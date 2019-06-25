باستثمار 25 مليون جنيه «راية» تفتتح مركز بيانات جديد

باستثمارات قاربت على 25 مليون جنيه وجاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة راية بقيادة مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

مراكز بيانات راية

افتتحت اليوم شركة راية لخدمات مراكز البيانات إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الثانية من مركز بياناتها بمدينة السادس من أكتوبر، وتعقيبًا على هذا الافتتاح أعرب مدحت خليل عن أهمية التحول الرقمي والشمول المالي في أعمال مجموعة شركات راية القابضة تماشيًا مع استراتيجية الدولة وأهدافها الوطنية وأكد التزام راية القابضة كشركة مصرية في المساهمة في إثراء الخبرات الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن استراتيجية الشركة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات في خططها نحو التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه الصناعة من خدمات ومنتجات.

كما أكد خليل، حرص الشركة على توفير فرص عمل للشباب المصري المدرب على أعلى مستوى احترافي في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للعمل على موارد دخل للعملة الصعبة من خلال خدمات للأسواق الخارجية وخاصة الخليج العربي وإفريقيا في هذا المجال. هشام عبد الرسول، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة