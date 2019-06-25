سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

القبض على أبو أسامة المهاجر زعيم داعش باليمن

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
العقيد الركن تركي المالكي
العقيد الركن تركي المالكي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر". بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وصرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على (أمير) تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
وأوضح العقيد المالكي في بيان أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال.وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد
اقرأ المزيد
تركى-المالكى (2)

«دعم الشرعية»: القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن

?أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
المتظاهرين-في-السودان

الوساطة التحكيمية| مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية

وصلت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية، التي تمتد لثلاث سنوات، نحو الديمقراطية بعد عزل الرئيس عمر البشير. وفي ظل الانقسام الذي يشهده السودان حول المبادرة الإثيوبية المطروحة، نجد أن رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، يتجه إلى تبني مبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية الحالية، بعد أن اعتبر "المبادرة الإثيوبية" غير مؤثرة على الساحة السودانية.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

صحيفة سودانية: بث محاكمة البشير على الهواء

قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سوف يتم بثها على الهواء مباشرة، إذ سيحاكم عىل كافة الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، ومن أبرز هذه التهم "الإبادة الجماعية في إقليم دارفور"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، نقلا عن صحيفة "الانتباهة" السودانية. وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفرية أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أنه لن يتم السماح بمحاكمة أي مواطن سوداني خارج حدود الدولة، مؤكدا أن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.
نتنياهو-وكوشنر-وترامب

مؤتمر المنامة.. بين حلول السلام ومقايضة الفلسطينيين

أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وهو مؤتمر المنامة الذي دعت له واشنطن. واشنطن ستعلن خلال هذا المؤتمر الشق الاقتصادي من خطة سلام التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي رفضها الفلسطينيون الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.
اقرأ المزيد من الأخبار
تركى-المالكى (2)

«دعم الشرعية»: القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن

?أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
مطار ابها (1)

بينهم مصريان.. قتيل و21 جريحًا حصيلة هجوم مطار أبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة". وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية.
مطار ابها (2)

مقتل وإصابة 8.. تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أعلن التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بهجوم إرهابي، الأحد؛ ما أسفر عن مقتل شخص سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (21:10) مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين. وأوضح المالكي أن "الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org