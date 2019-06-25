بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

تحرير:أحمد محمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».

وألمح نادر شوقي، إلى أن هناك رغبة في الأهلي لتجديد المفاوضات مع هيدرسفيلد، وهناك عرض جديد يتم إعداده الآن لكي يتم إرساله للنادي الإنجليزي. وكان كشف نادر شوقي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة

وألمح نادر شوقي، إلى أن هناك رغبة في الأهلي لتجديد المفاوضات مع هيدرسفيلد، وهناك عرض جديد يتم إعداده الآن لكي يتم إرساله للنادي الإنجليزي.



وكان كشف نادر شوقي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي.



وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.



وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد قال قبل أيام، إن مسؤولي القلعة الحمراء يدرسون مطالب إدارة نادي هيدرسفيلد المادية، قبل الرد عليها، خاصة أن الأهلي أبدى رغبته في ضم اللاعب نهائيا.