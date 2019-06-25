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وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
محمد النجار
محمد النجار
أعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج الكبير محمد النجار. حيث نشر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل آيات قرآنية، معلّقًا: "المخرج محمد النجار في ذمة الله". وكان المخرج محمد النجار قد نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وهو من مواليد 10 يوليو 1954م، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.
بدأ محمد النجار مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج، وكمخرج منفذ في نحو52 فيلمًا مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي وعاطف الطيب وغيرهما، وبدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا استطاع من خلاله
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