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8 مشروبات مهمة لتنظيف الكلى من السموم

يعد عرق السوس من النباتات المدرة للبول، التي تساعد في تطهير الكلى وتنظيف الكبد، كما يعمل على إزالة السموم الضارة والبكتيريا من الجسم، يحافظ على توازن درجة حموضة البول.
تحرير:مي فؤاد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الكلى
الكلى
تعتبر الكلى من أجهزة الجسم التي تستطيع تنظيف نفسها من السموم، الأمر الذي ينعكس على أداء الجهاز البولي والمثانة، ويحافظ على توازن ضغط الدم، لكن لدعم هذه الوظيفة ينبغي عليك استهلاك السوائل الكافية، التي تشمل الفواكه والخضروات والماء وبعض الأعشاب. تعد التهابات الكلى من الأمراض الخطيرة جدًا. يسبب سرطان الكلى حوالي 14 ألف حالة وفاة سنويًا مع تشخيص 64 ألف حالة جديدة كل عام. ساعد في الحفاظ على عمل الكليتين بسعادة وصحة من خلال الاستمتاع بهذه المشروبات.
جذر الهندباء من المعروف أن طعم الهندباء مزعج، لكن هل تعلم أنه مصدر غذائي صحي. تعد جذر الهندباء صالحة للأكل وجيدة بشكل خاص لصحة الكلى. يعتبر شاي الهندباء مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و B-C و C و D والحديد والبوتاسيوم والزنك. كما انه مدر للبول، ويحل محل البوتاسيوم المفقود في البول. تستخدم الهندباء في الأدوية
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علاج -الصداع

تخلصي من صداع الدورة الشهرية.. عصير الموز يخفف الألم

على الرغم من أن الدورة الشهرية من الأشياء التي تحدث بشكل طبيعي للمرأة فإنها قد تتسبب في كثير من الآلام، إضافة إلى آلام الظهر والانتفاخ، وقد تصل في بعض الأحيان إلى نزيف، وقد تظهر عليك بعض الأعراض الأخرى مثل الصداع، وقد يكون الصداع مصاحبًا للدورة الشهرية في كثير من الأحيان، ولكن لمَ؟! بالفعل يعاني كثير من النساء من الشعور بالصداع النصفي ولا يعرفن السبب، لذا يجب استخدام بعض من الوصفات العلاجية المنزلية مثل تناول الشاي الأخضر والينسون والنعناع، للتخفيف من حدة الآلام وذلك نقلًا عن "health24".
علاج-مرض-السكر

سيطر على مستوى السكر في الدم بهذه الطرق

النوع الثاني من داء السكري، المعروف بالسكري البادئ في البالغين أو السكري غير المعتمد على الأنسولين، هو حالة مرضية مزمنة تؤثر على الطريقة التي يستقبل بها الجسم السكر (الجلوكوز)، وهو مصدر الطاقة المهم لجسمك. عند الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، يقاوم جسمك تأثير الأنسولين، وهو هرمون ينظم حركة السكر في الخلايا، أو لا ينتج ما يكفي من الأنسولين للحفاظ على مستوى الجلوكوز العادي. يؤثر النوع الثاني من داء السكري، وهو النوع الأكثر شيوعًا لدى البالغين، بشكل متزايد على الأطفال كلما زادت السمنة في مرحلة الطفولة.
أمراض-من-حمام-السباحة

الإسهال.. مياه حمامات السباحة ليست آمنة لطفلك

عندما يأتي وقت الصيف، تبدأ الأسر في وضع جدول من أجل تنظيم الإجازة بشكل ممتع للأطفال، وبعد ذلك تبدأ بالتفكير في اختيار مكان مناسب، وتحضير الملابس اللازمة، ولكن في شيء هام لا يضعه الكثير في اعتبارهم وهو صحة الأطفال، على سبيل المثال، حمامات السباحة التي تعتبر أكثر أمانًا من البحر ليست آمنة كليًا، هل تعلم عدد الأشخاص الذين يقضون وقتًا في حمام السباحة؟ هل تعلم شيئًا عن حالتهم الصحية والأمراض التي يحملونها؟ من المؤكد لا، لذا عليك أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على صحة أطفالك، وذلك نقلًا عن "www.rd.com".
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البصل-و الثوم

دراسة: الثوم والكركم لم يعودا فعالين لتساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وقد تتراوح الأسباب بين سوء التغذية ومشكلات متعلقة بفروة الرأس، إضافة إلى ضعف في بصيلات الشعر، ودائما يتم البحث عن الوصفات العلاجية المنزلية للحصول على نتيجة سريعة؛ فعلى سبيل المثال كان يُعتقد أن الثوم متعدد الفوائد بالنسبة للشعر، ويعزز من النمو، كما أنه يعمل على منع تساقط الشعر، والروزماري أيضا يحتل مكانة كبيرة في ما يتعلق بتقديم فوائد علاجية للشعر، ولكن جاءت أبحاث جديدة تنفي فوائدهما، وذلك نقلا عن "daily mail".
نزلات البرد

برد الصيف مزعج.. احمِ نفسك بهذه العلاجات المنزلية

تصاب بنزلات برد خلال الصيف؟.. قد يكون الأمر غريبا بالنسبة لك، ولكن في الحقيقة التغيرات الملحوظة في الطقس قادرة على التسبب بالأنفلونزا ونزلات البرد المختلفة، من هنا يصبح لعنة لك، فور إصابتك بنزلات البرد ستكون في حاجة إلى العلاج فورا، بالإضافة إلى الامتناع عن تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة. وعلى عكس نزلات البرد الشتوية التي يسببها فيروس الأنف، غالبًا ما تكون نزلات البرد في الصيف ناتجة عن مجموعة أخرى من الفيروسات تعرف باسم الفيروسات المعوية، وتنتشر العدوى عندما تتلامس مع شخص مصاب أو جسم مصاب.
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