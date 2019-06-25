باستثمار 25 مليون جنيه «راية» تفتتح مركز بيانات جديد
باستثمارات قاربت على 25 مليون جنيه وجاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة راية بقيادة مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة
تحرير:أحمد البرماوي
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
مراكز بيانات راية
افتتحت اليوم شركة راية لخدمات مراكز البيانات إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الثانية من مركز بياناتها بمدينة السادس من أكتوبر،
وتعقيبًا على هذا الافتتاح أعرب مدحت خليل عن أهمية التحول الرقمي والشمول المالي في أعمال مجموعة شركات راية القابضة تماشيًا مع استراتيجية الدولة وأهدافها الوطنية وأكد التزام راية القابضة كشركة مصرية في المساهمة في إثراء الخبرات الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن استراتيجية الشركة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات في خططها نحو التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه الصناعة من خدمات ومنتجات.
كما أكد خليل، حرص الشركة على توفير فرص عمل للشباب المصري المدرب على أعلى مستوى احترافي في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للعمل على موارد دخل للعملة الصعبة من خلال خدمات للأسواق الخارجية وخاصة الخليج العربي وإفريقيا في هذا المجال.
هشام عبد الرسول، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة
كما أكد خليل، حرص الشركة على توفير فرص عمل للشباب المصري المدرب على أعلى مستوى احترافي في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للعمل على موارد دخل للعملة الصعبة من خلال خدمات للأسواق الخارجية وخاصة الخليج العربي وإفريقيا في هذا المجال.
هشام عبد الرسول، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات أكد أن راية نجحت في بناء جسور من الثقة مع العملاء سواء داخل مصر أو خارجها وهو ما دفعها اليوم للإعلان عن توسعات المرحلة الثانية لمركز البيانات الجديد، حيث يعتمد المركز الجديد في طريقة عمله على المواصفات القياسية العالمية وبهدف تلبية الطلب المتزايد من العملاء لاستضافة البيانات، والاعتماد على خدمات تعهيد مراكز البيانات.
وحول الرؤية المستقبلية للشركة، أوضح أن راية لتكنولوجيا المعلومات تؤمن بأهمية حلول الحوسبة السحابية، تقنية إنترنت الأشياء IOT، والبيانات الضخمة BIG DATA وتحليل تلك البيانات كمصدر غنى للمعلومات التي تساند الشركات والهيئات في تطوير أعمالها وفتح أسواق جديدة وتقديم خدمات مستحدثة تناسب احتياجات المواطن في عصر الجيل الرابع للاتصالات.
كما أشار أيضا أن نجاح مصر في التحول لمركز إقليمي لصناعة معالجة البيانات الضخمة فرصة ذهبية يجب أن تتضافر جميع الجهود من الجهات المعنية من أجل تحقيقه، لما سيعود على الاقتصاد المصري من خلق فرص عمل جديدة، وتصدير خدمات مستحدثة للقارة الإفريقية ومنطقة الخليج العربي.
من جانبه، أكد المهندس محمد سعد، رئيس قطاع مراكز البيانات بشركة راية أن المرحلة الثانية من مركز راية داتا سنتر تضاف إلى السجل الحافل للشركة في مجال مراكز البيانات والتي تمتلك ثلاثة مراكز رئيسية للداتا سنتر، الأول في مدينة السادس من أكتوبر، والثاني بحي المعادي التكنولوجي، والثالث بالقاهرة الجديدة "مبنى راية أوفيسيز".
وعن نسب نمو أعمال الشركة عاما تلو الآخر في مجال مراكز البيانات أوضح سعد أن الشركة نجحت منذ عام 2016 في أن تحقق نسب نمو تجاوزت 50%، مشيرا إلى أن راية لخدمات مراكز البيانات تخدم قطاعات أعمال واسعة تزيد على 50 عميلا من كبريات الشركات العالمية والمحلية كما تستهدف خلال الفترة الحالية قطاعات جديدة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع التأمين علاوة على القطاعات القائمة في مجال الاتصالات والبترول والغاز.
وأشار سعد إلى أن مركز البيانات الجديد مقام على مساحة 425 مترا مربعا يقوم على تشغيله أطقم عمل مدربة على أعلى مستوى احترافي، وتابع قائلا إن راية لخدمات مراكز البيانات تقدم خدمات استضافة البيانات منذ عام 2012 وأصبحت اليوم من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تعد راية لخدمات مراكز البيانات أول شركة مصرية أطلقت خدمات الحوسبة السحابية لعملائها منذ عام 2017 وتقوم بتقديم خدمات الدعم الفني للعملاء بأكثر من وسيلة وبعدة لغات من بينها اللغة العربية، كما تساعد الشركة عملاءها في تقديم خدمات الاستشارات وخدمات المراقبة والجودة وأمن المعلومات وهو ما دفع الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات للحفاظ على ريادة السوق المصرية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية فائقة الكفاءة والسرعة بالاعتماد على تقنيات all-flash cloud.
كما أضاف سعد أن استثمارنا في هذا المجال يهدف إلى توسيع آفاق أعمالنا وتقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائنا سواء الحاليين أو الجدد، مشيرا إلى أن راية داتا سنتر تعمل على رصد ومواكبة أحدث التوجهات العالمية والإقليمية في نظم وخدمات مراكز البيانات، وحلول الحوسبة السحابية، وخدمات التعافي من الكوارث، وحفظ وإدارة البيانات الضخمة.