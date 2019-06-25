هل ينسحب ترامب من معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية؟

يمنح اتفاق الدفاع الذي تم تعديله في عام 1960، الولايات المتحدة الحق في إقامة قواعد عسكرية في اليابان مقابل تعهد أمريكا بالدفاع عن اليابان إذا تعرضت لهجوم

تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدفاع المشترك مع اليابان، والتي منحتها الحق في بناء قواعد عسكرية على أراضي الأخيرة، مقابل الدفاع عنها. والآن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من المقربين منه الانسحاب من المعاهدة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، قائلا إن الاتفاقية غير عادلة. ونقلت المصادر عن ترامب قوله إن الاتفاق يعد مجحفا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعِد بالتدخل الأمريكي في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنه لا يلزم الجيش الياباني الدفاع عن أمريكا.

وتشكل المعاهدة الموقعة منذ أكثر من 60 عاما، أساس التحالف بين الدولتين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. إلا أن شبكة "بلومبيرج" الأمريكية أشارت إلى أن ترامب لم يتخذ أي خطوات نحو الانسحاب من المعاهدة، ويرى مسؤولو الإدارة أن هذه الخطوة مستحيلة للغاية. وفي الوقت الذي انتقد فيه ترامب بشكل متكرر الاتفاقيات

وتشكل المعاهدة الموقعة منذ أكثر من 60 عاما، أساس التحالف بين الدولتين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

إلا أن شبكة "بلومبيرج" الأمريكية أشارت إلى أن ترامب لم يتخذ أي خطوات نحو الانسحاب من المعاهدة، ويرى مسؤولو الإدارة أن هذه الخطوة مستحيلة للغاية.

وفي الوقت الذي انتقد فيه ترامب بشكل متكرر الاتفاقيات الأمنية مع جميع دول العالم، ما تسبب في إثارة قلق حلفاء أمريكا، فإنه لم يتحرك للانسحاب من أي من هذه الاتفاقيات، مثلما فعل في الاتفاقيات التجارية.

ومن المتوقع أن يعرض الانسحاب من الاتفاقية تحالف ما بعد الحرب، الذي ساعد على ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأرسى الأساس للنهضة الاقتصادية في المنطقة، للخطر، فبموجب شروط استسلامها في الحرب العالمية الثانية، وافقت اليابان على دستور سلمي تخلت فيه عن حقها في شن الحرب.

ومن جانبه، قال يوشيهيد سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عن تقرير "بلومبيرج"، إن المعاهدة لا تزال قوية، مضيفا أنه "لا يوجد حديث على الإطلاق حول مراجعة التحالف الأمني الياباني الأمريكي كما ذكرت وسائل الإعلام".

وترى الشبكة الأمريكية أن إلغاء المعاهدة من شأنه أن يتسبب في زعزعة أمن منطقة غرب المحيط الهادئ، وربما يحفز سباق تسلح نووي جديد، إذا قررت اليابان أنها بحاجة لحماية نفسها من الجيران المسلحين نوويا.

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كما أنه سوف يشكك في الالتزامات العسكرية للولايات المتحدة تجاه أستراليا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان ومجموعة من الحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي برحلته الثانية إلى اليابان في غضون أسابيع، عندما يسافر لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا، ومن المتوقع أن يجتمع مرة أخرى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي.

إلا أنه، كما هو الحال مع العديد من حلفاء أمريكا، هناك توترات متزايدة بين الدولتين بسبب موقف ترامب من التجارة، إذ قال الرئيس الأمريكي إنه قد يفرض رسوما جمركية على واردات السيارات الأجنبية، واصفا إياها بأنها تهديد للأمن القومي.

وتعد مسألة انسحاب رئيس أمريكي من معاهدة مصادق عليها دون موافقة الكونجرس أمرا غير متفق عليه بعد، إلا أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، كان قد انسحب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عام 2002 دون موافقة المشرعين.

وأشارت عدد من المصادر إلى أن ترامب يعد الجهود المتكررة التي تبذلها اليابان لنقل قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة في أوكيناوا بمنزلة نوع من الاستيلاء على الأراضي، وقد أثار فكرة الحصول على تعويض مالي مقابل انتقال القوات الأمريكية.

