تغيير أسماء مستشفيات «التأمين الصحي» في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة، بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تنطلق تجريبيا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهرين. وأشار الغضبان، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أنه سيتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام ليصبح مستشفى "الحياة بورفؤاد"، ومستشفى بورسعيد العام يطلق عليه اسم مستشفى "السلام بورسعيد"، ومستشفى النصر للأطفال يصبح اسمه مستشفى "أطفال النصر التخصصي".

وقال محافظ بورسعيد إن هناك 8 مستشفيات و20 وحدة صحية ستكون جاهزة للعمل بعد الانتهاء من تطويرها بدايةً من أول يوليو المقبل. وأكد المحافظ أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستكون للمواطن الغني والفقير على حد سواء، لافتا إلى أن هناك خبراء يابانيين موجودين منذ أسبوعين في بورسعيد للتدريب والإشراف على المستشفيات،