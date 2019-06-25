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«القومي للترجمة» يصدر آخر أعمال الراحل بشير السباعي

تحرير:كريم محجوب ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م
المترجم بشير السباعي
المترجم بشير السباعي
أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور المغيث، اليوم الثلاثاء، نسخة مترجمة من كتاب "الأزمات الشرقية.. المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1768- 1914" للمؤرخ الفرنسي هنري لورنس، والكتاب آخر من ترجمه بشير السباعي. تدور أحداث الكتاب في أوائل القرن الواحد والعشرين، إذ بدأت حالة هائلة من عدم الاستقرار تجتاح منطقة الشرق الأوسط، وكانت الشرارة في عام 2003 بغزو العراق، ثم وصلت إلى ذروتها منذ بداية عام 2011، بانطلاق ثورات الربيع العربي. هنرى لورنس له عدد كبير من الأعمال المؤرخة لحقب مهمة في التاريخ العربي والإسلامي.
وتعد موسوعة "مسألة فلسطين" الواقعة في عشرة أجزاء، من أبرز أعماله، بالإضافة إلى كتاب "الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر.. الاستشراق المتأسلم في فرنسا (1698- 1798)"، و"بونابرت والإسلام.. بونابرت والدولة اليهودية"، و"المشرق العربي في الزمن الأمريكي.. زمن حرب الخليج إلى حرب العراق" وكتاب "أوروبا والعالم
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جورج-أوريل

أيام بورما.. هكذا واجه «أورويل» الاستعمار البريطاني

في مثل هذا اليوم، 25 يونيو عام 1903، ولد جورج أورويل لعائلة بريطانية في مقاطعة "موتي هاري" في بنغال الهند، حيث كانت الهند تحت الاحتلال البريطاني، ومنها ذهب إلى إنجلترا ليقضي سنواته الدراسية الأولى، وهي الفترة التي كونت لديه شعور الكره نحو النظام الطبقي الحاكم بسبب الإحساس بعدم المساواة، حيث كان يعاني في المدرسة من تهكم واضطهاد زملائه لكونه من أسرة متواضعة، وتوطد هذا الشعور لديه حينما غادر ليعمل في صفوف البوليس البريطاني في الهند، وأيقن أنهم مستعمرون غير مرغوب فيهم على عكس ما يشاع، وأنهم ناهبون لثروات تلك البلاد.
بوكو حرام

«المختطفات».. كتاب يروي قصص أسيرات داعش في «نيجيريا»

ينظم معهد جوته الثقافي بالدقي، ندوة في السابعة من مساء الخميس المقبل، لمناقشة كتاب "المختطفات"، للصحفي الألماني فولفجانج باور، وهو ترجمة علا عادل. يحتوى الكتاب على حوارات مع عدد من الفتيات والنساء اللااتي استطعن الهروب من قبضة تنظيم "بوكو حرام"، الإرهابي بنيجيريا، بعد اختطافهن. ويتتبع "فولفجانج" في الكتاب حكايتهن ليقدم صورة عن قرب للمجتمع النيجيري وتعدده العرقي والديني والتحديات التي يواجهونها. والكتاب موثق بصور التقطها المصور الفوتوغرافي "أندى سبيرا" للفتيات اللاتي قمن بإدلاء شهاداتهن عما حدث لهن داخل معسكرات الاختطاف.
بروفة-حفل-افتتاح-كأس-الأمم‎ (4)

القومي للطفل يصدر كتابا وأغنية احتفالا بـ«كان 2019»

في إطار احتفالياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، أصدر المركز القومي للطفل كتابا خصص لهذه المناسبة يحمل عنوان "بطولة الأمم الإفريقية"، من إعداد إسلام الشامي، وفايزة فرج، كما أنتج أغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" من تأليف الشاعر أيمن حافظ، وألحان الموسيقار وائل عوض، وأقام المركز احتفاليته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأمين المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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