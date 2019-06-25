3 سنوات سجنا لأب و15 مشددا لنجله| يتاجران في البانجو

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما لنجله، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 5153 جنايات صان الحجر لسنة 2016، بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد «خرطوش»، بقصد الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة المركز.

تعود تفاصيل القضية ليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات مفادها قيام كل من «عبد الحكيم. إ. ع. إ» 42 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، ونجله «محمود»، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة صان الحجر. وفور التأكد