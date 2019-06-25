رياضة

كاف يرفض استبدال مهاجم الكاميرون المصاب في القلب

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي (كاف) رفض استبدال جويل تاجوي، مهاجم الأسود، الذي ثبتت إصابته بخلل في الشريان التاجي للقلب، وتم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بعدما أرسل المنتخب الكاميروني التقرير الطبي لـ"كاف" من أجل استبدال جويل، خاصة أن مشاركته قد تؤدي إلى الوفاة، لكن كاف تمسك باللائحة الخاصة بالبطولة التي تمنع الاستبدال بعد انطلاق النهائيات.
وكان الاتحاد الكاميروني قد ذكر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استبعاد المهاجم من القائمة جاء لأسباب صحية خوفا على حياته، وأفاد الاتحاد في تغريدة عبر الحساب الرسمي على «تويتر»: «رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب الاتحاد الكاميروني المقدم أمس والمتعلق باستبدال جويل تاجوي عقب مغادرته
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على-معلول (3)

مدرب تونس السابق لعلي معلول: «سبت فراغ كبير»

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، مضيفا في تصريحات لبرنامج «نجوم إفريقيا» على إذاعة نجوم «إف إم» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «معلول عندما يكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لأنه يتمتع بخبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي» موضحًا: «علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما»، ويرى مدرب تونس السابق أن "معلول" يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.
منتخب-بوروندي‎ (2)

مدرب بوروندي: نأمل في تحقيق الفوز أمام مدغشقر للتأهل

يأمل أوليفيه نجيكو، المدير الفني لمنتخب بوروندي، في تحقيق الفوز أمام مدغشقر، يوم الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، وقال مدرب بوروندي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "نأمل في تحقيق الفوز لأنه سيضع أمام الفريق فرصة للتأهل، ونضع هدفا واحدا هو تحقيق الفوز والتركيز على تقديم مستوى جيد، كما حدث في المباراة الافتتاحية، ورغم الخسارة أمام نيجيريا لكننا اكتسبنا الثقة، ولدينا الآمال في التأهل في حال تحقيق الفوز بالمباراتين المقبلتين، ونحن جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام مدغشقر، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".
رمضان-صبحى (5)

نادر شوقي: رمضان صبحي سيرحل اليوم عن الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.
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منتخب-الكاميرون‎

«كاف» يعلن عن حكام مباراتي مجموعة الإسماعيلية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن حكام مباراتي كأس الأمم الإفريقية 2019، غدا الثلاثاء، بين الكاميرون مع غينيا بيساو إلى الحكم المغربى نور الدين الجعفرى فى إطار منافسات الدور الأول بالمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتي تقام على استاد الإسماعيلية، حيث تم اختيار الحكم التونسي يوسف السرايري لإدارة لقاء غانا مع بنين ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم كلا من غانا وغينيا بيساو وبنين والكاميرون.
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

كاف يوافق على مد القيد الإفريقي للأندية المصرية

أكد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وافق رسميًا على مد فترة القيد للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل (2019-2020)، وأشار أبوريدة في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه نجح في إقناع الكاف بفتح القيد لمصر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بدلًا من يوم 21 بنفس الشهر، دون دفع غرامات مالية، كما أوضح رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي سيسمح للأندية المصرية بإشراك لاعبيها في الأدوار الأولى من البطولات الإفريقية.
قرار-الكاف

الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
منتخب-أفغانستان‎

بسبب الاغتصاب.. إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني السابق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم السبت إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد أفغانستان السابق، مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر سواء محليًّا أو دوليًّا، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم، كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار)، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وتم إخطار جميع الجهات المختصة باللعبة بهذا القرار من قبل الاتحاد.
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