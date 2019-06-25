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هل ينسحب ترامب من معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية؟

يمنح اتفاق الدفاع الذي تم تعديله في عام 1960، الولايات المتحدة الحق في إقامة قواعد عسكرية في اليابان مقابل تعهد أمريكا بالدفاع عن اليابان إذا تعرضت لهجوم
تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
القوات الأمريكية في اليابان
القوات الأمريكية في اليابان
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدفاع المشترك مع اليابان، والتي منحتها الحق في بناء قواعد عسكرية على أراضي الأخيرة، مقابل الدفاع عنها. والآن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من المقربين منه الانسحاب من المعاهدة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، قائلا إن الاتفاقية غير عادلة. ونقلت المصادر عن ترامب قوله إن الاتفاق يعد مجحفا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعِد بالتدخل الأمريكي في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنه لا يلزم الجيش الياباني الدفاع عن أمريكا.
وتشكل المعاهدة الموقعة منذ أكثر من 60 عاما، أساس التحالف بين الدولتين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. إلا أن شبكة "بلومبيرج" الأمريكية أشارت إلى أن ترامب لم يتخذ أي خطوات نحو الانسحاب من المعاهدة، ويرى مسؤولو الإدارة أن هذه الخطوة مستحيلة للغاية.  وفي الوقت الذي انتقد فيه ترامب بشكل متكرر الاتفاقيات
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دونالد-ترامب (5)

أمريكا: لا نريد نزاعا مع إيران.. والدبلوماسية متاحة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت التهديدات الإيرانية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
دونالد ترامب

ترامب يرد على صحفية اتهمته باغتصابها: «مش على ذوقي»

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهام كاتبة صحفية إياه باغتصابها، وقال: "إنها ليست من النوع المفضل الذي أرغبه من النساء". وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا هيل"، أمس الإثنين، أوضح "ترامب" أن الكاتبة إليزابيث جان كارول كانت "تكذب تماما" عندما اتهمته مؤخرا باغتصابها داخل غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام بنيويورك في منتصف التسعينيات. وأضاف: "سأقولها باحترام كبير: أولا.. إنها ليست من نوع النساء المفضل لدي. ثانيا.. لم يحدث هذا أبدا، حسنا؟".
ستيفن-منوشين

أمريكا: تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية

صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، إذ سيتم اتخاذ مواقف محددة من المسئولين فى إيران عن الأحداث الأخيرة. وأضاف منوشين، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، "كما تعلمون لقد فرضنا فى وقت سابق عقوبات على قاسم سليمانى الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى بسبب تصرفاته، واليوم سأعلن فرض عقوبات على ثلاثة أسماء آخرين لرؤسائه وهم على رضا تنجسيرى الذى كان مسئولاً عن تهديد قوات النظام الإيرانى بغلق مضيق هرمز.
ترامب

ترامب يفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خامنئي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات قاسية على إيران تشمل مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بحسب "سي إن إن". وقال ترامب إنه على بعد دقائق من توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على طهران تشمل حرمان المرشد الأعلى وآخرين من التمتع بالأدوات المالية. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنستمر بفرض ضغط كبير على طهران"، وتابع: "سنواصل رفع الضغط على طهران... لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي". وكان ترامب قد أوقف ضربات عسكرية كانت ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية، الخميس، قبل 10 دقائق من تنفيذها.
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كيم-وترامب

بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
الرئيس-الصيني-والزعيم-الكوري-الشمالي

الأولى من 14 عاما.. دلائل زيارة «شي» لكوريا الشمالية

بداية من قضية الأسلحة النووية مرورا بالحصول على شحنات المساعدات الغذائية الضخمة، وصولا إلى الشكوك المشتركة حول الولايات المتحدة، سيكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب مناقشتها عندما يلتقيان في كوريا الشمالية اليوم الخميس. حيث وصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما، تستمر يومين. وتحمل الزيارة العديد من الدلائل التي يجب النظر إليها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أهمها في تقرير لها.
كيم وشي في الصين

أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية. فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
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