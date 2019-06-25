الوساطة التحكيمية| مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية

قوى الحرية والتغيير تصر على النسب التي تم الاتفاق عليها سابقا، والمقترحات التي طرحتها الوساطة الإثيوبية والتي تنص على أن تقوم قوى التغيير بتشكيل مجلس الوزراء بالكامل

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

مظاهرات في السودان

وصلت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية، التي تمتد لثلاث سنوات، نحو الديمقراطية بعد عزل الرئيس عمر البشير. وفي ظل الانقسام الذي يشهده السودان حول المبادرة الإثيوبية المطروحة، نجد أن رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، يتجه إلى تبني مبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية الحالية، بعد أن اعتبر "المبادرة الإثيوبية" غير مؤثرة على الساحة السودانية.

"إما قبول التحكيم الوطني أو مواجهة الجحيم"، بهذه الكلمات دعا الصادق المهدي إلى تلك المبادرة الوطنية، معربا عن رفضه للمبادرات الخارجية. وأكد المهدي بعد لقاء له مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، والاتحادي الأصل، أنه يعول على المبادرات الوطنية، ولكنها "تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير،