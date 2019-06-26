8 مشروبات مهمة لتنظيف الكلى من السموم

يعد عرق السوس من النباتات المدرة للبول، التي تساعد في تطهير الكلى وتنظيف الكبد، كما يعمل على إزالة السموم الضارة والبكتيريا من الجسم، يحافظ على توازن درجة حموضة البول.

تحرير:مي فؤاد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الكلى

تعتبر الكلى من أجهزة الجسم التي تستطيع تنظيف نفسها من السموم، الأمر الذي ينعكس على أداء الجهاز البولي والمثانة، ويحافظ على توازن ضغط الدم، لكن لدعم هذه الوظيفة ينبغي عليك استهلاك السوائل الكافية، التي تشمل الفواكه والخضروات والماء وبعض الأعشاب. تعد التهابات الكلى من الأمراض الخطيرة جدًا. يسبب سرطان الكلى حوالي 14 ألف حالة وفاة سنويًا مع تشخيص 64 ألف حالة جديدة كل عام. ساعد في الحفاظ على عمل الكليتين بسعادة وصحة من خلال الاستمتاع بهذه المشروبات.

جذر الهندباء من المعروف أن طعم الهندباء مزعج، لكن هل تعلم أنه مصدر غذائي صحي. تعد جذر الهندباء صالحة للأكل وجيدة بشكل خاص لصحة الكلى. يعتبر شاي الهندباء مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و B-C و C و D والحديد والبوتاسيوم والزنك. كما انه مدر للبول، ويحل محل البوتاسيوم المفقود في البول. تستخدم الهندباء في الأدوية