مايكروسوفت وإنتل تعلنان استمرار دعمهما لأجهزة هواوي

بعد قرار كل من مايكروسوفت وإنتل فمن غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلا، خصوصًا بعد تلقي جوجل العديد من الخسائر على كل الأصعدة في الفترة الأخيرة

تحرير:مي فؤاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

مايكروسوفت

أكدت كل من مايكروسوفت وإنتل أنها ستستمر في دعم أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة على الرغم من القائمة السوداء للشركة الصينية من قبل حكومة الولايات المتحدة. تأتي تلك الأخبار مفاجئة لكل من يمتلك جهاز كمبيوتر محمولا من هواوي، إذ كان هناك قلق من توقف الأجهزة المحمولة عن الحصول على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Windows 10 منذ قرار الحكومة الأمريكية. تم التشديد على مايكروسوفت بشأن دعمها لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي، ورفضت تأكيد أو نفي حظرها لتحديثات Windows 10.

على الرغم من توقف مايكروسوفت عن بيع أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة من متجرها، فإن التزامها الصامت بشأن ما إذا كانت ستوفر تحديثات Windows 10 أم لا، أثار قلقا غير طبيعي. وعلى الرغم من أن هواوي تصنع جزءًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم في الوقت الحالي، فإنها إذا لم تستطع تنزيل تحديثات مهمة لنظام