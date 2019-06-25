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باستثمار 25 مليون جنيه «راية» تفتتح مركز بيانات جديد

باستثمارات قاربت على 25 مليون جنيه وجاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة راية بقيادة مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة
تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
مراكز بيانات راية
مراكز بيانات راية
افتتحت اليوم شركة راية لخدمات مراكز البيانات إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الثانية من مركز بياناتها بمدينة السادس من أكتوبر، وتعقيبًا على هذا الافتتاح أعرب مدحت خليل عن أهمية التحول الرقمي والشمول المالي في أعمال مجموعة شركات راية القابضة تماشيًا مع استراتيجية الدولة وأهدافها الوطنية وأكد التزام راية القابضة كشركة مصرية في المساهمة في إثراء الخبرات الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن استراتيجية الشركة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات في خططها نحو التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه الصناعة من خدمات ومنتجات.
كما أكد خليل، حرص الشركة على توفير فرص عمل للشباب المصري المدرب على أعلى مستوى احترافي في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للعمل على موارد دخل للعملة الصعبة من خلال خدمات للأسواق الخارجية وخاصة الخليج العربي وإفريقيا في هذا المجال. هشام عبد الرسول، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة
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صندوق-النقد-الدولى

ماذا يعني توقيع مصر «اتفاق غير مالي» مع صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر. وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلمها نهاية يونيو الحالي.
بورصة (2)

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة أداءها الباهت خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.6 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13831.23 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 598.14 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1523.12 نقطة. وبلغت أحجام التداول 862.91 مليون جنيه، بالتداول على 128.67 ألف سهم عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية منفذة.
البنك-المركزى

تفاصيل الحصول على قرض دراسي من البنوك بفائدة 11%

يرغب الآباء والأمهات في تقديم خدمة تعليمية مميزة لأطفالهم، إلا أن ارتفاع أسعار مصروفات الدراسة بالمدارس، خاصة الدولية منها، قد يقف عائقا أمام تحقيق هذا الحلم، لذلك تتنافس البنوك على تقديم قروض تعليمية لسداد المصروفات الدراسية لموظفي القطاعين العام والخاص. وتختلف قيمة القرض من بنك لآخر، كما تتباين فترات السداد ومعدلات الفائدة على القروض. وتتراوح معدلات الفائدة بين 11% و20% متناقصة، وفترات سداد تبدأ من 12 شهرا وتصل إلى 12 سنة. وتتفاوت قيمة التمويل من بنك إلى آخر، ويقدم بنك الإسكندرية أعلى قيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه.
السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

6 أشهر على نهاية العام.. هل تنخفض أسعار سيارات 2019؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل إلى 18.5%، فهل تنخفض أسعار موديلات العام الحالي 2019 تزامنًا مع طرح موديلات 2020؟
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