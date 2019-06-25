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القصة الكاملة لواقعة اختطاف «فتاه الموتوسيكل»

اختلاق واقعة الفتاة المخطوفة نسجها صاحبها من وحي الخيال وربطها بطالبة مخطوفة فى الزقازيق.. وصاحب الواقعة: نحن أشقاء وحررت محضرا ضده.. وعلم النفس: سلوكيات مرفوضة
تحرير:محمد مجلي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
الفتاه وشقيقها
الفتاه وشقيقها
"ما بين مرض الشهرة وحب الظهور.. أصبح كل شيء مباحا"، وبإمكانيات بسيطة مثل كاميرا موبايل وتوفير اشتراك إنترنت يومي أصبح بإمكانك أن تصل للشهرة وتصبح تريند وتحصل على أكبر نسبة مشاهدات لتتصدر رقم 1 في التريند مصر، وبات الأمر خارج السيطرة وهو ما حدث فى العديد من الوقائع التي وقعت خلال الفترة الماضية أهمها على الإطلاق تلك الواقعة المغلوطة بشأن ادعاء شاب اختطاف شابين لفتاة بالإسكندرية بعد تخديرها على دراجة بخارية ولقي الحدث تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ما تسبب فى حالة من الجدل.
بداية الواقعة.. بوست وشجاعة وتفاعل نشر شاب يدعى محمد سعيد -أحد مشتركي الفيس بوك- "بوست" عبر صفحته الشخصية جاء فيه: "استقللت سيارتي بالتزامن مع قرب توقيت أذان الظهر لاحظت "سكوتر" صينيا عليه 3 أفراد، ولدين وفى المنتصف فتاة وكان الموقف غريبا ولافتا فأخرجت هاتفي المحمول وقمت بتصويرهم وذكرت فى الفيديو أننى
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الصحف الورقية تحتضر على الرصيف (ملف)

رغم تراجع أعداد توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليّا وخارجيّا خلال السنوات الماضية، فإن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خرج بتصريح أمس، زاد من حالة السوء التي تمر بها مهنة الصحافة، إذ أعلن زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وشكّل القرار حالة من الجدل والترقب داخل الشارع المصري، كما رآه عدد من رؤساء الصحف يُمثل ضغطا اقتصاديا إلى حد كبير على سوق الصحافة الورقية بشكل عام، سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية.
الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل أي ما يتوافق مع نهاية الشهر الجاري، قائلا "الأدق أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات يوم 29 أو 30 يونيو الجاري". وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، أن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة نتيجة تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد انتهاء التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم تحديد الأوائل والمراجعة النهائية قبل إعلان النتيجة نهاية الشهر الجاري.
نقابة-الاطباء

من يحسم مقعد نقيب الأطباء؟ خمسة وجوه تتنافس

نقابة الأطباء أعلنت الخميس الماضي، عن فتح باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ولمدة 10 أيام، على أن يغلق باب الترشح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري. ويبدو أن الانتخابات هذه المرة ستختلف عن سابقتها، فمع انتهاء اليوم السادس، تقدم للجنة تلقي الطلبات 11 مرشحا على منصب النقيب العام، كما استقبلت اللجنة أوراق 25 مرشحا على عضوية المجلس من بينهم 9 مرشحين لمقاعد فوق السن، و6 مرشحين لمقاعد تحت السن، و4 مرشحين عن منطقة شمال الصعيد.
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بائعو الجرائد: الصحافة الورقية تحتضر (فيديو)

فى خطوة تتعارض مع الواقع المرير الذي تعاني منه الصحف الورقية والتى تكاد تحتضر، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الإثنين، زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بها، وطالبت الهيئة -من خلال خطة تفصيلية- بتطوير المحتوى التحريري، الأمر الذى كان محل استياء جميع المهتمين بشأن الصحافة بوجه عام، والعاملين بها بصفة خاصة، معتبرين أن هذا القرار هو المسمار الأخير فى نعش الصحافة الورقية التى تصارع من أجل البقاء.
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فتاة-الإسكندرية

شقيق «فتاة الموتوسيكل»: لا تصالح مع صاحب الفيديو

أعلنت أسرة «فتاة الموتوسيكل» التي أشاع أحد الشباب عبر حسابه على "فيسبوك" أنه تم اختطافها بمعرفة شابين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بـ"التشهير" بهم وبشقيقتهم واختلق -على خلاف الحقيقة- واقعة اختطاف شابين للفتاة، تبين فيما بعد أنهما شقيقاها. وقال علاء محمود، طالب بكلية الهندسة الشقيق الأكبر لـ"ميار" و"مروان" أصحاب الواقعة: "لن نترك حقنا"، معلنا توجهه لقسم شرطة الجمرك لتحرير محضر بالواقعة ضد الشخص الذي قام بتصويرهم والتشهير بهم.
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تغريم مركز صيانة 10 آلاف جنيه لـ«رش المياه» بالشرقية

قرر ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه على صاحب مركز لصيانة السيارات بمدينة الزقازيق؛ وذلك لقيامه باستخدام مياه الشرب في رش الشارع، ما يعد إهدارًا للمياه ومخالفة للقانون. جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، والتي تفقد خلالها عددا من شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة ومدى انتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين، حيث لاحظ «غراب» قيام صاحب مركز الصيانة برش المياه أمام المركز في إهدار واضح للمياه.
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«عقدة الفيزياء» تصيب 9 طلاب بإغماءات في الشرقية

أصيب تسعة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بحالات إغماء، اليوم السبت، في أثناء تأديتهم امتحان مادة «الفيزياء» داخل لجان الامتحان بمدن الزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح، بينما أقدم أحد طلاب لجنة مدرسة «فاقوس» الثانوية للغات، على تمزيق ورقة الامتحان، وتم إسعاف أربعة من المصابين داخل اللجان، بينما جرى نقل خمسة إلى المستشفيات المركزية القريبة من كل مدرسة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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بوق ومسابقة مانجو.. الشرقية تستعد لـ«كان 2019» (صور)

امتلأت شوارع محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعشرات الباعة ممن يفترشون الأرض بالأعلام والأبواق، و«ماسك» يحمل صورة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك استعدادًا لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» التي تُقام في الأراضي المصرية هذا العام، إذ تُدشن فعاليتها بصورة رسمية في العاشرة مساء اليوم بمباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره الزيمبابوي، في اللقاء الذي يُقام على ملعب استاد القاهرة، وسط حضور أكثر من سبعين ألف متفرج.
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