محمد النجار.. تلميذ نور الشريف الذي أعاده «عوكل»

بدأ محمد النجار إخراج أول أعماله من خلال فيلم "زمن حاتم زهران"، وقد حقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا، كما حصل على جوائز عدة من مهرجانات فالنسيا والقاهرة وخريبكة

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

خبر حزين تلقاه محبو المخرج الكبير محمد النجار، حيث فارق دنيانا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء تواجده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، ورافقته الدكتورة غادة جبارة إلى مستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، حيث دخل العناية المركزة، وقضى هناك فترة قبل خروجه.

وفي مداخلة هاتفية له لبرنامج "مانشيت" عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي جابر القرموطي، في أغسطس 2018، انتقد المخرج محمد النجار، تجاهله في أزمته المرضية، وقال: "خُذلت في رحلتي مع المرض، ولم يسأل عنى أحد أثناء فترة مرضي وخاصة من الوسط السينمائي، معاناتي مع المرض معنوية وليست مادية وثروتي في محافظة الفيوم

وفي مداخلة هاتفية له لبرنامج "مانشيت" عبر فضائية "النهار" مع الإعلامي جابر القرموطي، في أغسطس 2018، انتقد المخرج محمد النجار، تجاهله في أزمته المرضية، وقال: "خُذلت في رحلتي مع المرض، ولم يسأل عنى أحد أثناء فترة مرضي وخاصة من الوسط السينمائي، معاناتي مع المرض معنوية وليست مادية وثروتي في محافظة الفيوم لا تجلعني أحتاج لأحد، لكن آلمني تجاهل الوسط الفني، واكتشفت أنهم بتوع مصلحتهم فقط، محنة مرضي كشفت غياب الإنسانية وسيادة لغة المصالح، والحمد لله حصلت المحنة وخرجنا منها، واكتشفت بعض الحقائق عن من حولك".

المخرج الكبير الراحل محمد النجار من مواليد 10 يوليو 1954، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979. بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج، وكمخرج منفذ في نحو52 فيلمًا مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار.

محمد النجار الذي قام بالتدريس بالعديد من المعاهد الفنية المصرية، تعاون في بداياته مع مخرجين أمثال، محمد راضي في أفلام منها: "العمر لحظة، الجحيم، أمهات في المنفى"، كذلك عمل مع عاطف الطيب في أفلام: "سواق الأتوبيس، الحب فوق هضبة الهرم، الزمار، ملف في الآداب"، كما عمل مع هشام أبو النصر في فيلم "قهوة المواردي"، ومع أفاضل صالح في فيلم "البرنس"، ومع بشير الديك في فيلم "الطوفان".

في عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف وبوسي وصلاح السعدني، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا، كما حصل الفيلم على جوائز عدة من مهرجانات فالنسيا والقاهرة وخريبكة، لتكون بدايته لافتة ويضع قدمه في الوسط السينمائي كمخرج محترف، فيقول عن تلك الفترة: «تعلمت الكثير من نور الشريف، الذي قدمني للشاشة الكبيرة.. هو أستاذي وصديقي».

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سرعان ما أصبح محمد النجار أحد المخرجين الكبار من خلال إخراجه للعديد من الأفلام الناجحة جماهيريا ونقديا وحصدت جوائز، ومنها: "الصرخة، الهجامة، والذّل"، ثم توقف مضطرًا أمام صعوبة الإنتاج، واستمر التوقف لمدة 10 سنوات.

عاد من جديد مع بداية الألفية، من خلال بوابة النجوم الشباب، وقدّم أعمالا تحقق إيرادات عالية، ومنها: "صعيدي رايح جاي، رحلة حب، عوكل، علي سبايسي، وصباحو كدب".

وعن هذا التحور قال لـ"الحياة اللندنية" عام 2005: "أنا بقيت عشر سنوات بعيدًا من السينما فلم ينفعني أحد ولم ينصلح حال السينما، أقدم الآن سينما لها شكل معين سموه ما تشاؤون لا يهم، أفلام زمان أخذت جوائز من مهرجانات عالمية وأنا سعدت جدًا بهذا النجاح، أما أفلام الآن فإنها جميعها بفضل الله تحقق أعلى إيرادات مهما كانت هوية أبطالها".

وعن فيلمه "عوكل"، قال محمد النجار: "الفيلم به رسالة مهمة، أن نجاح الإنسان ممكن أن يتحقق لو تغيرت الظروف المحيطة، لقد شاهدنا عوكل سمكريا لا يريد صاحب الورشة أن يعطيه حقه ولا يريد له أن يتطور، فسافر ونجح، وهناك كثر في الحقيقة مثله كالذي اخترع الفرامل الثانية في السيارات وكان مصريا لم يلتفت أحد إليه فذهب باختراعه إلى شركة سويدية نفذته.. أنا شخصيا أحب الكوميديا وأقدمها في شكل هادف وأفضل ذلك على أن أقدم فيلما يحزنك، لكن هناك كوميديا غير هادفة ولأسماء كبيرة سقطت، أنا ليس لي شأن بها".

اتجه أيضًا إلى الدراما التليفزيونية وأخرج مجموعة من المسلسلات التليفزيونية الناجحة مع كبار النجوم أمثال يحيى الفخراني، محمود مرسي، يسرا، مصطفى قمر، وأحمد عز، ومن أهم هذه الأعمال: "الظلال، الفدان الأخير، حكايات مجنونة، أزمة الدرملي، لما التعلب فات، لقاء على الهواء، العائد، والأدهم".

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ومنذ مسلسل "منتهى العشق" للفنان مصطفى قمر، ابتعد محمد النجار عن الساحة، وكشف سبب ذلك في حوار صحفي بنهاية عام 2014، قائلا: "جميع الأفلام التي تُعرض عليّ مليئة بالشذوذ والجنس والدم، وهي النوعية التي أرفض تقديمها تماما"، وأضاف ساخرا: "ركنة الخزانة ولا جوازة الندامة".

آخر أعماله كان مسلسل "الدخول في الممنوع"، بطولة أحمد فلوكس وبشرى وإيمان العاصي، وتعرض العمل لعدة أزمات إنتاجية تسببت في توقفه بعد أقل من شهر من انطلاق تصوير العمل، واستمرت الأزمات الإنتاجية طوال فترة التصوير والذي بدأ بعام 2014 وانتهى بعام 2016، وعُرض المسلسل في 2017.

محمد النجار الذي كان يرى أن أهم مخرجي السينما من وجهة نظره هم: ديفيد لين وكوبولا وعز الدين ذو الفقار وصلاح أبو سيف وفطين عبدالوهاب وكمال الشيخ؛ حصل هو الآخر على جوائز من العديد من الجمعيات السينمائية المصرية والعربية، وكذلك من مهرجان القاهرة الدولي ومهرجان التليفزيون العربي الدولي.