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ماذا يعني توقيع مصر «اتفاق غير مالي» مع صندوق النقد؟

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري، والذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وتحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار
تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
تعتزم الحكومة إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر. وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلمها نهاية يونيو الحالي.
وساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016– 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017– 2018، وتراجع معدل البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتراجع عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى
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البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة أداءها الباهت خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.6 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13831.23 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 598.14 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1523.12 نقطة. وبلغت أحجام التداول 862.91 مليون جنيه، بالتداول على 128.67 ألف سهم عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية منفذة.
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تفاصيل الحصول على قرض دراسي من البنوك بفائدة 11%

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6 أشهر على نهاية العام.. هل تنخفض أسعار سيارات 2019؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل إلى 18.5%، فهل تنخفض أسعار موديلات العام الحالي 2019 تزامنًا مع طرح موديلات 2020؟
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باستثمار 25 مليون جنيه «راية» تفتتح مركز بيانات جديد

افتتحت اليوم شركة راية لخدمات مراكز البيانات إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الثانية من مركز بياناتها بمدينة السادس من أكتوبر، وتعقيبًا على هذا الافتتاح أعرب مدحت خليل عن أهمية التحول الرقمي والشمول المالي في أعمال مجموعة شركات راية القابضة تماشيًا مع استراتيجية الدولة وأهدافها الوطنية وأكد التزام راية القابضة كشركة مصرية في المساهمة في إثراء الخبرات الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن استراتيجية الشركة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات في خططها نحو التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه الصناعة من خدمات ومنتجات.
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مصر للطيران تتسلم طائرتي أحلام.. يونيو المقبل

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرتين من طراز (Boeing Dreamliner 787-9) خلال، شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز، ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك. وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كيلومتر دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99% على مستوى العالم.
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أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

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قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
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والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
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