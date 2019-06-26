3 أنواع ولا تنفد.. ما لا تعرفه عن الدموع

تتميز الدموع بأنها تشبه اللعاب، فكل منهما يتكون من الماء بنسبة كبيرة، ولكن تحتوي الدموع أيضًا على كمية من الأملاح والزيوت الدهنية ونحو 1500 نوع من البروتينات

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الدموع

الحياة مليئة بالقصص والروايات التي تجعلك ترغب في البكاء، ولكن هل فكرت في يوم ممَّ تتكون الدموع؟ من المؤكد أنك تذوقت دموعك ذات يوم، ووجدت أنها تحتوي على أملاح، ولكن ما لا تدركه على الإطلاق أن الدموع تحتوي على أكثر من ذلك. قبل التحدث عن المكونات، لماذا نبكي؟ أو ماذا يحدث في جسمنا لكي تأتي الدموع؟ عندما تتعرض لموقف حزين أو وفاة أحد أو الشعور بالافتقاد، ستجد جسمك يرسل إشارات إلى المخ بأن هناك شيئا خاطئا وتبدأ بعد ذلك الغدة الدمعية في إفراز الدموع، وبعدها يشعر الشخص بالراحة. وذلك نقلا عن "health line".

في ما يلي بعض الأشياء المدهشة التي ستعرفها عن الدموع، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات وهذا شيء غريب حقا: 1- دموعك تتكون من مياه تتميز الدموع بأنها تشبه اللعاب تمامًا، فكل منهما يتكون من الماء بنسبة كبيرة، ولكن تحتوي الدموع أيضا على كمية من الأملاح والزيوت الدهنية ونحو 1500 نوع من مختلف البروتينات، كما