ماذا يعني توقيع مصر «اتفاق غير مالي» مع صندوق النقد؟

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري، والذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وتحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار

تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

صندوق النقد الدولي

تعتزم الحكومة إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر. وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلمها نهاية يونيو الحالي.

وساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016– 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017– 2018، وتراجع معدل البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتراجع عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى