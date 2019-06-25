رياضة

كيتا يشيد بمحمد صلاح: يعاملني مثل شقيقه الأصغر

تحرير:أحمد ثروت ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
نابى كيتا وصلاح
نابى كيتا وصلاح
تحدث الغيني نابي كيتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن علاقته الجيدة مع زميله محمد صلاح نجم الفريق، ولاعب منتخب مصر الأول، وقال كيتا فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال تواجده مع فريقه ببطولة أمم إفريقيا: «مو صلاح له دور كبير مع فريق الريدز خلال الآونة الأخيرة، وله تأثير كبير في المباريات التي يتواجد بها، فهو دائمًا يقوم بنصيحتي داخل وخارج ملعب المباراة، ويعمل بكل جدية خلال حصص التدريبات مع الفريق، ولديه الكثير لمساعدة الغير».
وأضاف: «صلاح يعاملني مثل أخيه الصغير، ويقوم كثيرًا بدعوتي للانضمام له والتدريب معه في صالة الألعاب الرياضية خلال تدريبات فريق الريدز». وتابع: «هو دائمًا قدوتي في الملعب وخارج الملعب، وفخر لقارة إفريقيا بأكملها، ونتعلم منه الكثير». ويتواجد اللاعب نابي كيتا مع منتخب بلاده غينيا،
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رمضان-صبحى (4)

بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
الكاميرون‎

كاف يرفض استبدال مهاجم الكاميرون المصاب في القلب

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي (كاف) رفض استبدال جويل تاجوي، مهاجم الأسود، الذي ثبتت إصابته بخلل في الشريان التاجي للقلب، وتم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بعدما أرسل المنتخب الكاميروني التقرير الطبي لـ"كاف" من أجل استبدال جويل، خاصة أن مشاركته قد تؤدي إلى الوفاة، لكن كاف تمسك باللائحة الخاصة بالبطولة التي تمنع الاستبدال بعد انطلاق النهائيات.
على-معلول (3)

مدرب تونس السابق لعلي معلول: «سبت فراغ كبير»

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، مضيفا في تصريحات لبرنامج «نجوم إفريقيا» على إذاعة نجوم «إف إم» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «معلول عندما يكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لأنه يتمتع بخبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي» موضحًا: «علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما»، ويرى مدرب تونس السابق أن "معلول" يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.
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لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
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سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
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مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
منتخب-زيمبابوى

منافس مصر.. زيمبابوي تتعادل مع تنزانيا

تعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا، حيث نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق موتيزاوا، قبل أن يتعادل تايفا لمنتخب تنزانيا في الشوط الثاني من المباراة.
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