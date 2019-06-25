الأوقاف: 10 ملايين حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

تحرير:باهر القاضى ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م

الأضحية

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن أن هناك إقبالا كبيرا على شراء صكوك الأضاحي من قبَل قطاع عريض من المواطنين، وذلك فى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وداخل حسابات البنوك، مشددا على أنه من المتوقع أن تشهد نهاية هذا الأسبوع وصول إجمالي شراء صكوك الأضاحي إلى ما يزيد على عشرة ملايين جنيه. والصك عبارة عن توكيل وتفويض من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه وتوزيع الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وذلك بحسب ما أقرته الشريعة الإسلامية.

وأضاف رئيس القطاع الدينى لـ«التحرير» أن الصكوك عمل شرعي بحت، ومن ثم تنال قبول قطاع كبير من المواطنين من فئات عدة، وهناك حملات توعية فى مديريات الأوقاف عن مشروعية العمل بصكوك الأضاحي، منوها بأن عمليات الشراء والذبح والتوزيع تتم فى إطار شرعي. اقرأ أيضا.. التفاصيل الكاملة لمشروع صكوك الأضاحي