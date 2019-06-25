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مايكروسوفت وإنتل تعلنان استمرار دعمهما لأجهزة هواوي

بعد قرار كل من مايكروسوفت وإنتل فمن غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلا، خصوصًا بعد تلقي جوجل العديد من الخسائر على كل الأصعدة في الفترة الأخيرة
تحرير:مي فؤاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
أكدت كل من مايكروسوفت وإنتل أنها ستستمر في دعم أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة على الرغم من القائمة السوداء للشركة الصينية من قبل حكومة الولايات المتحدة. تأتي تلك الأخبار مفاجئة لكل من يمتلك جهاز كمبيوتر محمولا من هواوي، إذ كان هناك قلق من توقف الأجهزة المحمولة عن الحصول على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Windows 10 منذ قرار الحكومة الأمريكية. تم التشديد على مايكروسوفت بشأن دعمها لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي، ورفضت تأكيد أو نفي حظرها لتحديثات Windows 10.
على الرغم من توقف مايكروسوفت عن بيع أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة من متجرها، فإن التزامها الصامت بشأن ما إذا كانت ستوفر تحديثات Windows 10 أم لا، أثار قلقا غير طبيعي. وعلى الرغم من أن هواوي تصنع جزءًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم في الوقت الحالي، فإنها إذا لم تستطع تنزيل تحديثات مهمة لنظام
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Realme3_Pro

أرخص هاتف مزود بـ6 جيجا رام.. طرح Realme3 Pro في مصر

خلال مؤتمر صحفي أمس، كشفت شركة Real me عن هاتفها realme 3 Pro، الذي يأتي بمعالج ثماني النواة snapdragon 710 AIE ومعالج رسوميات 616 لأداء ألعاب أقوى وصور رائعة، وكذلك بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير في الساعة، وشاحن VOOC سريع يُمكنك من استخدام الهاتف لمدة 5 ساعات عند شحنه لمدة 10 دقائق فقط. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فهو مزود بشاشة dewdrop بحجم 6.3 بوصة، وإطار نحيف بحجم 1.55 مللي، ويأتي حجم الشاشة للهاتف بنسبة 90.8%، كما أنها تأتي محمية بزجاج corning gorilla الجيل الخامس، حيث تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بعرض مرئي كامل.
فيسبوك

دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك

من منا لا ينشر منشورات بشكل يومي عبر حسابه على فيسبوك! قد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق، إلى أن المنشورات ربما تكون مؤشرا لمرضك النفسي، لتأتي دراسات أخرى وتفيد أن منشوراتك ربما تكون دليلا على مرضك العضوي أيضًا. زعمت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام منشورات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالمستخدمين، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من أمراض معينة. قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل تحديثات الحالة التي تضمنت أكثر من 500 حالة، لنحو 999 شخصًا.
جوجل

بالأرقام.. كيف تؤثر جوجل في حياة المصريين؟

قال لينو كاتاروزي، مدير شركة جوجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين إننا سنبدأ في تعيين موظفين مصريين في مكتبنا بالقاهرة بقيادة هشام الناظر وذلك خلال أسابيع قليلة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة: "نحاول دعم النمو في بلاد مختلفة ومصر على رأس أولوياتنا". وأضاف: "مصر بلد شاب، حيث يمثل الشباب القطاع العريض من شرائح المجتمع، فإذا نظرنا للشركات الكبيرة في مصر فإن أقل من 18% فقط من يستخدم التسويق عبر الإنترنت و3% للشركات الصغيرة، وهو ما يعكس فرص النمو بمصر". وفي هذا الإطار كشفت جوجل عن أحدث تقرير صادر من شركة Public First:
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هواوى (1)

هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.
نظام هواوي الجديد

إلى أين وصلت أزمة العملاق التكنولوجي هواوي؟

بعد أزمة الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. جدير بالذكر أن هواوي كانت قد أعلنت في وقت ماض، أن عائداتها ارتفعت بنسبة 39% خلال الربع الأول من العام ذاته.
هواوى (1)

تعليق إصدار جهاز MateBook من هواوي بسبب الحظر

أكد الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، ريتشارد يو، تعليقًا لأجل غير مسمى على إصدار جهاز كمبيوتر محمول جديد من سلسلة MateBook، وفقًا لتقارير من شبكة CNBC. على الرغم من ذلك، تكافح هواوي لإبقاء نفسها كعلامة تجارية رائدة داخل الولايات المتحدة بالأخص، على الرغم من أنها صنعت بالفعل بعضًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأفضل الهواتف، حول العالم، لكن هناك سببا واحدا باستطاعته هدم كل تلك النجاحات؛ الحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية.
هواوى-وجوجل

ما العقوبات المنتظرة لمن يتحدى حظر هواوي؟

على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ و إيه. آر. إم القابضة التي أغرقت شركة الهواتف الصينية في أزمة غير مسبوقة من قبل. على الرغم من ذلك، يظل بعض شركاء هواوي الرئيسيين هادئين في ظل تلك العاصفة التي تضرب بكل ما يتعلق بهواوي بقريب أو من بعيد، وأبرزهم شركة مايكروسوفت، التي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحظر، والتي لم تتخذ رد فعل يُذكر تجاه الأزمة.
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