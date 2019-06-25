مايكروسوفت وإنتل تعلنان استمرار دعمهما لأجهزة هواوي

بعد قرار كل من مايكروسوفت وإنتل فمن غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلا، خصوصًا بعد تلقي جوجل العديد من الخسائر على كل الأصعدة في الفترة الأخيرة
أكدت كل من مايكروسوفت وإنتل أنها ستستمر في دعم أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة على الرغم من القائمة السوداء للشركة الصينية من قبل حكومة الولايات المتحدة.
تأتي تلك الأخبار مفاجئة لكل من يمتلك جهاز كمبيوتر محمولا من هواوي، إذ كان هناك قلق من توقف الأجهزة المحمولة عن الحصول على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Windows 10 منذ قرار الحكومة الأمريكية.
تم التشديد على مايكروسوفت بشأن دعمها لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي، ورفضت تأكيد أو نفي حظرها لتحديثات Windows 10.
على الرغم من توقف مايكروسوفت عن بيع أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة من متجرها، فإن التزامها الصامت بشأن ما إذا كانت ستوفر تحديثات Windows 10 أم لا، أثار قلقا غير طبيعي.
وعلى الرغم من أن هواوي تصنع جزءًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم في الوقت الحالي، فإنها إذا لم تستطع تنزيل تحديثات مهمة لنظام
على الرغم من توقف مايكروسوفت عن بيع أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة من متجرها، فإن التزامها الصامت بشأن ما إذا كانت ستوفر تحديثات Windows 10 أم لا، أثار قلقا غير طبيعي.
وعلى الرغم من أن هواوي تصنع جزءًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم في الوقت الحالي، فإنها إذا لم تستطع تنزيل تحديثات مهمة لنظام التشغيل Windows 10، فإن تلك الأجهزة لن تكون مجدية من الناحية العملية.
أوضحت مايكروسوفت موقفها من الحظر الأمريكي، وقدمت بيانا إلى موقع PC World، تقول فيه: "نظل ملتزمين بتوفير التجارب الأفضل للمستهلكين والعملاء. أشار تقييمنا المبدئي لقرار وزارة التجارة الأمريكية بشأن العملاق الصيني التكنولوجي هواوي إلى أننا قد نستمر في تقديم تحديثات برامج مايكروسوفت لعملاء الشركة الصينية".
وستواصل مايكروسوفت تقديم التحديثات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي.
بينما أكدت إنتل لـ"PC World" أنها ستواصل تقديم تحديثات الأمان وبرامج التشغيل لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي.
إن استمرار هاتين الشركتين في تحديث أنظمة تشغيل أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة، يعني أن مالكي هذه الأجهزة لن يتعرضوا للمخاطر الأمنية المستقبلية.
على الرغم من الحصول على التحديثات والدعم من الشركات المسؤولة عن أنظمة تشغيلها، فما زال المستقبل قاتمًا لجميع الأجهزة المقرر طرحها بالأسواق في الفترة المقبلة والتي لن تصدر في الولايات المتحدة على نحو كبير، سواء كانت هواتف ذكية أو "لاب توب".
من الطبيعي أن يساور القلق والشكوك أصحاب هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم، فهذا القرار قد يصيب جميع الهواتف التي تم إصدارها من الشركة، وكان من المفترض أن تدعم تلك الهواتف نظام التشغيل الجديد أندرويد Q، ولكن لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كان دعم أندرويد يضمن تحديثات النظام أم لا.
كانت شركة جوجل الأمريكية، قد أعلنت خلال الفترة السابقة عن أنه تم حظر نظام تشغيل أندرويد وتحديثاته عن هواتف هواوي المقبلة.
جدير بالذكر أنه إذا استمر الحظر لفترة كافية، فمن المؤكد أنه سيتم التخلي عن إصدار Mate Book المخطط له، نظرًا لأن منتجات Mate Book هي منتجات راقية، فمن غير المرجح أن يبدأ النموذج المبني على الأجهزة الحالية بعد عام من الآن باستخدام نفس الجهاز، لذلك فما لم يتم حل الحظر بسرعة، فمن المحتمل ألا نرى أبدًا Mate Book المخطط له، وبدلا من ذلك سيتعين الانتظار حتى يتم إطلاق Mate Book المصمم حديثا بعد الحظر عندما تعود العلاقات الصينية الأمريكية لمسارها الطبيعي في أقل تقدير.
ربما يختلف الأمر قليلًا بعد إعلان مايكروسوفت وإنتل دعمهما لأجهزة هواوي، فسنرى في الأيام القليلة المقبلة موعد إعلان إطلاق جهاز Mate Book.
في ظل ما يعانيه العملاق التكنولوجي الصيني هواوي من أزمته مع جوجل، إلا أن قيمة علامة هواوي التجارية بين الشركات العالمية ارتفعت في قائمة BrandZ بعدما احتلت المركز الـ47 في قائمة BrandZ بزيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي.
بعد قرار مايكروسوفت وإنتل، من غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلا، خصوصًا بعد تلقي جوجل العديد من الخسائر على كل الأصعدة في الفترة الأخيرة.