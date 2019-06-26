8 مشروبات مهمة لتنظيف الكلى من السموم

يعد عرق السوس من النباتات المدرة للبول، التي تساعد في تطهير الكلى وتنظيف الكبد، كما يعمل على إزالة السموم الضارة والبكتيريا من الجسم، يحافظ على توازن درجة حموضة البول.
تعتبر الكلى من أجهزة الجسم التي تستطيع تنظيف نفسها من السموم، الأمر الذي ينعكس على أداء الجهاز البولي والمثانة، ويحافظ على توازن ضغط الدم، لكن لدعم هذه الوظيفة ينبغي عليك استهلاك السوائل الكافية، التي تشمل الفواكه والخضروات والماء وبعض الأعشاب.
تعد التهابات الكلى من الأمراض الخطيرة جدًا. يسبب سرطان الكلى حوالي 14 ألف حالة وفاة سنويًا مع تشخيص 64 ألف حالة جديدة كل عام.
ساعد في الحفاظ على عمل الكليتين بسعادة وصحة من خلال الاستمتاع بهذه المشروبات.
جذر الهندباء
من المعروف أن طعم الهندباء مزعج، لكن هل تعلم أنه مصدر غذائي صحي. تعد جذر الهندباء صالحة للأكل وجيدة بشكل خاص لصحة الكلى.
يعتبر شاي الهندباء مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و B-C و C و D والحديد والبوتاسيوم والزنك. كما انه مدر للبول، ويحل محل البوتاسيوم المفقود في البول. تستخدم الهندباء في الأدوية
جذر الهندباء
من المعروف أن طعم الهندباء مزعج، لكن هل تعلم أنه مصدر غذائي صحي. تعد جذر الهندباء صالحة للأكل وجيدة بشكل خاص لصحة الكلى.
يعتبر شاي الهندباء مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و B-C و C و D والحديد والبوتاسيوم والزنك. كما انه مدر للبول، ويحل محل البوتاسيوم المفقود في البول. تستخدم الهندباء في الأدوية الأمريكية الأصلية لعلاج أمراض الكلى. كما أنه مضاد للالتهابات ويذوب حصى الكلى.
عصير البنجر
يعتبر عصير البنجر منظفًا رائعًا للكلى ويحسن من صحة الكبد أيضًا. عصير البنجر مليء بمضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة والبنجر يزيد من حموضة البول. ما يساعد على إزالة الكالسيوم و يقلل من فرصة تطوير حصوات الكلى.
شاى الزنجبيل
الزنجبيل هو أحد التوابل مع الكثير من الفوائد الصحية. يزيل الجذور الحرة ويقلل الالتهابات المرتبطة بأمراض الكلى.
يساعد هذا الشاي على انخفاض السعال وتهدئة المعدة، بما في ذلك غثيان الصباح. قد يؤدي أيضًا إلى خفض مستويات الكوليسترول ومكافحة الالتهابات.
عصير ليمون
سمع البعض بالفعل عن عصير الليمون لتصفية الدهون الكبد. يعمل عصير الليمون والبرتقال على على القضاء على ترسب الكالسيوم في الكلى، وبالتالي تمنع نمو حصوات الكلى.
عصير التوت البري
عصير التوت البري هو علاج شعبي وفعال بشكل عام لعدوى المثانة. نظرًا لأنه يتم ترشيحه لأمراض الكلى أولاً، فقد يساعد عصير التوت البري في الحفاظ على صحة الكلى. يمكن أن تكون التهابات الكلى الناتجة عن انتقال البكتيريا من المسالك البولية إلى الكليتين قاتلة. يمكن عصير التوت البري أيضا منع حصى الكلى.
شاي الكركم
يعد الكركم مضاد قوي للالتهابات ومعروف بإيقاف الالتهاب المرتبط بمرض الكلى المزمن. يخفض الكركم من ضغط الدم، نظرًا لأنه يحسن أيضًا وظائف الكبد، فإن شرب الشاي الكركم يعد بمثابة تطهير رائع للكلى.
عشبة القراص
نبات القراص هو نبات له تاريخ طويل من الاستخدامات في الأدوية العشبية التقليدية. من المعروف أنه يقلل الالتهاب وعشب هام كمضاد الأكسدة.
تمت الموافقة على نبات القراص اللاذع للاستخدام في العديد من الدول الأوروبية لعلاج أمراض الكلى. لأنه نبات مدر للبول، يساعد ذلك النبات على طرد البكتيريا من المسالك البولية.
القراص اللاذع يمكن أن يكون مادة مسببة للحساسية والنساء الحوامل لا يجب أن يشربن القراص اللاذع.
عرق السوس
يعد عرق السوس من النباتات المدرة للبول، التي تساعد في تطهير الكلى وتنظيف الكبد، كما يعمل على إزالة السموم الضارة والبكتيريا من الجسم، يحافظ على توازن درجة حموضة البول.
تتعامل الكلى مع جميع السموم التي تدخل جسمك، لذلك تحتاج الكلى بدورها إلى الحفاظ على كفاءتها للعمل بشكل سليم وصحي حتى لا يؤثر ذلك على صحة أجهزة جسمك بأكملها، لذلك يعتبر تنظيف الكلى من الأمور الحيوية والأساسية التي تقدمها للكلى لتحافظ على وظيفتها، لذا حاول الانتظام على تلك المشروبات بصورة يومية حتى تتمتع بكلى نظيفة و صحة جيدة.
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