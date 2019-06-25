القصة الكاملة لواقعة اختطاف «فتاه الموتوسيكل»

اختلاق واقعة الفتاة المخطوفة نسجها صاحبها من وحي الخيال وربطها بطالبة مخطوفة فى الزقازيق.. وصاحب الواقعة: نحن أشقاء وحررت محضرا ضده.. وعلم النفس: سلوكيات مرفوضة

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

"ما بين مرض الشهرة وحب الظهور.. أصبح كل شيء مباحا"، وبإمكانيات بسيطة مثل كاميرا موبايل وتوفير اشتراك إنترنت يومي أصبح بإمكانك أن تصل للشهرة وتصبح تريند وتحصل على أكبر نسبة مشاهدات لتتصدر رقم 1 في التريند مصر، وبات الأمر خارج السيطرة وهو ما حدث فى العديد من الوقائع التي وقعت خلال الفترة الماضية أهمها على الإطلاق تلك الواقعة المغلوطة بشأن ادعاء شاب اختطاف شابين لفتاة بالإسكندرية بعد تخديرها على دراجة بخارية ولقي الحدث تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ما تسبب فى حالة من الجدل.

بداية الواقعة.. بوست وشجاعة وتفاعل نشر شاب يدعى محمد سعيد -أحد مشتركي الفيس بوك- "بوست" عبر صفحته الشخصية جاء فيه: "استقللت سيارتي بالتزامن مع قرب توقيت أذان الظهر لاحظت "سكوتر" صينيا عليه 3 أفراد، ولدين وفى المنتصف فتاة وكان الموقف غريبا ولافتا فأخرجت هاتفي المحمول وقمت بتصويرهم وذكرت فى الفيديو أننى

بداية الواقعة.. بوست وشجاعة وتفاعل

نشر شاب يدعى محمد سعيد -أحد مشتركي الفيس بوك- "بوست" عبر صفحته الشخصية جاء فيه: "استقللت سيارتي بالتزامن مع قرب توقيت أذان الظهر لاحظت "سكوتر" صينيا عليه 3 أفراد، ولدين وفى المنتصف فتاة وكان الموقف غريبا ولافتا فأخرجت هاتفي المحمول وقمت بتصويرهم وذكرت فى الفيديو أننى أشك فى هذا الاسكوتر خاصة أن البنت يبدو أنها مخدرة، وقمت بنشر الفيديو على "فيس بوك"، وتعرضت لهجوم كبير من بعض المشتركين ظنا منهم أننى اكتفيت بالتصوير".

وأضاف –خلال البوست المنشور- تركت الموبايل بجانبي وسبقت الاسكوتر بسيارتي ليصبحوا فى الخلف، ولاحظت وجود أمين شرطة وقمت بإيقاف السيارة بعرض الطريق وشرحت له الموقف بالتفصيل، وتفاعل وقام باستقلال الدراجة البخارية الخاصة به وقام بملاحقتهم، وركبت سيارتي ولاحقتهم وشاهدت الأمين قد أوقفهم عند مدخل كوبري محرم بك؛ ولأن الطريق كان مزدحما اطمأننت على الوضع وأن الفتاة أصبحت فى بر الأمان ولم يكن باستطاعتى الوقوف مرة أخرى وعدت مجددا بعد وقت ليس بالقليل وسألت عما حدث فأجاب المواطنون بأن أمين الشرطة اصطحبهم لقسم شرطة محرم بك؛ لأنه يبدو أنهما قاموا بخطف الفتاة".

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وتابع: "ما لفت نظرى كيفية حدوث الواقعة فى عز الظهر وفى وضح النهار منتقدًا سلبية من شاهدوهم دون تدخل"، ولقى هذا البوست تفاعلا كبيرا، وانتشر بصورة كبيرة على مدار يومين متتاليين دون وجود رسمي.

الفتاة مخطوفة من الزقازيق

فوجئ رواد "الفيس بوك" ببوست جديد منشور أكد خلاله الشاب المذكور صاحب البوست الأول أن الفتاة المخطوفة تبين أنها من الزقزيق وقام بنشر صورتها وعلق قائلا: "مش عارف مدى انبساطي إنى أصحى فأجد الكم الهائل من دعوات الناس وتفاعلها على موقف صغير قمت به".

