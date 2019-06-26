ضغط دم طبيعي.. تعرف على فوائد عصير القصب

يمد عصير القصب الجسم بالبوتاسيوم الذي يتيمز بفاعلية في التقليل من ضغط الدم المرتفع، والتوتر في الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى التقليل من خطورة أمراض القلب.
عصير القصب من المشروبات الترفيهية المنتشرة في مصر بشكل كبير، فعندما ترتفع درجات الحرارة تجد كثير من الأشخاص يقبلون عليه للحصول على أكبر معدلات من الترطيب والانتعاش، فتناول كوب واحد من عصير القصب سيقدم لك كثير من الفوائد الصحية التي تحتاجها، وذلك لإنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات الهامة.
فاستهلاك قصب السكر الخام يعمل على التقليل من ضغط الدم وتقوية العظام والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والمساعدة في فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى، نقلًا عن "organicfacts".
قصب السكر يعتبر شائع بشكل كبير في البلاد المشهورة بإنتاج قصب السكر مثل البرازيل أو الهند وتايلاند، فهو يعتبر أحد العصائر الطبيعية التي تحتوي على معدلات كبيرة من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والمنجنيز، إضافة إلى مجموعة من الأحماض الأمينية والزنك، علاوة على ذلك فهو غني بالألياف
قصب السكر يعتبر شائع بشكل كبير في البلاد المشهورة بإنتاج قصب السكر مثل البرازيل أو الهند وتايلاند، فهو يعتبر أحد العصائر الطبيعية التي تحتوي على معدلات كبيرة من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والمنجنيز، إضافة إلى مجموعة من الأحماض الأمينية والزنك، علاوة على ذلك فهو غني بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكن نرى فوائده بشكل أعمق، دعنا نتحدث عنه بوضوح:
1-تعزيز الطاقة
على عكس الأطعمة والمشروبات المحملة بكميات كبيرة من السكر، و ارتفاع معدلات الفركتوز، فإن السكر الطبيعي الموجود في قصب السكر يمنحك الطاقة التي تحتاجها، مع تنظيم معدلات السكر في الجسم، فقصب السكر يعتبر أيضًا من الخيارات الرائعة الطبيعية للحصول على الترطيب بشكل كبير، والتخلص من التعب والإرهاق.
2-العناية بالبشرة
واحد من أحد المكونات الهامة في عصير القصب هو أحماض ألفا هيدروكسي، وهي مرتبطة بشكل كبير بآثار مضادات الأكسدة على البشرة، هذا العصير عندما يتم استهلاكه من المحتمل أن يقوم بتنظيف الجلد من العدوى والالتهابات، كما إنه يقوم بتقليل علامات تقدم العمر مثل التجاعيد والعدوي الجلدية والندبات، لذا احرص على تناوله بشكل يومي.
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3-يدعم المرأة أثناء الحمل
يجب على المرأة الحامل أن تتناول عصير القصب باستمرار للمساعدة في التعزيز من عملية الأيض، والتحسين من عملية الهضم، والتقليل أيضًا من أعراض التعب الذي تشعر به المرأة في الصباح، وهو أمر طبيعي بالنسبة للحوامل، ويمدها بالطاقة أيضًا خلال اليوم، كما إنه يعمل على التعزيز من الجهاز المناعي بشكل طبيعي، ويعمل أيضًا على التخلص من أعراض الإمساك.
4-يحافظ على صحة العظام
استهلاك عصير القصب أيضًا يعمل على التعزيز من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم ومعدلات المنجنيز في الجسم، مما يجعله جزءًا حاسمًا للحفاظ على قوة العظام، إضافة إلى إنه يعمل على الوقاية من تطور هشاشة العظام، فكوب واحد من هذا العصير يوميًا يمكنه أن يحافظ على قوة العظام كلما تقدمت في العمر.
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5-التقليل من معدلات الكوليسترول
أثبتت بعض الدراسات إن تناول عصير القصب الخام يساعد في التقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، وبالتالي فهو يحمي القلب، ويقيك من أمراض القلب والأوعية الدموية.
6-إدراة التوتر والغضب
بعض من الأحماض الأمينية الموجودة في قصب السكر إضافة إلى المغنسيوم والتريبتوفان تساعد في توازن معدلات هرمونات القلق والتوتر، فإذا كنت تعاني من الأرق أو اضطرابات النوم، فعصير القصب يجعلك تنام بشكل جيد.
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7-ضغط دم طبيعي
يمد عصير القصب الجسم بالبوتاسيوم الذي يتيمز بفاعليته في التقليل من ضغط الدم المرتفع، والتوتر في الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى التقليل من خطورة أمراض القلب والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين.
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