كيتا يشيد بمحمد صلاح: يعاملني مثل شقيقه الأصغر

تحرير:أحمد ثروت ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

نابى كيتا وصلاح

تحدث الغيني نابي كيتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن علاقته الجيدة مع زميله محمد صلاح نجم الفريق، ولاعب منتخب مصر الأول، وقال كيتا فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال تواجده مع فريقه ببطولة أمم إفريقيا: «مو صلاح له دور كبير مع فريق الريدز خلال الآونة الأخيرة، وله تأثير كبير في المباريات التي يتواجد بها، فهو دائمًا يقوم بنصيحتي داخل وخارج ملعب المباراة، ويعمل بكل جدية خلال حصص التدريبات مع الفريق، ولديه الكثير لمساعدة الغير».

وأضاف: «صلاح يعاملني مثل أخيه الصغير، ويقوم كثيرًا بدعوتي للانضمام له والتدريب معه في صالة الألعاب الرياضية خلال تدريبات فريق الريدز». وتابع: «هو دائمًا قدوتي في الملعب وخارج الملعب، وفخر لقارة إفريقيا بأكملها، ونتعلم منه الكثير». ويتواجد اللاعب نابي كيتا مع منتخب بلاده غينيا،