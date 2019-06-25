القبض على أبو أسامة المهاجر زعيم داعش باليمن

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

العقيد الركن تركي المالكي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر". بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وصرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على (أمير) تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وأوضح العقيد المالكي في بيان أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال.وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد