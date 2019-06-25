جريمة

إصابة 13 شخصًا في حريق مول بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
اندلع حريق هائل في مول كبير بمدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا باختناقات، واندفعت 6 سيارات إطفاء و12 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، ونجحت قوات الحماية المدنية في تسهيل مهمة خروج الأهالي من المول والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى المنشآت. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة عن اندلاع حريق هائل في مول المحلة خلف استاد المنصورة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنصورة الدولي والجامعي والعام، وجارٍ تكسير عدد من الجدران والديكور لتسهيل طرق لخروج المواطنين داخل المول. وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي في أحد مكيفات المول، وتم فصل الكهرباء عن المنطقة لحين انتهاء إجراءات الأمان. وأشار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة
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محكمة

3 سنوات سجنا لأب و15 مشددا لنجله| يتاجران في البانجو

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما لنجله، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 5153 جنايات صان الحجر لسنة 2016، بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد «خرطوش»، بقصد الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة المركز.
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ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
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طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة وتفرق شملهما الأيام، بعد سنين ليست بالقليلة حزم الرجل حقائبه عائدا للقاهرة بعد رحلة من العمل والكفاح والشقاء، استقر الرجل في شقة قام بشرائها في شارع إسماعيل بك دائرة قسم الزيتون، منذ أن وطئت قدم الرجل وزوجته المكان، حتى حصد حب واحترام الجميع، يدخل قلوب الناس بدون استئذان، طيلة أربعين عاما عاشها الرجل مرت كأيام حتى صار كبير المنطقة وشيخها وحكيمها.
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السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.
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الموت على الباب.. أبشع جريمة طعن وقتل تهز المنصورة

مزق جسدها وكتم أنفاسها، لم يسمع أحد صراخها، ولم يحضر إلى جوارها من يرأف بها فى لحظات النزع الأخير، فقط طعنها المجرم الذى كان حاضرًا، ثم تركها ملقاة على الأرض تنزف الدماء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما كان هو يعبث بمسكنها ويفتش في أرجائه بحثا عن المال، ولم يجد فى منزل المجني عليها الواسع سوى مبلغ 100 جنيه فقط، كما استولى على هاتفها المحمول، وفر هاربًا من مسرح جريمته الذى شهده قسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، ليعود الزوج بعد ساعات عمل طويلة فيجد زوجته، أم أبنائه الثلاثة، جثة هامدة.
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حريق هائل أسفل نادي الزراعيين في الدقهلية (صور)

اندلع حريق هائل في محل عطارة كبير أسفل نادي الزراعيين في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، واندفعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى باقي المنشآت، وتفحمت العطارة دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في عطارة مجاورة لمبنى قصر الثقافة بشارع الأنصاري، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.
حريق

حريق في عقار بالبحيرة.. وإصابة 10 أشخاص باختناق

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، بسبب اندلاع حريق في عقار بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء العقار من الأهالي، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات في بعض المحلات المجاورة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة ببندر دمنهور لمعاينة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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