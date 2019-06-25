ماذا يعني توقيع مصر «اتفاق غير مالي» مع صندوق النقد؟

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري، والذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وتحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار
تعتزم الحكومة إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر.
وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلمها نهاية يونيو الحالي.
وساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016– 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017– 2018، وتراجع معدل البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتراجع عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى
وساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016– 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017– 2018، وتراجع معدل البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتراجع عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.
ومن المتوقع أن ينخفض إجمالى الدين العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى 2018– 2019، وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر، من 17 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 44.2 مليار دولار في مايو 2019.
وقال وزير المالية محمد معيط، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج الأمريكي إن هذه الخطوة يمكنها مساعدة البلاد في أن تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وقفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنسبة 50% منذ يناير وحتى الآن لتبلغ 18.7 مليار دولار.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يمكن أن يستمر لمدة عامين وسوف يدعم رؤية مصر للفترة المقبلة في تحسين النمو والإصلاحات الهيكلية.
ما الاتفاقيات المتوقع إبرامها بين مصر وصندوق النقد الدولي؟
قد تتمثل مشاركة الصندوق لمصر في شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة" أو "اتفاق للاستعداد الائتماني"، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.
اتفاقية خط الوقاية والسيولة:
استحدث صندوق النقد الدولي "خط الوقاية والسيولة" في عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية اقتصاد مصر من الصدمات الخارجية، كما سيدعم سياسة الحكومة لتخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
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التسهيل الائتماني الممدد
هو أداة الصندوق الأساسية لتقديم الدعم متوسط الأجل للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية لفترة مطولة
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد صرح في وقت سابق بأن مصر لم تعد بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي "بامتياز".
وأضاف أن الحكومة تبحث مع صندوق النقد أشكالا جديدة للتعاون بعد برنامج الإصلاح.
السندات الدولية وسيلة تمويل بديلة للاقتراض من الصندوق
وتهدف وزارة المالية إلى إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.
وقد تتضمن هذه السندات، سندات خضراء وصكوكا إسلامية، كما سيتم طرحها بالعملات الصينية واليابانية.
والسندات الخضراء، هي وسيلة لجمع المال لصالح المشروعات الصديقة بالبيئة ويمكن أن تجمع ما بين 250 إلى 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن نفس القيمة يمكن أن يتم جمعها من خلال سندات الساموري والبندا.
وأضاف الوزير أن مصر اضطرت للاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتكون 95% من قروضها المحلية في السنة المالية الماضية، لكننا نسعى إلى تمديد فترة استحقاق الديون مع انخفاض أسعار الفائدة.
وارتفعت حصة السندات في الدين المحلي لمصر إلى 30% في السنة المالية الحالية من 5% في العام الماضي، وفقًا للوزير.
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