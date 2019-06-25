إصابة 13 شخصًا في حريق مول بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

حريق - صورة أرشيفية

اندلع حريق هائل في مول كبير بمدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا باختناقات، واندفعت 6 سيارات إطفاء و12 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، ونجحت قوات الحماية المدنية في تسهيل مهمة خروج الأهالي من المول والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى المنشآت. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة عن اندلاع حريق هائل في مول المحلة خلف استاد المنصورة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنصورة الدولي والجامعي والعام، وجارٍ تكسير عدد من الجدران والديكور لتسهيل طرق لخروج المواطنين داخل المول. وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي في أحد مكيفات المول، وتم فصل الكهرباء عن المنطقة لحين انتهاء إجراءات الأمان. وأشار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة