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محمد النجار.. تلميذ نور الشريف الذي أعاده «عوكل»

بدأ محمد النجار إخراج أول أعماله من خلال فيلم "زمن حاتم زهران"، وقد حقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا، كما حصل على جوائز عدة من مهرجانات فالنسيا والقاهرة وخريبكة
تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
محمد النجار
محمد النجار
خبر حزين تلقاه محبو المخرج الكبير محمد النجار، حيث فارق دنيانا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء تواجده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، ورافقته الدكتورة غادة جبارة إلى مستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، حيث دخل العناية المركزة، وقضى هناك فترة قبل خروجه.
وفي مداخلة هاتفية له لبرنامج "مانشيت" عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي جابر القرموطي، في أغسطس 2018، انتقد المخرج محمد النجار، تجاهله في أزمته المرضية، وقال: "خُذلت في رحلتي مع المرض، ولم يسأل عنى أحد أثناء فترة مرضي وخاصة من الوسط السينمائي، معاناتي مع المرض معنوية وليست مادية وثروتي في محافظة الفيوم
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وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج الكبير محمد النجار. حيث نشر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل آيات قرآنية، معلّقًا: "المخرج محمد النجار في ذمة الله". وكان المخرج محمد النجار قد نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وهو من مواليد 10 يوليو 1954م، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.
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مينا مسعود يتخطى 800 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات تخطت 813 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
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جورج كلوني مخرج وممثل في أول تعاون مع نتفليكس

يستعد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، لبطولة وإخراج فيلم مأخوذ عن رواية "Good Morning..Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج شبكة "نتفليكس - Netflix" في أول تعاون بينهما، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وتدور أحداث العمل بعد نهاية العالم حول عالم يدعى "أوجسطين" يعيش في القطب الشمالي وحيدًا، يحاول الاتصال برائد فضاء على متن مركبة فضائية تسعى للعودة إلى كوكب الأرض.
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محمد-النجار (2)

وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج الكبير محمد النجار. حيث نشر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل آيات قرآنية، معلّقًا: "المخرج محمد النجار في ذمة الله". وكان المخرج محمد النجار قد نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وهو من مواليد 10 يوليو 1954م، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.
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