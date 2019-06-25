البشير في السجن.. يأكل «دليفري» ويشتكي من البعوض

تحرير:وكالات ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

البشير

بعد أن سقط نظامه في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في شهر ديسمبر 2019، ويقبع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلف القضبان في سجن "كوبر" شديد الحراسة. إلا أن حياة الرئيس المخلوع خلف الجدران، تختلف عن غيره من المساجين الموجودين في السجن شديد الحراسة، حيث أكدت مصادر موثوقة أن البشير يتناول وجباته من خارج السجن، ويتم جلبها له "مغلفة" مع كميات من عصير الفاكهة. وأضافت المصادر لصحيفة "التيار" السودانية أن سلطات السجن بدأت في رش مبيدات البعوض داخل ساحات السجن، السبت الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء على خلفية شكوى البشير من انتشار البعوض داخل السجن أثناء ترحيله إلى نيابة مكافحة الفساد الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أن دورات المياه في السجن تشهد عمليات صيانة عامة، وتم تركيب "مقاعد أفرنجية" بحسب الصحيفة السودانية. وتابعت أنه تم معالجة طفح مياه الصرف الصحي التي