كاف يرفض استبدال مهاجم الكاميرون المصاب في القلب

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

منتخب الكاميرون

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي (كاف) رفض استبدال جويل تاجوي، مهاجم الأسود، الذي ثبتت إصابته بخلل في الشريان التاجي للقلب، وتم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بعدما أرسل المنتخب الكاميروني التقرير الطبي لـ"كاف" من أجل استبدال جويل، خاصة أن مشاركته قد تؤدي إلى الوفاة، لكن كاف تمسك باللائحة الخاصة بالبطولة التي تمنع الاستبدال بعد انطلاق النهائيات.

وكان الاتحاد الكاميروني قد ذكر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استبعاد المهاجم من القائمة جاء لأسباب صحية خوفا على حياته، وأفاد الاتحاد في تغريدة عبر الحساب الرسمي على «تويتر»: «رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب الاتحاد الكاميروني المقدم أمس والمتعلق باستبدال جويل تاجوي عقب مغادرته

وكان الاتحاد الكاميروني قد ذكر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استبعاد المهاجم من القائمة جاء لأسباب صحية خوفا على حياته، وأفاد الاتحاد في تغريدة عبر الحساب الرسمي على «تويتر»: «رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب الاتحاد الكاميروني المقدم أمس والمتعلق باستبدال جويل تاجوي عقب مغادرته الفريق لأسباب صحية».



كما نشر الاتحاد الكاميروني مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي بموقع «تويتر» للاعب يؤكد فيه شعوره بالحزن الشديد بعد علمه بالتقرير الطبي والمرض الذي تعرض له، وأوضح: «كنت أتمنى مساعدة منتخب بلادي في أمم إفريقيا، شكرًا لكل ردود الفعل الداعمة».



ويفتتح منتخب الكاميرون حامل اللقب، مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة غينيا بيساو، والمقرر لها في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالمجموعة السادسة.