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الأوقاف: 10 ملايين حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

تحرير:باهر القاضى ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م
الأضحية
الأضحية
كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن أن هناك إقبالا كبيرا على شراء صكوك الأضاحي من قبَل قطاع عريض من المواطنين، وذلك فى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وداخل حسابات البنوك، مشددا على أنه من المتوقع أن تشهد نهاية هذا الأسبوع وصول إجمالي شراء صكوك الأضاحي إلى ما يزيد على عشرة ملايين جنيه. والصك عبارة عن توكيل وتفويض من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه وتوزيع الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وذلك بحسب ما أقرته الشريعة الإسلامية.
وأضاف رئيس القطاع الدينى لـ«التحرير» أن الصكوك عمل شرعي بحت، ومن ثم تنال قبول قطاع كبير من المواطنين من فئات عدة، وهناك حملات توعية فى مديريات الأوقاف عن مشروعية العمل بصكوك الأضاحي، منوها بأن عمليات الشراء والذبح والتوزيع تتم فى إطار شرعي. اقرأ أيضا.. التفاصيل الكاملة لمشروع صكوك الأضاحي
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رؤساء-الكنائس البابا تواضروس-والبطريرك ابراهيم-اسحق والدكتور-القس-اندريه زكى

«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.
الصحف-و-الجرائد-المصرية (1)

بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟

خلال الساعات الماضية أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة للقراء، وذلك على الرغم من تراجع توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليا وخارجيا خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن مصير توزيع الصحف فى مصر بعد رفع أسعارها.
مكفوفة-تؤدي-امتحان-االلغة-العربية-بالثانوية-العامة-في-مطروح (4)

طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 191 طالبا من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة الاقتصاد، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وذلك للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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خطبة الجمعة للصم والبكم (6)

مترجمة إلى 17 لغة.. تفاصيل خطبة آخر جمعة في رمضان

?أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رمضان، والتي ستكون تحت عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله"، إذ تتناول الحديث عن شهر رمضان المبارك، شهر الصلة والمودة والتعاون على البر والتقوى، والتقرب إلى الله تعالى، بالطاعات المختلفة، كقراءة القرآن، والذكر، وقيام الليل، والصدقات، والصلح بين الناس، وبذل كل خير فيه مصلحة البلاد والعباد، مؤكدة أن شهر رمضان ميدان للتنافس في أعمال الخير والبر، حيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقربًا إلى الله عز وجل، موضحة أن هذا كان حال النبي "صلى الله عليه وسلم" في رمضان.
محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
قناة الجزيرة

السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة ويسحب تراخيص عملها

أصدر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة. ونقل موقع «روسيا اليوم»، على لسان مراسله بالخرطوم، مساء الخميس، أن السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الانتقالى أصدرت قرارها بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة فى السودان. وبحسب الموقع الروسى، كتبت قناة الجزيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى القناة اعتبارا من اليوم». وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا فى الأمن السودانى أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكرى الانتقالى.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
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