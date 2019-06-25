رياضة

بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

تحرير:أحمد محمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
وألمح نادر شوقي، إلى أن هناك رغبة في الأهلي لتجديد المفاوضات مع هيدرسفيلد، وهناك عرض جديد يتم إعداده الآن لكي يتم إرساله للنادي الإنجليزي. وكان كشف نادر شوقي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة
اقرأ المزيد
محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

كيتا يشيد بمحمد صلاح: يعاملني مثل شقيقه الأصغر

تحدث الغيني نابي كيتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن علاقته الجيدة مع زميله محمد صلاح نجم الفريق، ولاعب منتخب مصر الأول، وقال كيتا فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال تواجده مع فريقه ببطولة أمم إفريقيا: «مو صلاح له دور كبير مع فريق الريدز خلال الآونة الأخيرة، وله تأثير كبير في المباريات التي يتواجد بها، فهو دائمًا يقوم بنصيحتي داخل وخارج ملعب المباراة، ويعمل بكل جدية خلال حصص التدريبات مع الفريق، ولديه الكثير لمساعدة الغير».
الكاميرون‎

كاف يرفض استبدال مهاجم الكاميرون المصاب في القلب

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي (كاف) رفض استبدال جويل تاجوي، مهاجم الأسود، الذي ثبتت إصابته بخلل في الشريان التاجي للقلب، وتم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بعدما أرسل المنتخب الكاميروني التقرير الطبي لـ"كاف" من أجل استبدال جويل، خاصة أن مشاركته قد تؤدي إلى الوفاة، لكن كاف تمسك باللائحة الخاصة بالبطولة التي تمنع الاستبدال بعد انطلاق النهائيات.
على-معلول (3)

مدرب تونس السابق لعلي معلول: «سبت فراغ كبير»

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، مضيفا في تصريحات لبرنامج «نجوم إفريقيا» على إذاعة نجوم «إف إم» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «معلول عندما يكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لأنه يتمتع بخبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي» موضحًا: «علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما»، ويرى مدرب تونس السابق أن "معلول" يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.
اقرأ المزيد من الأخبار
رمضان-صبحى (5)

نادر شوقي: رمضان صبحي سيرحل اليوم عن الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.
رمضان-صبحى (2)

نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
رمضان-صبحى

صورة جديدة لرمضان صبحي بعد استبعاده من أمم إفريقيا

نشر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثناء قضائه إجازته السنوية، عقب توقف مسابقة الدوري الممتاز لحين انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام بمصر 21 يونيو الجاري على أن تنتهي 19 يوليو، حيث تم استبعاده من قائمة الفراعنة، بقرار من المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري. وتنتهى إعارة رمضان صبحي نجم هدرسفيلد مع الأهلي يوم 30 يونيو الجاري، ولكن المارد الأحمر يسعى لشرائه بشكل نهائي من ناديه الانجليزي خاصة في ظل تألقه مع الفريق وحاجة المارد الأحمر له.
رمضان-صبحى

نادر شوقي: الأهلي لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار لصفوف النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يقدر على ثمن شراء رمضان صبحي نهائيا، وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمن الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم، وبدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org