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وأضاف: أشعر بسعادة أننى كنت سببًا فى التوصل إلى هوية الفتاة وتبين أنها من الزقازيق وتدعى "رضا الفولي" طالبة الثانوية العامة، مستشهدًا بقيام صفحة تحمل اسم "فى الزقازيق" توجه التهنئة لأسرة رضا محمد الفولي بأن إحدى صفحات الإسكندرية أعلنت التوصل إليها، وأنها كانت مختطفة، وأنها صاحبة الواقعة المنتشرة على الفيس بصحبة شابين على موتوسيكل.

الأمن: الواقعة مختلقة

نفت قيادات مديرية أمن الإسكندرية وأقسام محرم بك والجمرك وباب شرق ما تردد بشأن قيام أمين شرطة بضبط شابين اختطفا فتاة وأنها من الزقازيق وأن الفحص مستمر للبحث عن حقيقة الواقعة مشيرين إلى أنها واقعة غريبة، قبل أن تعلن التواصل مع صاحب البوست والذي تبين أنه قام بالتقاط الصور فقط دون تحري الدقة.

مفاجأة.. الثلاثة أشقاء

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم فجر قائد الدراجة البخارية مفاجأة من العيار بفيديو على صفحته الشخصية فيسبوك: "أنا علاء محمود ودى أختى ميار ودا أخويا مروان التالت اللى كان راكب معانا، الحكاية باختصار أختى تعانى من إعاقة حركية بسيطة وإحنا بنوصلها للمركز، وطبعا مروان راكب وراها عشان يسندها إنها متقعش".

وأضاف: "مخدتش بالى من الشخص اللى بيصورنا، لكنه خد صورة لينا ونشرها وقال إنه قدر ينقذها وياخد حقها وإنه اتصل بأمين شرطة، وقال إنى جايبها من الزقازيق، ونزل صورة واحدة غير ميار، وبكدا هو شهر بواحدة تانية ودخل موضوعين فى بعض".

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وتابع: "الشخص دا عايز يتشهر على حساب الناس حتى لو كان بالجريمة، اللى عمله دا جريمة فعلا إنه يشهر بالناس، لكن الحمد لله هى عدت على خير، أنا عرفت الحكاية من 5 ساعات فى اتصال مع والدتى التى أخبرتني بما حدث، وفعلا كان فيه ناس فاهمين غلط، والناس كلها نشرت الموضوع غلط، وأنا دلوقتى بطالبهم ينشروا المعلومات الصح".

محضر بقسم الجمرك

رفض علاء محمود شقيق ميار فكرة التصالح رغم محاولة الشاب الذى نشر البوست عنه وعن شقيقيه وحرر محضرا رقم 1969 إدارى قسم الجمرك لسنة 2019، اتهم فيه الشاب المشار إليه بالتشهير وأنه تم إحالة الواقعة للنيابة وبدأت التحقيق حيث حضر مختلق الواقعة برفقة والده للنيابة لمباشرة التحقيق.

علم النفس: الشهرة داء يصيب صاحبه

أكد الدكتور محمد عبدالحميد، أستاذ علم النفس، أن لفت الانتباه وحب الظهور غريزة تتملك صاحبها فى ظل تعدد الوسائل التكنولوجية تدفع الشخص الذي يريد الظهور أن يبحث عن أي واقعة تكسبه مزيدا من الظهور والشهرة وهو ما دفع هذا الشاب لتصوير مواطنين آمنين واختلاق واقعة تكسبه مزيدا من الشهرة، مؤكدًا أنه يسعى فى سبيل ذلك لارتكاب سلوكيات مرفوضة.

وأضاف، أن البعض يرى أن حب الظهور والشهرة من الأمور العادية لكنها فى الحقيقة تعد أزمة نفسية حقيقية تعود إلى طبيعة التنشئة التى تربى عليها فى الصغر ولابد من الإقلاع عنها والعودة إلى الله حتى ينعم الفرد بالراحة والأمان والاستقرار.