشرة والصحة العامة، فيجب أن تكون على دراية بفوائدها المتعددة التي يمكنك معرفتها حسبما ذكرها موقع Medical News Today.
اقرأ المزيد من الأخبار
نظام-غذائي-لارتفاع-ضغط-الدم

توقف عن شرب الكافيين.. طرق لتخفيض ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي عاني منها كثير من الأشخاص، لذلك ستجد الكثير في حالة قلق دائم، من أجل معرفة أفضل نظام غذائي للمساعدة في التعايش معه، فإذا تزايد ضغط الدم بشكل كبير، فإنه يضع ضغطًا كبيرًا على الأعضاء الحيوية، لا يوجد سن معينة لضغط الدم المرتفع، ولكنه يصيب أي شخص مهما اختلف العمر، فضغوط الحياة اليومية وضعت الكثير تحت رحمة هذا المرض، فإذا نظرت حول العالم، ستجد أن ضغط الدم المرتفع هو ثالث العوامل الخطرة لكثير من الأمراض بعد التدخين واتباع نظام غذائي سيئ، وذلك نقلًا عن "express".
فوائد-الكمثرى

ما فوائد الكمثرى؟.. تحسن من صحة القلب

يتميز فصل الصيف بالفواكه الرائعة، فتتزين الأسواق في هذا التوقيت بالبطيخ والمشمش والمانجو، وبجانب هذه الفواكه تنضج فاكهة الكمثرى، التي تتميز بالكثير من الفوائد؛ فهي على سبيل المثال تساعد في فقدان الوزن وتحسين عملية الهضم، إضافة إلى الحفاظ على صحة القلب، وتنظيم مستوى السوائل في الجسم والتقليل من ضغط الدم، كما أنها تعمل على زيادة القدرات الإدراكية والتعزيز من شفاء الجروح، والوقاية من السرطان، وأهم ما يميزها أنها تعمل على الوقاية من العيوب الخلقية. وذلك نقلا عن "organicfacts".
فوائد-البرقوق

يقوي الذاكرة.. تعرف على فوائد البرقوق

من فواكه الصيف اللذيذة البرقوق، يتميز بلونه الأحمر ويشبه في لونه العنب وفي حجمه الخوخ، من أكثر الأطعمة التي تمدك بكثير من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك، كما أنه يعتبر اسناك رائع إذا كنت ترغب في الحصول على معدلات عالية من الشبع دون الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يعمل على التخلص من المشكلات المتعلقة بالغضب والتوتر، بجانب كل هذا غني بمضادت الأكسدة التي تساعد في الوقاية من هشاشة العظام، والسرطان ومرض السكري والسمنة أيضًا، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
فوائد-كوب-الزبادى

تناول الزبادي مرتين في الأسبوع.. يحمي من السرطان

هل سمعت مسبقًا عن الزبادي السحري؟ يعتبر من أهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء دائمًا، فإذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة عليك بتناول كوب من الزبادي، للتهدئة من حركة الأمعاء، وإذا كنت تعاني من مشكلات في البشرة فالزبادي هو الحل الفعال السريع، وإذا كنت ترغب في الحصول على جسد رشيق سيكون الزبادي خيار مثالي عند إضافته إلى نظامك الغذائي، وآخر ماجاءت به بعض الدراسات أن تناول الزبادي مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر نمو الأمعاء السرطانية لدى الرجال، وذلك نقلًا عن "dailymail".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org