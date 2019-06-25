«القومي للترجمة» يصدر آخر أعمال الراحل بشير السباعي

تحرير:كريم محجوب ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م

المترجم بشير السباعي

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور المغيث، اليوم الثلاثاء، نسخة مترجمة من كتاب "الأزمات الشرقية.. المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1768- 1914" للمؤرخ الفرنسي هنري لورنس، والكتاب آخر من ترجمه بشير السباعي. تدور أحداث الكتاب في أوائل القرن الواحد والعشرين، إذ بدأت حالة هائلة من عدم الاستقرار تجتاح منطقة الشرق الأوسط، وكانت الشرارة في عام 2003 بغزو العراق، ثم وصلت إلى ذروتها منذ بداية عام 2011، بانطلاق ثورات الربيع العربي. هنرى لورنس له عدد كبير من الأعمال المؤرخة لحقب مهمة في التاريخ العربي والإسلامي.

وتعد موسوعة "مسألة فلسطين" الواقعة في عشرة أجزاء، من أبرز أعماله، بالإضافة إلى كتاب "الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر.. الاستشراق المتأسلم في فرنسا (1698- 1798)"، و"بونابرت والإسلام.. بونابرت والدولة اليهودية"، و"المشرق العربي في الزمن الأمريكي.. زمن حرب الخليج إلى حرب العراق" وكتاب "أوروبا والعالم