بينما قال شخصان على دراية بالأمر إن تركيز ترامب على اتفاقية الدفاع الأمريكية مع اليابان قد ينذر بمراجعة أوسع للمعاهدات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وقالت "بلومبيرج" إن الرئيس الأمريكي أكد في محادثات خاصة من قبل، أنه يتعهد بحماية اليابان ويدرك التزامات الولايات المتحدة بموجب المعاهدة، لكن كما هو الحال مع موقفه من الاتفاقيات متعددة الأطراف الأخرى، فهو يريد أن تكون العلاقة أكثر تبادلية.

في الوقت نفسه، أعرب ترامب منذ فترة طويلة عن شكوكه في معاهدات خاصة مثل منظمة حلف شمال الأطلنطي والأمم المتحدة، وانسحب من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، واتفاق باريس للمناخ، وأعاد التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

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ويذكر أنه تم توقيع معاهدة الدفاع الأمريكية مع اليابان لأول مرة في عام 1951 إلى جانب معاهدة سان فرانسيسكو التي أنهت الحرب العالمية الثانية رسميا.

ويمنح اتفاق الدفاع، الذي تم تعديله في عام 1960، الولايات المتحدة الحق في إقامة قواعد عسكرية في اليابان مقابل تعهد أمريكا بالدفاع عن اليابان إذا تعرضت لهجوم.

ولعدة عقود بعد الحرب، امتنعت اليابان عن تطوير أي قدرات هجومية مثل الصواريخ بعيدة المدى، وحاملات الطائرات والأسلحة النووية.

إلا أن آبي يعتقد أنه على أمته أن تلعب دورا أكثر قوة في الدفاع عن نفسها، ودفع بتفسير مثير للجدل للدستور، يسمح للقوات اليابانية بتقديم المساعدة للحلفاء.

وتشتري اليابان طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" المتقدمة من الولايات المتحدة، وستستخدم بعضها على متن حاملة مروحيات عدلتها لتصبح حاملة طائرات، هي الأولى في الجيش الياباني منذ الحرب.

في مايو، أوصى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في البلاد، الحكومة في نهاية المطاف برفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع توصيات الناتو لأعضائها.

وتضم اليابان حاليا نحو 54 ألف جندي أمريكي، وهو وجود دائم للقوات يسمح للولايات المتحدة بإظهار قوتها بشكل أسهل عبر المحيط الهادئ.

وليس من الواضح كيف ستتأثر هذه القوات إذا انسحب ترامب من المعاهدة، إذ إنه كثيرا ما اشتكى الرئيس من أن الحلفاء الأمريكيين الذين يستضيفون القواعد الأمريكية لا يدفعون ما يكفي من المال مقابل ما يعده امتيازا.

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وفي حين أن الرئيس لم يشر إلى القاعدة بالاسم في محادثاته الأخيرة، فإنه كان هناك خلاف مستمر حول مشاة البحرية بقاعدة "فوتينما" في أوكيناوا.

وظل الوجود الأمريكي مثيرا للجدل منذ أكثر من عقدين، إذ اغتصب ثلاثة جنود فتاة من سكان الجزيرة تبلغ من العمر 12 عاما في عام 1995، ولا يزال السكان المحليون ينسبون وجود القاعدة إلى ارتفاع معدلات الجريمة والحوادث في المنطقة.

وقال جيمس كارافانو نائب رئيس دراسات السياسة الخارجية والدفاع في مؤسسة "هيرتاج"، إنه يشك في أن تنسحب الولايات المتحدة من المعاهدة مع اليابان.

وأضاف كارافانو للشبكة الأمريكية أنه "لا يوجد شيء يقول إنه يتعين علينا الالتزام بالمعاهدات إلى الأبد"، وتابع: "أنا أشك في أننا سنعيد النظر في السياسة الأمريكية بشأن التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان".

وكان آبي قد توصل إلى اتفاق في عام 2013 مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لنقل القاعدة من أوكيناوا في وقت مبكر من عام 2022 إذا كان من الممكن بناء قاعدة في مكان بديل.

إلا أن ترامب يعتقد أنه يمكن استغلال الأرض التي تقام عليها القاعدة في التنمية، وأبلغ المقربين منه أن الثروة العقارية للمنطقة يمكن أن تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.