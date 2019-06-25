الوساطة التحكيمية| مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية

قوى الحرية والتغيير تصر على النسب التي تم الاتفاق عليها سابقا، والمقترحات التي طرحتها الوساطة الإثيوبية والتي تنص على أن تقوم قوى التغيير بتشكيل مجلس الوزراء بالكامل
وصلت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية، التي تمتد لثلاث سنوات، نحو الديمقراطية بعد عزل الرئيس عمر البشير.
وفي ظل الانقسام الذي يشهده السودان حول المبادرة الإثيوبية المطروحة، نجد أن رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، يتجه إلى تبني مبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية الحالية، بعد أن اعتبر "المبادرة الإثيوبية" غير مؤثرة على الساحة السودانية.
"إما قبول التحكيم الوطني أو مواجهة الجحيم"، بهذه الكلمات دعا الصادق المهدي إلى تلك المبادرة الوطنية، معربا عن رفضه للمبادرات الخارجية.
وأكد المهدي بعد لقاء له مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، والاتحادي الأصل، أنه يعول على المبادرات الوطنية، ولكنها "تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير،
"إما قبول التحكيم الوطني أو مواجهة الجحيم"، بهذه الكلمات دعا الصادق المهدي إلى تلك المبادرة الوطنية، معربا عن رفضه للمبادرات الخارجية.
وأكد المهدي بعد لقاء له مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، والاتحادي الأصل، أنه يعول على المبادرات الوطنية، ولكنها "تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف سياسية خارج التغيير".
وقال المهدي: "إنه من الضروري قبول الوساطة التحكيمية"، مشيرا إلى امتلاك قوى الحرية والتغيير لسلاح العصيان والتحرك المدني.
الصادق المهدي دعا قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية تحقق الاستقرار للبلد.
كما وصف الموقف الحالي في السودان بـ"الخطير"، مشيرا إلى تخوف المجتمع الدولي مما قد يحدث في البلاد، وفقا لـ"العربية".
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وحذر من أن أي اضطراب في السودان سيتوسع إلى أبعد نطاق، لكونه في منطقة قريبة لـ"بوكو حرام"، و"حركة الشباب الصوماليين"، وغيرهما من الحركات المتطرفة، داعيا لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية تحقق الاستقرار للبلد.
مصادر حزب الأمة السوداني، كشفت أن زعيمه الصادق المهدي سيعقد يوم غدٍ الأربعاء مؤتمرا صحفيا مهما، يؤكد فيه رفضه القاطع لتسويف المجلس العسكري وتراجعه عن الاتفاقات السابقة.
وأضافت المصادر أن المهدي سيدعو أهل السودان إلى حقن الدماء، وسيحمل المجلس العسكري مسؤولية الحفاظ على دماء السودانيين، وسيطالبه بإعلان الموافقة على ما تم الاتفاق عليه سابقا.
رئيس المجلس القيادي للاتحادي الديمقراطي الدكتور حسن هلال، أكد أن حزبه سيطلع على مبادرة المهدي لدراستها والرد عليها، مشيرا إلى الدور التاريخي للحزب الاتحادي وحزب الأمة في الحركة الوطنية الحديثة، وتحقيق الاستقلال.
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وأكد هلال في بيان صحفي لحزبه، رفضه التام لإقصاء أي قوى، وشدد على أن الحكم والفيصل للجماهير، وصناديق الاقتراع.
في المقابل أكدت مصادر داخل قوى الحرية والتغيير، أنها تصر على النسب التي تم الاتفاق عليها سابقا، والمقترحات التي طرحتها الوساطة الإثيوبية والتي تنص على أن تقوم قوى التغيير بتشكيل مجلس الوزراء بالكامل، وأن تكون لها نسبة 67% من المجلس التشريعي، ومناصفة المجلس السيادي + 1.
تأتي مبادرة رئيس حزب الأمة في الوقت الذي يرفض فيه التصعيد ضد المجلس العسكري في السودان، وفي محاولة لدعم موقف المجلس الرافض للمبادرة الإثيوبية.
وكان الصادق المهدي قد انتقد ما كانت تقوم به "قوى الحرية والتغيير"، واصفا ذلك بالعبثية.
وتتزامن تلك المبادرة مع التحذير من تصعيد ثوري وصف بـ"الحاسم" في 30 يونيو المقبل، استبقه تحالف قوى الحرية والتغيير ببحث ضم قوى جديدة إلى صفوفه والتنازل عن شرط التحقيق الدولي في فض الاعتصام.
واعتبرت قوى الحراك أن المجلس العسكري تراجع عن اتفاقاته وتفاهماته السابقة معها وتنصل منها.
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وأضافت هذه القيادات: إن أي محاولة للمجلس لتشكيل حكومة منفردا لن يتم الاعتراف بها، وأكدت أنه لا تقاطع بين المبادرتين الإفريقية والإثيوبية، بل هما مكملتان لبعضهما.
وازداد تعقد المشهد في السودان بعد إعلان المجلس العسكري رفضه الوساطة الإثيوبية ومطالبته الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا توحيد مبادرتيهما بشأن الأزمة.