3 أنواع ولا تنفد.. ما لا تعرفه عن الدموع

تتميز الدموع بأنها تشبه اللعاب، فكل منهما يتكون من الماء بنسبة كبيرة، ولكن تحتوي الدموع أيضًا على كمية من الأملاح والزيوت الدهنية ونحو 1500 نوع من البروتينات
الحياة مليئة بالقصص والروايات التي تجعلك ترغب في البكاء، ولكن هل فكرت في يوم ممَّ تتكون الدموع؟ من المؤكد أنك تذوقت دموعك ذات يوم، ووجدت أنها تحتوي على أملاح، ولكن ما لا تدركه على الإطلاق أن الدموع تحتوي على أكثر من ذلك. قبل التحدث عن المكونات، لماذا نبكي؟ أو ماذا يحدث في جسمنا لكي تأتي الدموع؟ عندما تتعرض لموقف حزين أو وفاة أحد أو الشعور بالافتقاد، ستجد جسمك يرسل إشارات إلى المخ بأن هناك شيئا خاطئا وتبدأ بعد ذلك الغدة الدمعية في إفراز الدموع، وبعدها يشعر الشخص بالراحة. وذلك نقلا عن "health line".
في ما يلي بعض الأشياء المدهشة التي ستعرفها عن الدموع، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات وهذا شيء غريب حقا:
1- دموعك تتكون من مياه
تتميز الدموع بأنها تشبه اللعاب تمامًا، فكل منهما يتكون من الماء بنسبة كبيرة، ولكن تحتوي الدموع أيضا على كمية من الأملاح والزيوت الدهنية ونحو 1500 نوع من مختلف البروتينات، كما
في ما يلي بعض الأشياء المدهشة التي ستعرفها عن الدموع، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات وهذا شيء غريب حقا:
1- دموعك تتكون من مياه
تتميز الدموع بأنها تشبه اللعاب تمامًا، فكل منهما يتكون من الماء بنسبة كبيرة، ولكن تحتوي الدموع أيضا على كمية من الأملاح والزيوت الدهنية ونحو 1500 نوع من مختلف البروتينات، كما أن موصلات الطاقة في الدموع تشتمل على الصوديوم الذي يعطي الدموع مذاقها المالح، والبوتاسيوم وثاني كربونات والكلوريد، وإضافة إلى ذلك فإن الدموع تحتوي على معدلات قليلة من الكالسيوم والماغنسيوم، وهذه الأشياء تشكل ثلاث طبقات مميزة في دموعك:
- الطبقة المخاطية تُبقي الدموع متصلة بالعينين.
- الطبقة المائية (وهي الطبقة السميكة) ترطب عينيك وتحمي القرنية.
- وتعمل الطبقة الزيتية على منع الطبقات الأخرى من التبخر وتحافظ أيضًا على سطح المسيل للدموع بحيث يمكنك الرؤية من خلاله.
2- ليس جميع الدموع متشابهة
عندما نبكي تسيل من أعيننا قطرات من المياه مسماة بالدموع، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الدموع:
الدموع القاعدية: توجد دائمًا في عينيك من أجل الحماية من تلف العينين، والحفاظ عليهما في معدلات طبيعية.
دموع الاسترخاء: تتشكل هذه الدموع عندما تتعرض عيناك إلى المهيجات مثل الأبخرة والدخان.
الدموع العاطفية: تتكون هذه الدموع أيضًا عندما تكون حزينا أو سعيدا، أو عند الشعور بالعواطف الشديدة الأخرى.
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3- العيون الدامعة علامة لمتلازمة العين الجافة
متلازمة العيون الجافة تعد حالة شائعة، تحدث عندما تفشل كمية الدموع في القيام بدورها كمُلين للعينين، وإضافة إلى ذلك فإن العيون الجافة تتسبب في الشعور بالحرقان في العينين، وقد يكون أحد أسباب العيون الجافة هو بعض الحالات الطبية الناتجة عن الجو الجاف أو الرياح، إضافة إلى الجلوس لفترات طويلة أمام التليفزيون.
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4- الدموع مستمرة ولن تنفد
هل سنستيقظ ذات يوم ونجد أننا لم نعد نمتلك الوسيلة الوحيدة التي نعبّر بها عما يزعجنا (الدموع)؟ من المؤكد لا، فبحسب ما قالته الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فعيناك يتكون بداخلهما ما يتراوح بين 56 لترا و113 لترا من الدموع كل عام، وتتكون الدموع من خلال الغدد الدمعية التي توجد فوق عينيك، وبعد ذلك تنتشر على سطح عينيك، فبينما قد يقل إنتاج الدموع نتيجة عدة عوامل مثل الصحة والتقدم في العمر، فدموعك لن تنفد على الإطلاق.
5- ليس البصل فقط هو ما يجعلك تبكي
أي شيء يتسبب في تهيج العينين يجعل الغدد الدمعية تقوم بدورها في إنتاج الدموع، وقد يكون العديد من الأشخاص أكثر حساسية في ما يتعلق بالتهيج من غيرهم، فبجانب البصل فإن الدموع تتكون داخل العينين بسبب الروائح النفاذة مثل "البرفيوم" والأضواء الساطعة والأتربة والغثيان، والمواد الكيميائية مثل الكلور ومنتجات النظافة؛ لذا حافظ على عينيك دائما.
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