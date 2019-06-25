«دعم الشرعية»: القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
متحدث تحالف دعم الشرعية
?أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
وأضاف: المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال.وتابع: "اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعمليه
وأضاف: المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال.
وتابع: "اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعمليه الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال المتواجدين بالمنزل".
وأوضح "المالكي" أن العملية استمرت 10 دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات، مشيرا إلى أنه لم يصب أياً من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي اضرار جانبية بالمدنيين.
وأردف: "كما أسفرت العملية عن مصادرة "أسلحة وذخيرة وأجهزة لاب توب وكمبيوتر ومبالغ مالية بمختلف العملات وأجهزة الكترونية وأجهزة GPS وأجهزة اتصال، وغيرها.