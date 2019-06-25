الحوار المؤجل من البساتين إلى أرض اللواء!

الناس في الأحياء الشعبية عموما تحسبهم للوهلة الأولى غير منخرطين في الشأن العام، وعندما تبدأ بالحديث معهم تكتشف قدرا مميزا من الثقافة والوعي والقدرة على اقتراح حلول للمشكلات ورسم السياسات ربما لا تتوفر في بعض المسؤولين في الدولة، الناس في الأحياء الشعبية لديهم تصورات للمستقبل وآمال عظيمة، ينقصهم المعلومات وتمكينهم من المشاركة في عملية تخطيط محلي لمناطقهم.
لا أتخيل مثلا أن تناقش الموازنة العامة للدولة بمعزل عن الناس، والنقاش هنا يفيد الدولة ويفيد المواطن، ويجعل المسؤولية مشتركة، ولا شك أن المجهود الحكومي تجاه إتاحة المعلومات للمواطنين محدود جدا، في المقابل كنت أتخيل أن يمارس نواب البرلمان دورهم في مشاركة المواطنين بفتح نقاش مع أهالينا في كل منطقة حول الموازنة وبنودها وحجم الدين وتمويل التعليم والصحة وكافة الخدمات في كل منطقة، الناس في البساتين مثلا يريدون أن يعرفوا حجم مساهمتهم في الاقتصاد وفي الناتج المحلي الإجمالي، حجم مساهمتهم في الضرائب والرسوم التي تحصلها الدولة، وكيف توزع المخصصات على المحافظات؟ وحجم الإنفاق على الخدمات التي تقدم لهم، وهل الـ6 ملايين جنيه المخصصة لميزانية الحي نسبة مقبولة مقارنة بما يساهم به الحي في الاقتصاد؟ كيف تنفق تلك النسبة؟ وهل تلبي احتياجات الناس؟
ربما لو أشركنا الناس وأتيحت لهم المعلومات، استطاعوا أن يقترحوا حلولا تساهم في عملية تنمية فعلية، فهم أدرى بشئونهم، وأكثر قدرة على التخطيط لمناطقهم وتحديد أولويات احتياجاتهم، ربما اختاروا أن يكون في حي البساتين أول مدرسة في مصر لتعليم فن النحت، أو قرروا استغلال المساحات التي تحازي الطريق الدائري في زراعة غابات شجرية تحد من خفة التلوث بدلا من الكتل الخرسانية التي باتت تحاصرهم من جميع الاتجاهات، أو أنشؤوا شركة مساهمة لجمع القمامة وتدويرها، أو أو أو.
كلها حلول ستأتي إذا أوجدنا حالة الحوار الفعال، ووفرنا مناخا مشجعا للمؤسسات الوسيطة، وآمنا أن المجتمعات هي التي تبتكر وتنتج وتقود قاطرة التنمية وليس الحكومات، وعلى الدولة هنا أن تستمع لهم وتعيد تقييم خططها وإنفاقها.