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تغيير أسماء مستشفيات «التأمين الصحي» في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة، بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تنطلق تجريبيا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهرين. وأشار الغضبان، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أنه سيتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام ليصبح مستشفى "الحياة بورفؤاد"، ومستشفى بورسعيد العام يطلق عليه اسم مستشفى "السلام بورسعيد"، ومستشفى النصر للأطفال يصبح اسمه مستشفى "أطفال النصر التخصصي".
وقال محافظ بورسعيد إن هناك 8 مستشفيات و20 وحدة صحية ستكون جاهزة للعمل بعد الانتهاء من تطويرها بدايةً من أول يوليو المقبل. وأكد المحافظ أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستكون للمواطن الغني والفقير على حد سواء، لافتا إلى أن هناك خبراء يابانيين موجودين منذ أسبوعين في بورسعيد للتدريب والإشراف على المستشفيات،
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ضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية استولى على 25 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط العديد من القضايا في إطار الحرص على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة. شمل جانب من جهود الرقابة الإدارية الكشف عن انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك الكبرى والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه، إذ شُكلت مجاميع عديدة من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وأسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة.
رؤساء-الكنائس البابا تواضروس-والبطريرك ابراهيم-اسحق والدكتور-القس-اندريه زكى

«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
لحوم الأضاحي تجذب المسلمين عقب صلاة عيد الأضحى-5

الأوقاف: 10 ملايين حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن أن هناك إقبالا كبيرا على شراء صكوك الأضاحي من قبَل قطاع عريض من المواطنين، وذلك فى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وداخل حسابات البنوك، مشددا على أنه من المتوقع أن تشهد نهاية هذا الأسبوع وصول إجمالي شراء صكوك الأضاحي إلى ما يزيد على عشرة ملايين جنيه. والصك عبارة عن توكيل وتفويض من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه وتوزيع الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وذلك بحسب ما أقرته الشريعة الإسلامية.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.
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سيدة

فى يومهن العالمي.. 5 أزمات تواجه الأرامل في مصر

تحاول منظمة الأمم المتحدة دائما العمل على القضايا التى تواجه الإنسانية، بل وتلجأ كثيرا إلى توثيق القضايا من خلال ربطها بيوم ثابت سنويا، وذلك بهدف لفت أنظار العالم إلى هذه القضايا، ومحاولة تحسين أوضاع أصحابها، ومن هذه القضايا قضية الأرامل حول العالم ومعاناتهن فى العديد من الدول، والتى حددت لهن الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام وذلك لما يعانيه الأرامل حول العالم من عنف وفقر شديد، ونبذ من المجتمع، ففى مصر يعانى الأرامل من بعض الأزمات، على رأسها الأزمات المادية، والصحية، وأزمة حضانة الأطفال.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

المجلس الأعلى للجامعات: بدء الدراسة 21 سبتمبر القادم

أقر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019 / 2020، على أن تكون بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى الخميس الموافق 23 يناير 2020. فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة 15 أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.
علاج-مرض-السكر

لأول مرة.. توفير أنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسية

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
وزيرة-الصحة-هالة-زايد- (1)

"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
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